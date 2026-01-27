На фронті зафіксовано 103 бойових зіткнення, окупанти здійснили 99 авіаударів - Генштаб

$43.140.03
26 січня, 17:23 • 17087 перегляди
Нова тристороння зустріч України, США та рф, попередньо, відбудеться 1 лютого - Зеленський
Ексклюзив
26 січня, 16:43 • 48101 перегляди
Від виробництва до полиці: як нестабільне електропостачання змінює собівартість продуктів
26 січня, 13:53 • 31727 перегляди
У ЄС заявили, що посилання на конкретну дату вступу України в плані процвітання немає
Ексклюзив
26 січня, 12:45 • 37572 перегляди
Відсутність світла, тепла та зв’язку: як це впливає на психіку і що допомагає втримати внутрішню рівновагу
Ексклюзив
26 січня, 11:57 • 32967 перегляди
Правда під забороною: сайт StopOdrex заблокували після скарги клініки "Одрекс"
26 січня, 11:38 • 50911 перегляди
Як імміграційне агентство США стало символом страху, насильства і протестів: американський орган ICE
26 січня, 10:18 • 28152 перегляди
Генштаб підтвердив ураження російського НПЗ у слов’янську-на-кубані та інших об'єктів ворога
Ексклюзив
26 січня, 10:01 • 58738 перегляди
“Точкові” здорожчання та пошук альтернативи: яка ситуація на ринку риби та морепродуктів Photo
26 січня, 09:46 • 23255 перегляди
ЄС затвердив повну заборону на імпорт російського газу: що передбачається
Ексклюзив
26 січня, 08:52 • 42729 перегляди
Відкритий конкурс на керівні посади як запобіжник катастроф: чому призначення очільника Державіаслужби без публічного відбору є неприйнятним
Популярнi новини
Україна вийшла ще з однієї угоди СНД: Зеленський підписав указ26 січня, 21:41 • 16160 перегляди
Допомога від держави підлягає декларуванню: роз’яснення НАЗК26 січня, 23:03 • 4902 перегляди
Тестують систему торгівлі дітьми під прикриттям опіки: на Донеччині окупанти обмежують батьківські права матері сімох дітей - ЦНС27 січня, 00:11 • 5018 перегляди
Пісторіус: Німеччина вичерпала можливості постачання систем Patriot Україні27 січня, 00:45 • 15439 перегляди
Франція блокує спроби України придбати британські ракети Storm Shadow - The Telegraph02:28 • 21255 перегляди
Обрання заступника керівника САП: у Раді прокурорів роз’яснили, як формується Конкурсна комісія та скільки було бажаючих увійти до її складу26 січня, 18:05 • 25068 перегляди
Від виробництва до полиці: як нестабільне електропостачання змінює собівартість продуктів
Ексклюзив
26 січня, 16:43 • 48112 перегляди
Як імміграційне агентство США стало символом страху, насильства і протестів: американський орган ICE26 січня, 11:38 • 50917 перегляди
“Точкові” здорожчання та пошук альтернативи: яка ситуація на ринку риби та морепродуктів Photo
Ексклюзив
26 січня, 10:01 • 58741 перегляди
Скандальна клініка Odrex пройшла перевірку МОЗ, попри смерті пацієнтів і 10 кримінальних проваджень. Вибірковий контроль регулятора та до чого тут міністр Ляшко?26 січня, 09:53 • 51174 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Михайло Федоров
Сергій Лисак
Олег Синєгубов
Україна
Сполучені Штати Америки
Харків
Донецька область
Державний кордон України
УНН Lite
Історію модної імперії Armani екранізує лауреат "Оскара" Боббі Мореско26 січня, 17:14 • 15918 перегляди
Друг Олега Винника розкрив причини проблем зі здоров’ям співака та чому він не служив у ЗСУ26 січня, 14:43 • 15816 перегляди
Новий трек, нове відео, новий альбом: Гаррі Стайлз повертається після трирічного мовчанняVideo26 січня, 14:07 • 16776 перегляди
"Хотіли шоу, а я шоу не дала": зірка "Холостяка-14" Шамія розповіла, чому їй на проєкті виставили штраф у 5 тисяч доларів26 січня, 11:48 • 19964 перегляди
Пройшлися по "правилу двох піц" Безоса: внутрішній чат Amazon вибухнув мемами в очікуванні нових скорочень - ЗМІ24 січня, 11:07 • 38765 перегляди
Техніка
Опалення
Шахед-136
MIM-104 Patriot
Соціальна мережа

На фронті зафіксовано 103 бойових зіткнення, окупанти здійснили 99 авіаударів - Генштаб

Київ • УНН

 • 78 перегляди

Минулої доби на фронті відбулося 103 бойових зіткнення. Окупанти завдали 99 авіаційних ударів та скинули 227 керованих авіаційних бомб.

На фронті зафіксовано 103 бойових зіткнення, окупанти здійснили 99 авіаударів - Генштаб

Впродовж минулої доби на фронті зафіксовано 103 бойових зіткнення. Вчора, 26 січня, окупанти завдали по території України 99 авіаційних ударів, скинувши 227 керованих авіаційних бомб. Про це повідомляє УНН з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Деталі

Також росіяни  залучили для ураження 7462 дрони-камікадзе та здійснили 3838 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 74 – з реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаційних ударів керованими бомбами по населених пунктах Великомихайлівка Дніпропетровської області; Залізничне, Верхня Терса, Чарівне, Копані, Різдвянка, Воздвижівка, Юрківка, Таврійське Запорізької області.

За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили  район зосередження особового складу противника, три пункти управління БпЛА, реактивну систему залпового вогню та пункт управління ворога.

Ситуація на окремих ділянках фронту виглядає так:

На Північно-Слобожанському і курському напрямках минулої доби ворог завдав шести авіаударів, скинувши 11 керованих бомб та здійснив 77 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, один з яких - із реактивної системи залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник п’ять разів штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Приліпка, Вовчанськ, Дворічанське та у бік Лиману.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося дві атаки загарбників. Сили оборони відбили штурмові дії противника у бік Петропавлівки.

На Лиманському напрямку ворог атакував тричі, намагаючись просунутися вперед у напрямках Дробишевого та Лиману.

На Слов’янському напрямку, в районі Платонівки та у бік Ямполя, противник двічі атакував позиції українських військ.

На Краматорському напрямку зафіксовано одне боєзіткнення в районі населеного пункту Часів Яр.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 15 атак поблизу населених пунктів Костянтинівка, Іванопілля, Щербинівка, Плещіївка, Клебан-Бик, Русин Яр, Софіївка та у бік Степанівки.

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 33 штурмові та наступальні дії агресора поблизу населених пунктів Нове Шахове, Родинське, Покровськ, Котлине, Молодецьке, Філія та у бік населених пунктів Шевченко, Білицьке й Гришине.

На Олександрівському напрямку ворог чотири рази атакував позиції Сил оборони в районі Зеленого Гаю та у бік Нового Запоріжжя.

На Гуляйпільському напрямку противник 16 разів намагався йти вперед на позиції Сил оборони у районі Гуляйполя та у бік Варварівки й Добропілля.

На Оріхівському напрямку наші захисники відбили дві атаки, в напрямку Приморського та у районі Степногірська.

На Придніпровському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань агресора не виявлено.

Минулої доби втрати російських загарбників склали 820 осіб. Також українські воїни знешкодили один танк, три бойові броньовані машини, 47 артилерійських систем, дві реактивні системи залпового вогню, 899 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 119 одиниць автомобільної техніки окупантів.

Нагадаємо

У ніч на 27 січня росіяни атакували Україну 165 ударними БПЛА різних типів. Сили ППО збили або придушили 135 ворожих дронів.

Євген Устименко

