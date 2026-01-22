Плюс 1 070 окупантів: Генштаб оновив дані про втрати ворога на 22 січня

Генеральний штаб Збройних Сил України оприлюднив актуальну статистику втрат російських окупаційних військ з початку повномасштабного вторгнення. Станом на ранок 22 січня загальна кількість ліквідованого особового складу агресора перевищила позначку в 1 230 810 осіб. Лише за минулу добу українські захисники ліквідували ще 1 070 загарбників. Про це пише УНН.

Деталі

Сили оборони продовжують ефективно нищити бойовий потенціал ворога. Протягом останньої доби найбільших втрат окупанти зазнали в артилерійських системах та автомобільній техніці. Загальні цифри знищеної техніки виглядають наступним чином:

Танки: 11 596 (+9 за добу)

Бойові броньовані машини: 23 943 (+5)

Артилерійські системи: 36 516 (+53)

РСЗВ: 1 623 (+2)

Засоби ППО: 1 282 (+3)

БПЛА оперативно-тактичного рівня: 112 828 (+669)

Автомобільна техніка та автоцистерни: 75 416 (+178)

Повітряні та морські цілі

Показники знищеної авіації та флоту за минулу добу залишилися без змін. Загалом за час великої війни агресор втратив 434 літаки, 347 гелікоптерів, 28 кораблів та катерів, а також 2 підводні човни. Кількість знищених крилатих ракет наразі становить 4 190 одиниць. Командування наголошує, що через високу інтенсивність бойових дій дані постійно уточнюються.

