На фронте зафиксировано 98 боевых столкновений - оккупанты обстреляли Сумщину с территории рф

$42.990.00
51.030.00
ukenru
14:24 • 1792 просмотра
россия продолжит удары по инфраструктуре Украины в феврале 2026 года - ЦПД
12:44 • 6046 просмотра
Зеленский: трехсторонние переговоры Украина-США-рф на следующей неделе должны быть серьезными и предметными
12:18 • 10433 просмотра
путин может считать себя царем, но в реальности он раб войны - Зеленский
11:01 • 10538 просмотра
В Китае заявили, что страна не вовлечена в войну между рф и Украиной и не имеет решающего влияния
14 февраля, 09:35 • 12562 просмотра
Генштаб подтвердил поражение российских катера БК-16 и РЛС в Крыму
14 февраля, 08:57 • 13339 просмотра
Рубио: мы не знаем, серьезно ли россияне настроены закончить войну - они говорят, что да
Эксклюзив
14 февраля, 06:42 • 13282 просмотра
Регистрация Starlink для россиян - на сколько можно загреметь за решетку
Эксклюзив
13 февраля, 16:25 • 25468 просмотра
"Нужно подавать протест" - Борзов о деле Гераскевича и российском флаге на Играх
Эксклюзив
13 февраля, 14:32 • 42341 просмотра
"Влад прекрасно держался и блестяще приводил свои контраргументы": адвокат Гераскевича рассказал о перспективах иска против МОК
13 февраля, 13:41 • 37403 просмотра
Украина ожидает окончательного одобрения соглашения с МВФ в ближайшие недели
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+4°
2м/с
85%
737мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Посланники Трампа проведут переговоры с Ираном и с Украиной и рф в один день - Reuters14 февраля, 06:11 • 5740 просмотра
Китай мог бы позвонить путину и завершить войну - посол США при НАТО14 февраля, 06:29 • 3860 просмотра
россия атаковала Украину баллистическим "Искандером", за ночь уничтожен 91 из 112 дронов14 февраля, 06:46 • 4020 просмотра
В Киеве часть домов снова с отоплением после вражеской атаки14 февраля, 06:55 • 4346 просмотра
Известную украинскую блогершу Candy Superstar ограбили на 2 млн грнPhoto14 февраля, 08:54 • 8466 просмотра
публикации
Открытые конкурсы на госдолжности: вместо точечных "перезагрузок" необходима системная реформа
Эксклюзив
13 февраля, 11:25 • 68015 просмотра
Почему Дональд Трамп не давит на россию: политолог назвал причины
Эксклюзив
13 февраля, 10:00 • 100285 просмотра
Масленица: история праздника и традиционные блюда13 февраля, 07:25 • 63394 просмотра
Эксперт объяснил, почему льготы для авиаотрасли - это инвестиция, а не потери бюджета12 февраля, 11:15 • 81462 просмотра
В ПФУ объяснили, как маломобильным людям быстро возобновить пенсию после приостановки выплат11 февраля, 13:50 • 122365 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Марко Рубио
Дональд Трамп
Ван И (политик)
Марк Рютте
Актуальные места
Украина
Европа
Соединённые Штаты
Китай
Донецкая область
Реклама
УНН Lite
Известную украинскую блогершу Candy Superstar ограбили на 2 млн грнPhoto14 февраля, 08:54 • 8506 просмотра
Актриса Анна Саливанчук раскрыла свой вес и секреты идеальной фигуры13 февраля, 18:43 • 12516 просмотра
Орландо Блум засветился с молодой моделью на Super Bowl 2026 – парочка держалась за рукиPhoto13 февраля, 18:03 • 15940 просмотра
Топ-5 детективов с напряженным сюжетом и неожиданной развязкойVideo13 февраля, 09:44 • 38566 просмотра
Наталья Могилевская раскрыла секрет похудения на 25 кг и назвала свой рационPhoto12 февраля, 14:29 • 37910 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Социальная сеть
Шахед-136
9К720 Искандер

На фронте зафиксировано 98 боевых столкновений - оккупанты обстреляли Сумщину с территории рф

Киев • УНН

 • 400 просмотра

С начала суток 14 февраля на фронте произошло 98 боевых столкновений. Враг обстрелял Сумскую область с территории россии, совершил атаки на Северо-Слобожанском, Южно-Слобожанском и других направлениях.

На фронте зафиксировано 98 боевых столкновений - оккупанты обстреляли Сумщину с территории рф

С начала суток 14 февраля на фронте произошло 98 боевых столкновений. Враг нанес артиллерийские обстрелы с российской территории по районам населенных пунктов Рогизне, Искрисковщина, Волфино, Рыжевка, Кучеровка, Шпиль, Коренек, Будки, Кислая Дубина, Кружок Сумской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Детали

На Северо-Слобожанском и курском направлениях произошло шесть боестолкновений с врагом, противник совершил 92 обстрела населенных пунктов и позиций наших подразделений, в том числе три - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник десять раз атаковал в районах населенных пунктов Старица, Волчанск, Волчанские Хутора, Рыбальчино и в сторону Графского, Охримовки, Колодязного. Три боестолкновения продолжаются.

На Купянском направлении враг пытается наступать в районе населенного пункта Боровская Андреевка и в сторону Петропавловки, Глушковки.

Всего на данном направлении произошло три боестолкновения, два из которых сейчас продолжаются.

На Лиманском направлении украинские воины отбили шесть атак захватчиков в районе Грековки и в сторону Ставков, Дробышево, Лимана. Две атаки еще продолжаются.

На Славянском направлении пока вражеских наступательных действий не зафиксировано.

На Краматорском направлении россияне три раза пытались продвинуться на позиции наших войск в сторону Новодмитровки и в районе Предтечино.

На Константиновском направлении захватчики совершили девять наступательных действий вблизи Плещеевки, Софиевки и в сторону Ильиновки, Константиновки. Одна атака до сих пор продолжается.

На Покровском направлении с начала суток российские оккупанты совершили 45 попыток потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Затышок, Родинское, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Новониколаевка, Дачное и в сторону населенных пунктов Вольное, Белицкое, Новое Шахово, Шевченко, Новоалександровка, Сергеевка, Ивановка. Силы обороны сдерживают натиск и уже отбили 42 атаки.

На Александровском направлении агрессор атаковал два раза в районе Злагоды.

На Гуляйпольском направлении украинские защитники отбили шесть атак оккупантов в районе Рыбного и в сторону Доброполья и Железнодорожного. Кроме того, вражеская авиация нанесла удары по населенным пунктам Верхняя Терса, Горькое, Воздвижевка, Воскресенка, Самойловка. Три боестолкновения еще продолжаются.

На Ореховском направлении враг дважды атаковал позиции наших защитников в районе Приморского. Авиаудары управляемыми авиабомбами получили населенные пункты Орехов, Веселянка, Юльевка.

На Приднепровском направлении Силы обороны отбили вражескую атаку.

На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не зафиксировано.

Напомним

Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение транспортно-десантного катера БК-16, РЛС РСП-10, узла связи и склада боеприпасов российской армии в оккупированном Крыму, Запорожской и Донецкой областях.

Евгений Устименко

Война в Украине
Война в Украине
Столкновения
Покровск
Донецкая область
Сумская область
Запорожская область
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Крым
Краматорск