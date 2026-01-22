На фронті за добу зафіксовано 123 бойових зіткнення: названо найгарячіші напрямки

$43.180.08
14:19 • 96 перегляди
"Продуктивна й змістовна зустріч": Зеленський розкрив деталі переговорів з Трампом у Давосі
11:49 • 5524 перегляди
У Мінекономіки визначили потребу в імпорті газу для проходження зими: про що йдеться
Ексклюзив
11:29 • 16487 перегляди
Кінець ООН? Що таке "Рада миру" Трампа і для чого вона створена
11:14 • 10316 перегляди
Генштаб підтвердив ураження нафтового терміналу "Таманьнефтегаз" та ППО ворога
10:59 • 12493 перегляди
Трамп заявив про врегулювання 8 воєн та вважає, "що скоро буде ще одна"
22 січня, 07:31 • 15555 перегляди
"Ми підійшли до кінця": посланець Трампа Віткофф перед візитом до москви заявив про значний прогрес у мирних переговорах
Ексклюзив
22 січня, 07:01 • 20587 перегляди
Курс під контролем НБУ: що стоїть за січневими стрибками долара та євро
21 січня, 22:20 • 27364 перегляди
Українська делегація провела у Давосі зустріч із Віткоффом та Кушнером перед їх поїздкою у москву - Умєров
21 січня, 19:21 • 41679 перегляди
ЦВК пропонує 6-місячний перехідний період між закінченням воєнного стану та стартом виборів
21 січня, 15:14 • 39983 перегляди
Зеленський планує вирушити до Давоса на зустріч із Трампом в четвер - ЗМІ
Нафтовий ринок оживає: ціни зростають після відмови Трампа від мит проти Європи22 січня, 04:58 • 12299 перегляди
Плюс 1 070 окупантів: Генштаб оновив дані про втрати ворога на 22 січняPhoto22 січня, 05:06 • 17447 перегляди
Сьогодні Трамп ініціює підписання статуту "Ради миру" в Давосі попри скепсис союзників22 січня, 05:36 • 31618 перегляди
Командування рф перекидає елітні підрозділи з фронту для захисту Криму - АТЕШ22 січня, 05:49 • 18751 перегляди
Трьох українців звільнили з незаконного утримання у Венесуелі - МЗСPhoto22 січня, 06:26 • 16251 перегляди
Кінець ООН? Що таке "Рада миру" Трампа і для чого вона створена
Ексклюзив
11:29 • 16549 перегляди
Безпека українських пацієнтів: чому рішення, щодо медичних ліцензій скандальної Odrex не оприлюднено і яку роль у цьому відіграє Ляшко10:28 • 11935 перегляди
Дипломатія Стівена Віткоффа: хронологія всіх зустрічей з путіним та підготовка до нової21 січня, 14:44 • 68123 перегляди
Нова оборонна архітектура Європи: чи здатна Європа створити власний оборонний альянс і якою буде роль України
Ексклюзив
21 січня, 12:43 • 60060 перегляди
Все що потрібно знати про знак зодіаку Водолій21 січня, 12:13 • 61256 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марк Рютте
Марко Рубіо
Руслан Кравченко
Україна
Сполучені Штати Америки
Давос
Кривий Ріг
Харківська область
Оголошено нових членів Зали слави авторів пісень 2026 рокуPhoto21 січня, 23:40 • 22614 перегляди
"Крик 7" скоро вийде на великі екрани: хто із зіркових героїв франшизи візьме участь у новій частиніVideo21 січня, 18:19 • 19834 перегляди
Легенда "Євробачення" повертається: Олександр Рибак подався на норвезький відбір з новою піснеюVideo21 січня, 15:49 • 20693 перегляди
Все що потрібно знати про знак зодіаку Водолій21 січня, 12:13 • 61247 перегляди
Spotify тестує функцію синхронізації аудіокниг з паперовими виданнями21 січня, 06:46 • 39190 перегляди
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Fox News
FIFA (серія відеоігор)

На фронті за добу зафіксовано 123 бойових зіткнення: названо найгарячіші напрямки

Київ • УНН

 • 102 перегляди

Загальна кількість бойових зіткнень на фронті становить 123, ворог активно діє на Покровському, Гуляйпільському та Костянтинівському напрямках. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося три атаки, ворог завдав двох авіаударів та здійснив 34 обстріли.

На фронті за добу зафіксовано 123 бойових зіткнення: названо найгарячіші напрямки

На цей час на фронті загальна кількість бойових зіткнень становить 123. Ворог активно діє на Покровському, Гуляйпільському та Костянтинівському напрямках, передає УНН.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні відбулося три ворожих атаки. Крім того, ворог завдав двох авіаударів, скинувши дві керовані бомби та здійснив 34 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, один з яких — із реактивної системи залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося сім бойових зіткнень, ворог атакував у районах населених пунктів Приліпка, Вовчанськ, Вовчанські Хутори та у бік Ізбицького. Одне боєзіткнення триває.

На Куп’янському напрямку українські воїни відбивають атаку ворога у районі населеного пункту Синьківка.

На Лиманському напрямку сьогодні загарбницька армія здійснила шість атак на позиції українців у районах населених пунктів Мирне, Дробишеве, Колодязі, Зарічне та Ямполівка, два боєзіткнення досі триває.

На Слов’янському напрямку з початку доби противник двічі атакував поблизу населеного пункту Свято-Покровське.

На Краматорському напрямку сьогодні відбулось сім штурмових дій ворога в районах населених пунктів Оріхово-Василівка, Часів Яр та у бік Маркового.

На Костянтинівському напрямку наші захисники відбили 15 ворожих спроб вклинитися в нашу оборону в районах населених пунктів Предтечине, Плещіївка, Іванопілля, Яблунівка, Русин Яр та Софіївка, ще три боєзіткнення тривають. 

На Покровському напрямку від початку доби російські окупанти здійснили 56 спроб потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Шахове, Іванівка, Дорожнє, Родинське, Сухецьке, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Горіхове, Дачне та у бік Новопавлівки. У деяких локаціях боєзіткнення наразі тривають.

На Олександрівському напрямку від початку доби наші оборонці зупинили вісім штурмових дій ворожих військ у районах населених пунктів Зелений Гай, Вербове, Степове, Вишневе, Красногірське та у бік Нечаївки.

На Гуляйпільському напрямку агресор 20 разів намагався йти вперед на позиції наших військ у районах Солодкого, Варварівки, Гуляйполя та у бік Зеленого й Добропілля.

На Оріхівському напрямку наші захисники відбивають атаку противника у районі Плавнів.

На Придніпровському напрямку окупант здійснив одну невдалу спробу просування.

Плюс 1 070 окупантів: Генштаб оновив дані про втрати ворога на 22 січня22.01.26, 07:06 • 17757 переглядiв

Антоніна Туманова

Війна в Україні
Село
Техніка
Воєнний стан
Війна в Україні
Сутички
Вовчанськ
Покровськ
Гуляйполе
Часів Яр