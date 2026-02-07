$43.140.00
СБУ поразила российский завод, производящий компоненты топлива для вражеских ракет Х-55 и Х-101PhotoVideo
Эксклюзив
10:00 • 2776 просмотра
Минус 2 трлн долларов с октября: что сломало биткоин и началась ли новая крипто-кризис
Эксклюзив
06:00 • 12067 просмотра
"Радостный момент": отец и тренер скелетониста и знаменосца Владислава Гераскевича о впечатлениях от церемонии открытия Олимпиады-2026, поддержке Украины и амбициях команды
Эксклюзив
6 февраля, 16:55 • 25974 просмотра
Санкции сильно бьют по рф, но кремль не останавливается: Уполномоченный Президента Украины по вопросам санкций рассказал, как работает давление Запада
Эксклюзив
6 февраля, 16:00 • 40223 просмотра
Компьютерные очки: реальная защита или удачный маркетинг
6 февраля, 14:58 • 35185 просмотра
В НБУ не исключают, что после отопительного сезона вырастут тарифы на свет и другие коммунальные услуги
6 февраля, 14:54 • 29421 просмотра
Запрет на морские поставки нефти, новые баны на импорт металлов, теневой флот и банки: в ЕС представили 20-й пакет санкций против рф
Эксклюзив
6 февраля, 14:41 • 38512 просмотра
Браков с 14 лет не будет - соответствующую поправку не будут вносить в гражданский кодекс: почему передумали и что о ней говорят специалистыPhoto
6 февраля, 12:09 • 15584 просмотра
Зеленский считает неудовлетворительной работу Воздушных сил в некоторых регионах: обсудил решения для улучшения сбития "шахедов"
Эксклюзив
6 февраля, 11:00 • 37839 просмотра
Не только закрытые дела против предприятий, но и проверка действий правоохранителей: как продвигается борьба ОГП с давлением на бизнес
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Силы обороны поразили РСЗО "Ураган", пункты управления БПЛА, скопление живой силы и центр производства FPV противника

Киев • УНН

 • 18 просмотра

Силы обороны 5 и 6 февраля нанесли огневое поражение по военным объектам противника на оккупированных территориях. Поражены РСЗО "Ураган", пункты управления БпЛА, скопление живой силы и центр производства FPV.

Силы обороны поразили РСЗО "Ураган", пункты управления БПЛА, скопление живой силы и центр производства FPV противника

Силы обороны 5 и в ночь на 6 февраля нанесли огневое поражение по ряду военных объектов противника на временно оккупированных территориях Украины. В частности, поражены РСЗО "Ураган", пункты управления БПЛА, сосредоточение живой силы и центр производства FPV противника. Об этом сообщает Генштаб ВСУ, передает УНН.

Детали

В рамках мероприятий по снижению наступательных возможностей российского агрессора подразделения Сил обороны Украины, 5-го и в ночь на 6 февраля, нанесли огневое поражение по ряду военных объектов противника на временно оккупированных территориях Украины

- говорится в сообщении.

В частности, на ВОТ Донецкой области, в районе н.п. Новомайорское, поражена вражеская реактивная система залпового огня "Ураган". А в районе города Часов Яр зафиксировано поражение сосредоточения живой силы противника.

На ВОТ Запорожской области наши воины били по сосредоточению живой силы противника в районе н.п. Ровнополье; поражен пункт управления БпЛА противника в районе Гуляйполя и склад материально-технического обеспечения в районе н.п. Ровное. Кроме того, в районе н.п. Камыш-Заря, зафиксировано поражение центра производства FPV-дронов и подготовки пилотов противника.

Потери оккупантов и масштабы нанесенного ущерба уточняются. Силы обороны Украины и в дальнейшем будут осуществлять целенаправленные действия для уменьшения наступательных возможностей и боевого потенциала врага

- добавили в Генштабе.

Напомним

Беспилотники СБУ нанесли удар по опытному заводу в тверской области, который производит компоненты ракетного топлива "децилин-М" для ракет Х-55 и Х-101. После попаданий на территории завода начался масштабный пожар.

Павел Башинский

