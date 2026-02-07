Сили оборони уразили РСЗВ "Ураган", пункти управління БПЛА, зосередження живої сили та центр виробництва FPV противника
Київ • УНН
Сили оборони 5 та 6 лютого завдали вогневого ураження по військових об’єктах противника на окупованих територіях. Уражено РСЗВ "Ураган", пункти управління БпЛА, зосередження живої сили та центр виробництва FPV.
Сили оборони 5 та у ніч на 6 лютого завдали вогневого ураження по низці військових об’єктів противника на тимчасово окупованих територіях України. Зокрема, уражено РСЗВ "Ураган", пункти управління БПЛА, зосередження живої сили та центр виробництва FPV противника. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, передає УНН.
Деталі
У межах заходів зі зниження наступальних спроможностей російського агресора підрозділи Сил оборони України, 5-го та у ніч на 6 лютого, завдали вогневого ураження по низці військових об’єктів противника на тимчасово окупованих територіях України
Зокрема, на ТОТ Донецької області, в районі н.п. Новомайорське, уражено ворожу реактивну систему залпового вогню "Ураган". А у районі міста Часів Яр зафіксовано ураження зосередження живої сили противника.
На ТОТ Запорізької області наші воїни били по зосередженню живої сили противника в районі н.п. Рівнопілля; уражено пункт управління БпЛА противника в районі Гуляйполя та склад матеріально-технічного забезпечення в районі н.п. Рівне. Окрім того, в районі н.п. Комиш-Зоря, зафіксовано ураження центру виробництва FPV-дронів та підготовки пілотів противника.
Втрати окупантів та масштаби завданих збитків уточнюються. Сили оборони України й надалі здійснюватимуть цілеспрямовані дії для зменшення наступальних спроможностей та бойового потенціалу ворога
Нагадаємо
Безпілотники СБУ завдали удару по дослідному заводу в тверській області, який виробляє компоненти ракетного пального "децилин-М" для ракет Х-55 і Х-101. Після влучань на території заводу розпочалася масштабна пожежа.