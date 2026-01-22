$43.180.08
21 січня, 22:20 • 5320 перегляди
Українська делегація провела у Давосі зустріч із Віткоффом та Кушнером перед їх поїздкою у москву - Умєров
21 січня, 19:21 • 13990 перегляди
ЦВК пропонує 6-місячний перехідний період між закінченням воєнного стану та стартом виборів
21 січня, 15:14 • 19980 перегляди
Зеленський планує вирушити до Давоса на зустріч із Трампом в четвер - ЗМІ
21 січня, 14:44 • 31421 перегляди
Дипломатія Стівена Віткоффа: хронологія всіх зустрічей з путіним та підготовка до нової
21 січня, 14:30 • 21846 перегляди
Смерті у приватних клініках і відсутність реакції регулятора: "справа Odrex" як вирок системі
Ексклюзив
21 січня, 12:43 • 34600 перегляди
Нова оборонна архітектура Європи: чи здатна Європа створити власний оборонний альянс і якою буде роль України
Ексклюзив
21 січня, 10:55 • 36782 перегляди
Справа Odrex: родичі жертв лікування після виходу фільму "Осине гніздо" чекають на реакцію держави
21 січня, 10:42 • 21065 перегляди
Посланець Трампа Віткофф повідомив про очікувану зустріч з путіним 22 січня
21 січня, 08:59 • 21918 перегляди
Готівки на руках в українців побільшало на 12,6% за рік: НБУ назвав головні причиниPhoto
20 січня, 20:12 • 39815 перегляди
У Давосі відбулися "конструктивні" переговори представників США та рф щодо завершення війни в Україні
Плюс 1 070 окупантів: Генштаб оновив дані про втрати ворога на 22 січня

Київ • УНН

 • 2 перегляди

Генштаб ЗСУ оновив дані про втрати ворога станом на 22 січня. За добу ліквідовано 1070 окупантів, загальна кількість перевищила 1 230 810 осіб. Ворог зазнав найбільших втрат в артилерійських системах та автомобільній техніці.

Плюс 1 070 окупантів: Генштаб оновив дані про втрати ворога на 22 січня

Генеральний штаб Збройних Сил України оприлюднив актуальну статистику втрат російських окупаційних військ з початку повномасштабного вторгнення. Станом на ранок 22 січня загальна кількість ліквідованого особового складу агресора перевищила позначку в 1 230 810 осіб. Лише за минулу добу українські захисники ліквідували ще 1 070 загарбників. Про це пише УНН.

Деталі

Сили оборони продовжують ефективно нищити бойовий потенціал ворога. Протягом останньої доби найбільших втрат окупанти зазнали в артилерійських системах та автомобільній техніці. Загальні цифри знищеної техніки виглядають наступним чином:

  • Танки: 11 596 (+9 за добу)
    • Бойові броньовані машини: 23 943 (+5)
      • Артилерійські системи: 36 516 (+53)
        • РСЗВ: 1 623 (+2)
          • Засоби ППО: 1 282 (+3)
            • БПЛА оперативно-тактичного рівня: 112 828 (+669)
              • Автомобільна техніка та автоцистерни: 75 416 (+178)

                Сили оборони України уразили склад БпЛА на Луганщині та нафтові об'єкти на території рф - Генштаб19.01.26, 20:36 • 41766 переглядiв

                Повітряні та морські цілі

                Показники знищеної авіації та флоту за минулу добу залишилися без змін. Загалом за час великої війни агресор втратив 434 літаки, 347 гелікоптерів, 28 кораблів та катерів, а також 2 підводні човни. Кількість знищених крилатих ракет наразі становить 4 190 одиниць. Командування наголошує, що через високу інтенсивність бойових дій дані постійно уточнюються. 

                На фронті боїв за добу побільшало: де найгарячіше - карта від Генштабу20.01.26, 10:36 • 3100 переглядiв

                Степан Гафтко

                Війна в Україні
                Техніка
                Війна в Україні
                Сутички
                Генеральний штаб Збройних сил України
                Україна