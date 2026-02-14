На фронте зафиксировано 98 боевых столкновений - оккупанты обстреляли Сумщину с территории рф

С начала суток 14 февраля на фронте произошло 98 боевых столкновений. Враг нанес артиллерийские обстрелы с российской территории по районам населенных пунктов Рогизне, Искрисковщина, Волфино, Рыжевка, Кучеровка, Шпиль, Коренек, Будки, Кислая Дубина, Кружок Сумской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Детали

На Северо-Слобожанском и курском направлениях произошло шесть боестолкновений с врагом, противник совершил 92 обстрела населенных пунктов и позиций наших подразделений, в том числе три - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник десять раз атаковал в районах населенных пунктов Старица, Волчанск, Волчанские Хутора, Рыбальчино и в сторону Графского, Охримовки, Колодязного. Три боестолкновения продолжаются.

На Купянском направлении враг пытается наступать в районе населенного пункта Боровская Андреевка и в сторону Петропавловки, Глушковки.

Всего на данном направлении произошло три боестолкновения, два из которых сейчас продолжаются.

На Лиманском направлении украинские воины отбили шесть атак захватчиков в районе Грековки и в сторону Ставков, Дробышево, Лимана. Две атаки еще продолжаются.

На Славянском направлении пока вражеских наступательных действий не зафиксировано.

На Краматорском направлении россияне три раза пытались продвинуться на позиции наших войск в сторону Новодмитровки и в районе Предтечино.

На Константиновском направлении захватчики совершили девять наступательных действий вблизи Плещеевки, Софиевки и в сторону Ильиновки, Константиновки. Одна атака до сих пор продолжается.

На Покровском направлении с начала суток российские оккупанты совершили 45 попыток потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Затышок, Родинское, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Новониколаевка, Дачное и в сторону населенных пунктов Вольное, Белицкое, Новое Шахово, Шевченко, Новоалександровка, Сергеевка, Ивановка. Силы обороны сдерживают натиск и уже отбили 42 атаки.

На Александровском направлении агрессор атаковал два раза в районе Злагоды.

На Гуляйпольском направлении украинские защитники отбили шесть атак оккупантов в районе Рыбного и в сторону Доброполья и Железнодорожного. Кроме того, вражеская авиация нанесла удары по населенным пунктам Верхняя Терса, Горькое, Воздвижевка, Воскресенка, Самойловка. Три боестолкновения еще продолжаются.

На Ореховском направлении враг дважды атаковал позиции наших защитников в районе Приморского. Авиаудары управляемыми авиабомбами получили населенные пункты Орехов, Веселянка, Юльевка.

На Приднепровском направлении Силы обороны отбили вражескую атаку.

На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не зафиксировано.

Напомним

Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение транспортно-десантного катера БК-16, РЛС РСП-10, узла связи и склада боеприпасов российской армии в оккупированном Крыму, Запорожской и Донецкой областях.