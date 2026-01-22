На фронті за добу зафіксовано 123 бойових зіткнення: названо найгарячіші напрямки

На цей час на фронті загальна кількість бойових зіткнень становить 123. Ворог активно діє на Покровському, Гуляйпільському та Костянтинівському напрямках, передає УНН.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні відбулося три ворожих атаки. Крім того, ворог завдав двох авіаударів, скинувши дві керовані бомби та здійснив 34 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, один з яких — із реактивної системи залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося сім бойових зіткнень, ворог атакував у районах населених пунктів Приліпка, Вовчанськ, Вовчанські Хутори та у бік Ізбицького. Одне боєзіткнення триває.

На Куп’янському напрямку українські воїни відбивають атаку ворога у районі населеного пункту Синьківка.

На Лиманському напрямку сьогодні загарбницька армія здійснила шість атак на позиції українців у районах населених пунктів Мирне, Дробишеве, Колодязі, Зарічне та Ямполівка, два боєзіткнення досі триває.

На Слов’янському напрямку з початку доби противник двічі атакував поблизу населеного пункту Свято-Покровське.

На Краматорському напрямку сьогодні відбулось сім штурмових дій ворога в районах населених пунктів Оріхово-Василівка, Часів Яр та у бік Маркового.

На Костянтинівському напрямку наші захисники відбили 15 ворожих спроб вклинитися в нашу оборону в районах населених пунктів Предтечине, Плещіївка, Іванопілля, Яблунівка, Русин Яр та Софіївка, ще три боєзіткнення тривають.

На Покровському напрямку від початку доби російські окупанти здійснили 56 спроб потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Шахове, Іванівка, Дорожнє, Родинське, Сухецьке, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Горіхове, Дачне та у бік Новопавлівки. У деяких локаціях боєзіткнення наразі тривають.

На Олександрівському напрямку від початку доби наші оборонці зупинили вісім штурмових дій ворожих військ у районах населених пунктів Зелений Гай, Вербове, Степове, Вишневе, Красногірське та у бік Нечаївки.

На Гуляйпільському напрямку агресор 20 разів намагався йти вперед на позиції наших військ у районах Солодкого, Варварівки, Гуляйполя та у бік Зеленого й Добропілля.

На Оріхівському напрямку наші захисники відбивають атаку противника у районі Плавнів.

На Придніпровському напрямку окупант здійснив одну невдалу спробу просування.

