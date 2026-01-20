$43.180.08
19 січня, 18:36 • 13518 перегляди
Сили оборони України уразили склад БпЛА на Луганщині та нафтові об'єкти на території рф - Генштаб
19 січня, 17:12 • 28007 перегляди
Трамп закликає Європу зосередитися на війні росії проти України, а не на Гренландії
Ексклюзив
19 січня, 16:20 • 25186 перегляди
“Шахеди” як зброя терору: як працює українська ППО і чи можливо закрити міста на 100%
Ексклюзив
19 січня, 15:17 • 27062 перегляди
Ціна енергетичної страховки: у що Україні обходиться імпорт електроенергії з Європи
19 січня, 14:59 • 25113 перегляди
Українці витратили 11,3 млрд грн "зимової тисячі": найчастіше - на комуналку, продукти, ліки та донати
19 січня, 14:58 • 27795 перегляди
Трамп відкриває другий фронт у Європі: ситуація навколо Гренландії загострюється
Ексклюзив
19 січня, 13:29 • 17430 перегляди
Якими мають бути температура та вологість в оселі: відповідь лікаря
Ексклюзив
19 січня, 11:57 • 41259 перегляди
СБУ вивчить можливу шкоду державі у разі призначення Зелінського головою Державіаслужби
19 січня, 11:54 • 39116 перегляди
“Особисте так” Трампа, “Угода процвітання” та переговори: що вирішують у Давосі для України
19 січня, 11:48 • 18868 перегляди
Нацполіція завершила розслідування кримінальної справи щодо смерті одеського бізнесмена у скандальній клініці Odrex
Генштаб: російські війська втратили 1130 солдатів та 925 БпЛА за добу

Київ • УНН

 • 76 перегляди

За добу 19 січня російські війська втратили 1130 солдатів та 925 БпЛА. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.01.26 становлять 1228570 осіб.

Генштаб: російські війська втратили 1130 солдатів та 925 БпЛА за добу

За добу 19 січня російські війська втратили на війні з Україною 1130 солдатів та 925 БпЛА. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.

Деталі

Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.01.26 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ 1228570 (+1130) осіб ліквідовано
    • танків ‒ 11579 (+6)
      • бойових броньованих машин ‒ 23928 (+6)
        • артилерійських систем ‒ 36393 (+60)
          • РСЗВ ‒ 1618 (+1)
            • засоби ППО ‒ 1279 (+1)
              • літаків ‒ 434 (0)
                • гелікоптерів ‒ 347 (0)
                  • БпЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 111140 (+925)
                    • крилаті ракети ‒ 4163 (0)
                      • кораблі / катери ‒ 28 (0)
                        • підводні човни ‒ 2 (0)
                          • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 75067 (+191)
                            • спеціальна техніка ‒ 4048 (+3)

                              Дані уточнюються.

                              Нагадаємо

                              За даними Інституту вивчення війни, просування росіян сповільнилося наприкінці грудня 2025 року та на початку січня 2026 року. Ймовірно, причиною стали менш сприятливі погодні умови та припинення зусиль щодо дотримання "довільних термінів" наприкінці року.

                              Понад 69% українців не вірить у мир з росією та вважає її метою знищення України як нації - опитування16.01.26, 11:14 • 11584 перегляди

                              Вадим Хлюдзинський

                              Війна в Україні
                              Техніка
                              Війна в Україні
                              Генеральний штаб Збройних сил України
                              Україна