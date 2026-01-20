$43.180.08
рф атакувала Україну "Цирконом", знешкоджено 27 з 34 ракет і 315 з 339 дронів
07:41 • 1728 перегляди
Білий дім поки не запланував зустріч Трампа із Зеленським у Давосі - Politico
19 січня, 18:36 • 24550 перегляди
Сили оборони України уразили склад БпЛА на Луганщині та нафтові об'єкти на території рф - Генштаб
19 січня, 17:12 • 53381 перегляди
Трамп закликає Європу зосередитися на війні росії проти України, а не на Гренландії
Ексклюзив
19 січня, 16:20 • 44576 перегляди
"Шахеди" як зброя терору: як працює українська ППО і чи можливо закрити міста на 100%
Ексклюзив
19 січня, 15:17 • 45374 перегляди
Ціна енергетичної страховки: у що Україні обходиться імпорт електроенергії з Європи
19 січня, 14:59 • 39209 перегляди
Українці витратили 11,3 млрд грн "зимової тисячі": найчастіше - на комуналку, продукти, ліки та донати
19 січня, 14:58 • 49928 перегляди
Трамп відкриває другий фронт у Європі: ситуація навколо Гренландії загострюється
Ексклюзив
19 січня, 13:29 • 21751 перегляди
Якими мають бути температура та вологість в оселі: відповідь лікаря
Ексклюзив
19 січня, 11:57 • 58129 перегляди
СБУ вивчить можливу шкоду державі у разі призначення Зелінського головою Державіаслужби
СБУ вивчить можливу шкоду державі у разі призначення Зелінського головою Державіаслужби
На фронті боїв за добу побільшало: де найгарячіше - карта від Генштабу

Київ • УНН

 • 68 перегляди

Минулої доби на фронті зафіксовано 165 бойових зіткнень, що більше, ніж днем раніше. Найбільша активність спостерігалася на Покровському та Гуляйпільському напрямках.

На фронті боїв за добу побільшало: де найгарячіше - карта від Генштабу

165 боїв сталося на фронті минулої доби, що дещо більше, ніж днем раніше, найгарячіше як і раніше - на Покровському та Гуляйпільському напрямках, на які припала понад третина боєзіткнень, повідомили у Генштабі ЗСУ у ранковому зведенні 20 січня, показавши карту бойових дій, пише УНН.

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 165 бойових зіткнень

- повідомили у Генштабі.

За уточненою інформацією, вчора загарбники завдали по території України двох ракетних та 91 авіаційний удар, застосувавши дві ракети та скинувши 204 керованих авіаційних бомби. Крім цього, залучили для ураження 7518 дронів-камікадзе та здійснили 4124 обстріли позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 74 – з реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаційних ударів керованими бомбами по населених пунктах, зокрема це місто Харків; Підгаврилівка, Великомихайлівка Дніпропетровської області; Костянтинівка Донецької області; Тернувате, Чарівне, Зелена Діброва, Барвінівка, Терсянка, Різдвянка Запорізької області.

За минулу добу авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили вісім районів зосередження особового складу та техніки, дві артилерійські системи та два пункти управління противника.

Ситуація за напрямками

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби ворог завдав авіаційного удару, скинувши чотири КАБ та здійснив 90 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема чотири – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник 11 разів штурмував позиції наших підрозділів поблизу Стариці, Приліпки, Вовчанських Хуторів, Круглого, Нестерного, Дегтярного та у бік Ізбицького.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося три атаки окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника в районі Степової Новоселівки та у бік населеного пункту Голубівка.

На Лиманському напрямку ворог атакував дев’ять разів, намагаючись просунутися вперед у районах населених пунктів Новоєгорівка, Новоселівка, Шандриголове, Колодязі та Зарічне.

На Слов’янському напрямку, у районі Дронівки та у бік Платонівки, противник п’ять разів атакував позиції наших військ.

На Краматорському напрямку українські підрозділи відбили дві атаки противника у бік Привілля й Бондарного.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 15 атак у районах населених пунктів Клебан-Бик, Яблунівка, Русин Яр та у бік Костянтинівки та Новопавлівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 44 штурмові і наступальні дії агресора у районах населених пунктів Никанорівка, Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Горіхове та у бік Філії.

На Олександрівському напрямку ворог п’ять разів атакував наші позиції у районах населених пунктів Вербове, Єгорівка та Красногірське.

На Гуляйпільському напрямку ворог 20 разів атакував позиції наших оборонців в районах Гуляйполя, Солодкого, та у бік Добропілля, Варварівки й Святопетрівки.

На Оріхівському напрямку минулої доби боєзіткнень не зафіксовано.

На Придніпровському напрямку загарбники один раз безрезультатно намагалися покращити своє положення у районі Антонівського мосту.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Генштаб: російські війська втратили 1130 солдатів та 925 БпЛА за добу20.01.26, 07:29 • 2990 переглядiв

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Село
Техніка
Воєнний стан
Війна в Україні
Сутички
Покровськ
Донецька область
Дніпропетровська область
Запорізька область
Генеральний штаб Збройних сил України
Мирноград
Гуляйполе
Україна
Костянтинівка
Харків