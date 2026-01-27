На фронте зафиксировано 103 боевых столкновения, оккупанты совершили 99 авиаударов - Генштаб

$43.140.03
50.650.13
ukenru
26 января, 17:23 • 17107 просмотра
Новая трехсторонняя встреча Украины, США и рф, предварительно, состоится 1 февраля - Зеленский
Эксклюзив
26 января, 16:43 • 48185 просмотра
От производства до полки: как нестабильное электроснабжение меняет себестоимость продуктов
26 января, 13:53 • 31772 просмотра
В ЕС заявили, что ссылки на конкретную дату вступления Украины в плане процветания нет
Эксклюзив
26 января, 12:45 • 37612 просмотра
Отсутствие света, тепла и связи: как это влияет на психику и что помогает сохранить внутреннее равновесие
Эксклюзив
26 января, 11:57 • 32993 просмотра
Правда под запретом: сайт StopOdrex заблокировали после жалобы клиники "Одрекс"
26 января, 11:38 • 50960 просмотра
Как иммиграционное агентство США стало символом страха, насилия и протестов: американский орган ICE
26 января, 10:18 • 28161 просмотра
Генштаб подтвердил поражение российского НПЗ в Славянске-на-Кубани и других объектов врага
Эксклюзив
26 января, 10:01 • 58773 просмотра
«Точечные» подорожания и поиск альтернативы: какова ситуация на рынке рыбы и морепродуктовPhoto
26 января, 09:46 • 23255 просмотра
ЕС утвердил полный запрет на импорт российского газа: что предусматривается
Эксклюзив
26 января, 08:52 • 42730 просмотра
Открытый конкурс на руководящие должности как предохранитель от катастроф: почему назначение главы Госавиаслужбы без публичного отбора неприемлемо
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−5°
2м/с
100%
741мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Украина вышла еще из одного соглашения СНГ: Зеленский подписал указ26 января, 21:41 • 16160 просмотра
Помощь от государства подлежит декларированию: разъяснение НАПК26 января, 23:03 • 4902 просмотра
Тестируют систему торговли детьми под прикрытием опеки: в Донецкой области оккупанты ограничивают родительские права матери семерых детей - ЦНС27 января, 00:11 • 5018 просмотра
Писториус: Германия исчерпала возможности поставки систем Patriot Украине27 января, 00:45 • 15439 просмотра
Франция блокирует попытки Украины приобрести британские ракеты Storm Shadow - The Telegraph02:28 • 21255 просмотра
публикации
Избрание заместителя руководителя САП: в Совете прокуроров разъяснили, как формируется Конкурсная комиссия и сколько было желающих войти в ее состав26 января, 18:05 • 25105 просмотра
От производства до полки: как нестабильное электроснабжение меняет себестоимость продуктов
Эксклюзив
26 января, 16:43 • 48192 просмотра
Как иммиграционное агентство США стало символом страха, насилия и протестов: американский орган ICE26 января, 11:38 • 50962 просмотра
«Точечные» подорожания и поиск альтернативы: какова ситуация на рынке рыбы и морепродуктовPhoto
Эксклюзив
26 января, 10:01 • 58775 просмотра
Скандальная клиника Odrex прошла проверку Минздрава, несмотря на смерти пациентов и 10 уголовных производств. Выборочный контроль регулятора и при чем здесь министр Ляшко?26 января, 09:53 • 51203 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Михаил Федоров
Сергей Лысак
Олег Синегубов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Харьков
Донецкая область
Государственная граница Украины
Реклама
УНН Lite
Историю модной империи Armani экранизирует лауреат "Оскара" Бобби Мореско26 января, 17:14 • 15938 просмотра
Друг Олега Винника раскрыл причины проблем со здоровьем певца и почему он не служил в ВСУ26 января, 14:43 • 15833 просмотра
Новый трек, новое видео, новый альбом: Гарри Стайлз возвращается после трехлетнего молчанияVideo26 января, 14:07 • 16795 просмотра
"Хотели шоу, а я шоу не дала": звезда "Холостяка-14" Шамия рассказала, почему ей на проекте выставили штраф в 5 тысяч долларов26 января, 11:48 • 19979 просмотра
Прошлись по "правилу двух пицц" Безоса: внутренний чат Amazon взорвался мемами в ожидании новых сокращений - СМИ24 января, 11:07 • 38777 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Шахед-136
MIM-104 Patriot
Социальная сеть

На фронте зафиксировано 103 боевых столкновения, оккупанты совершили 99 авиаударов - Генштаб

Киев • УНН

 • 90 просмотра

За прошедшие сутки на фронте произошло 103 боевых столкновения. Оккупанты нанесли 99 авиационных ударов и сбросили 227 управляемых авиационных бомб.

На фронте зафиксировано 103 боевых столкновения, оккупанты совершили 99 авиаударов - Генштаб

За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 103 боевых столкновения. Вчера, 26 января, оккупанты нанесли по территории Украины 99 авиационных ударов, сбросив 227 управляемых авиационных бомб. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Подробности

Также россияне задействовали для поражения 7462 дрона-камикадзе и совершили 3838 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 74 - из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиационные удары управляемыми бомбами по населенным пунктам Великомихайловка Днепропетровской области; Зализничное, Верхняя Терса, Чаривное, Копани, Рождественка, Воздвижевка, Юрковка, Таврическое Запорожской области.

За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили район сосредоточения личного состава противника, три пункта управления БпЛА, реактивную систему залпового огня и пункт управления врага.

Ситуация на отдельных участках фронта выглядит так:

На Северо-Слобожанском и курском направлениях за прошедшие сутки враг нанес шесть авиаударов, сбросив 11 управляемых бомб и совершил 77 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, один из которых – из реактивной системы залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник пять раз штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Прилипка, Волчанск, Двуречанское и в сторону Лимана.

На Купянском направлении вчера произошло две атаки захватчиков. Силы обороны отбили штурмовые действия противника в сторону Петропавловки.

На Лиманском направлении враг атаковал трижды, пытаясь продвинуться вперед в направлениях Дробышево и Лимана.

На Славянском направлении, в районе Платоновки и в сторону Ямполя, противник дважды атаковал позиции украинских войск.

На Краматорском направлении зафиксировано одно боестолкновение в районе населенного пункта Часов Яр.

На Константиновском направлении враг совершил 15 атак вблизи населенных пунктов Константиновка, Иванополье, Щербиновка, Плещеевка, Клебан-Бык, Русин Яр, Софиевка и в сторону Степановки.

На Покровском направлении украинские защитники остановили 33 штурмовые и наступательные действия агрессора вблизи населенных пунктов Новое Шахово, Родинское, Покровск, Котлино, Молодецкое, Филиал и в сторону населенных пунктов Шевченко, Белицкое и Гришино.

На Александровском направлении враг четыре раза атаковал позиции Сил обороны в районе Зеленого Гая и в сторону Нового Запорожья.

На Гуляйпольском направлении противник 16 раз пытался идти вперед на позиции Сил обороны в районе Гуляйполя и в сторону Варваровки и Доброполья.

На Ореховском направлении наши защитники отбили две атаки, в направлении Приморского и в районе Степногорска.

На Приднепровском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок агрессора не обнаружено.

За прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 820 человек. Также украинские воины обезвредили один танк, три боевые бронированные машины, 47 артиллерийских систем, две реактивные системы залпового огня, 899 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, 119 единиц автомобильной техники оккупантов.

Напомним

В ночь на 27 января россияне атаковали Украину 165 ударными БПЛА различных типов. Силы ПВО сбили или подавили 135 вражеских дронов.

Евгений Устименко

Война в Украине
Техника
Военное положение
Война в Украине
Столкновения
Покровск
Славянск
Днепропетровская область
Запорожская область
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Гуляйполе
Часов Яр
Украина
Константиновка
Краматорск
Купянск