Сили оборони уразили РСЗВ "Ураган", пункти управління БПЛА, зосередження живої сили та центр виробництва FPV противника

1548 перегляди
СБУ уразила російський завод, який виготовляє компоненти пального для ворожих ракет Х-55 і Х-101
Ексклюзив
2954 перегляди
Мінус 2 трлн доларів з жовтня: що зламало біткоїн і чи почалась нова криптокриза
Ексклюзив
12131 перегляди
"Радісний момент": батько і тренер скелетоніста та прапороносця Владислава Гераскевича про враження від церемонії відкриття Олімпіади-2026, підтримку України та амбіції команди
Ексклюзив
6 лютого, 16:55 • 26043 перегляди
Санкції сильно б'ють по рф, але кремль не зупиняється: Уповноважений Президента України з питань санкцій розповів як працює тиск Заходу
Ексклюзив
6 лютого, 16:00 • 40283 перегляди
Комп'ютерні окуляри: реальний захист чи вдалий маркетинг
6 лютого, 14:58 • 35234 перегляди
У НБУ не виключають, що після опалювального сезону зростуть тарифи на світло та інші компослуги
6 лютого, 14:54 • 29448 перегляди
Заборона на морські поставки нафти, нові бани на імпорт металів, тіньовий флот і банки: у ЄС представили 20-й пакет санкцій проти рф
Ексклюзив
6 лютого, 14:41 • 38554 перегляди
Шлюбів з 14 років не буде - відповідну поправку не вноситимуть до цивільного кодексу: чому передумали та що про неї кажуть фахівці
6 лютого, 12:09 • 15591 перегляди
Зеленський вважає незадовільною роботу Повітряних сил у деяких регіонах: обговорив рішення для покращення збиття "шахедів"
Ексклюзив
6 лютого, 11:00 • 37872 перегляди
Не лише закриті справи проти підприємств, а й перевірка дій правоохоронців: як просувається боротьба ОГП з тиском на бізнес
російські війська шукають альтернативи Starlink на фронті - "Флеш"
7 лютого, 01:46 • 8490 перегляди
Україна під комбіінованою атакою ворога: вибухи у Харкові, Вінниці та Бурштині
7 лютого, 04:07 • 12708 перегляди
ISW: кремль наполягає на повній дипломатичній та військовій капітуляції України
7 лютого, 04:30 • 21656 перегляди
День Святого Валентина без банальностей: оригінальні ідеї для подарунків
07:00 • 14116 перегляди
Через нічну атаку рф атомні електростанції вимушено знизили потужність генерації - Укренерго
08:31 • 7976 перегляди
День Святого Валентина без банальностей: оригінальні ідеї для подарунків
07:00 • 14136 перегляди
Шлюбів з 14 років не буде - відповідну поправку не вноситимуть до цивільного кодексу: чому передумали та що про неї кажуть фахівці
Ексклюзив
6 лютого, 14:41 • 38554 перегляди
Гральне минуле і російський слід: хто насправді стоїть за клінікою Odrex
6 лютого, 11:15 • 35794 перегляди
Не лише закриті справи проти підприємств, а й перевірка дій правоохоронців: як просувається боротьба ОГП з тиском на бізнес
Ексклюзив
6 лютого, 11:00 • 37872 перегляди
Укрзалізниця запроваджує динамічні ціни на люкс-квитки та нові правила повернення коштів
5 лютого, 20:38 • 48453 перегляди
Техніка
Опалення
Х-101
MIM-104 Patriot
NASAMS

Сили оборони уразили РСЗВ "Ураган", пункти управління БПЛА, зосередження живої сили та центр виробництва FPV противника

Київ • УНН

 • 78 перегляди

Сили оборони 5 та 6 лютого завдали вогневого ураження по військових об’єктах противника на окупованих територіях. Уражено РСЗВ "Ураган", пункти управління БпЛА, зосередження живої сили та центр виробництва FPV.

Сили оборони уразили РСЗВ "Ураган", пункти управління БПЛА, зосередження живої сили та центр виробництва FPV противника

Сили оборони 5 та у ніч на 6 лютого завдали вогневого ураження по низці військових об’єктів противника на тимчасово окупованих територіях України. Зокрема, уражено РСЗВ "Ураган", пункти управління БПЛА, зосередження живої сили та центр виробництва FPV противника. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, передає УНН.

Деталі

У межах заходів зі зниження наступальних спроможностей російського агресора підрозділи Сил оборони України, 5-го та у ніч на 6 лютого, завдали вогневого ураження по низці військових об’єктів противника на тимчасово окупованих територіях України

- йдеться в повідомленні.

Зокрема, на ТОТ Донецької області, в районі н.п. Новомайорське, уражено ворожу реактивну систему залпового вогню "Ураган". А у районі міста Часів Яр зафіксовано ураження зосередження живої сили противника.

На ТОТ Запорізької області наші воїни били по зосередженню живої сили противника в районі н.п. Рівнопілля; уражено пункт управління БпЛА противника в районі Гуляйполя та склад матеріально-технічного забезпечення в районі н.п. Рівне. Окрім того, в районі н.п. Комиш-Зоря, зафіксовано ураження центру виробництва FPV-дронів та підготовки пілотів противника.

Втрати окупантів та масштаби завданих збитків уточнюються. Сили оборони України й надалі здійснюватимуть цілеспрямовані дії для зменшення наступальних спроможностей та бойового потенціалу ворога

- додали в Генштабі.

Нагадаємо

Безпілотники СБУ завдали удару по дослідному заводу в тверській області, який виробляє компоненти ракетного пального "децилин-М" для ракет Х-55 і Х-101. Після влучань на території заводу розпочалася масштабна пожежа.

Павло Башинський

