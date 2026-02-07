Силы обороны поразили РСЗО "Ураган", пункты управления БПЛА, скопление живой силы и центр производства FPV противника
Киев • УНН
Силы обороны 5 и в ночь на 6 февраля нанесли огневое поражение по ряду военных объектов противника на временно оккупированных территориях Украины. В частности, поражены РСЗО "Ураган", пункты управления БПЛА, сосредоточение живой силы и центр производства FPV противника. Об этом сообщает Генштаб ВСУ, передает УНН.
Детали
В рамках мероприятий по снижению наступательных возможностей российского агрессора подразделения Сил обороны Украины, 5-го и в ночь на 6 февраля, нанесли огневое поражение по ряду военных объектов противника на временно оккупированных территориях Украины
В частности, на ВОТ Донецкой области, в районе н.п. Новомайорское, поражена вражеская реактивная система залпового огня "Ураган". А в районе города Часов Яр зафиксировано поражение сосредоточения живой силы противника.
На ВОТ Запорожской области наши воины били по сосредоточению живой силы противника в районе н.п. Ровнополье; поражен пункт управления БпЛА противника в районе Гуляйполя и склад материально-технического обеспечения в районе н.п. Ровное. Кроме того, в районе н.п. Камыш-Заря, зафиксировано поражение центра производства FPV-дронов и подготовки пилотов противника.
Потери оккупантов и масштабы нанесенного ущерба уточняются. Силы обороны Украины и в дальнейшем будут осуществлять целенаправленные действия для уменьшения наступательных возможностей и боевого потенциала врага
Напомним
Беспилотники СБУ нанесли удар по опытному заводу в тверской области, который производит компоненты ракетного топлива "децилин-М" для ракет Х-55 и Х-101. После попаданий на территории завода начался масштабный пожар.