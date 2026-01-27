На фронте зафиксировано 103 боевых столкновения, оккупанты совершили 99 авиаударов - Генштаб

За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 103 боевых столкновения. Вчера, 26 января, оккупанты нанесли по территории Украины 99 авиационных ударов, сбросив 227 управляемых авиационных бомб. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Подробности

Также россияне задействовали для поражения 7462 дрона-камикадзе и совершили 3838 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 74 - из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиационные удары управляемыми бомбами по населенным пунктам Великомихайловка Днепропетровской области; Зализничное, Верхняя Терса, Чаривное, Копани, Рождественка, Воздвижевка, Юрковка, Таврическое Запорожской области.

За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили район сосредоточения личного состава противника, три пункта управления БпЛА, реактивную систему залпового огня и пункт управления врага.

Ситуация на отдельных участках фронта выглядит так:

На Северо-Слобожанском и курском направлениях за прошедшие сутки враг нанес шесть авиаударов, сбросив 11 управляемых бомб и совершил 77 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, один из которых – из реактивной системы залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник пять раз штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Прилипка, Волчанск, Двуречанское и в сторону Лимана.

На Купянском направлении вчера произошло две атаки захватчиков. Силы обороны отбили штурмовые действия противника в сторону Петропавловки.

На Лиманском направлении враг атаковал трижды, пытаясь продвинуться вперед в направлениях Дробышево и Лимана.

На Славянском направлении, в районе Платоновки и в сторону Ямполя, противник дважды атаковал позиции украинских войск.

На Краматорском направлении зафиксировано одно боестолкновение в районе населенного пункта Часов Яр.

На Константиновском направлении враг совершил 15 атак вблизи населенных пунктов Константиновка, Иванополье, Щербиновка, Плещеевка, Клебан-Бык, Русин Яр, Софиевка и в сторону Степановки.

На Покровском направлении украинские защитники остановили 33 штурмовые и наступательные действия агрессора вблизи населенных пунктов Новое Шахово, Родинское, Покровск, Котлино, Молодецкое, Филиал и в сторону населенных пунктов Шевченко, Белицкое и Гришино.

На Александровском направлении враг четыре раза атаковал позиции Сил обороны в районе Зеленого Гая и в сторону Нового Запорожья.

На Гуляйпольском направлении противник 16 раз пытался идти вперед на позиции Сил обороны в районе Гуляйполя и в сторону Варваровки и Доброполья.

На Ореховском направлении наши защитники отбили две атаки, в направлении Приморского и в районе Степногорска.

На Приднепровском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок агрессора не обнаружено.

За прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 820 человек. Также украинские воины обезвредили один танк, три боевые бронированные машины, 47 артиллерийских систем, две реактивные системы залпового огня, 899 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, 119 единиц автомобильной техники оккупантов.

Напомним

В ночь на 27 января россияне атаковали Украину 165 ударными БПЛА различных типов. Силы ПВО сбили или подавили 135 вражеских дронов.