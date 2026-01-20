$43.180.08
19 января, 18:36 • 13432 просмотра
Силы обороны Украины поразили склад БПЛА в Луганской области и нефтяные объекты на территории РФ - Генштаб
19 января, 17:12 • 27804 просмотра
Трамп призывает Европу сосредоточиться на войне россии против Украины, а не на Гренландии
Эксклюзив
19 января, 16:20 • 25077 просмотра
"Шахеды" как оружие террора: как работает украинская ПВО и возможно ли закрыть города на 100%
Эксклюзив
19 января, 15:17 • 26953 просмотра
Цена энергетической страховки: во что Украине обходится импорт электроэнергии из Европы
19 января, 14:59 • 25049 просмотра
Украинцы потратили 11,3 млрд грн "зимней тысячи": чаще всего - на коммуналку, продукты, лекарства и донаты
19 января, 14:58 • 27721 просмотра
Трамп открывает второй фронт в Европе: ситуация вокруг Гренландии обостряется
Эксклюзив
19 января, 13:29 • 17407 просмотра
Какой должна быть температура и влажность в доме: ответ врача
Эксклюзив
19 января, 11:57 • 41205 просмотра
СБУ изучит возможный ущерб государству в случае назначения Зелинского главой Госавиаслужбы
19 января, 11:54 • 39076 просмотра
«Личное да» Трампа, «Соглашение о процветании» и переговоры: что решают в Давосе для Украины
19 января, 11:48 • 18865 просмотра
Нацполиция завершила расследование уголовного дела о смерти одесского бизнесмена в скандальной клинике Odrex
Генштаб: российские войска потеряли 1130 солдат и 925 БПЛА за сутки

Киев • УНН

 • 6 просмотра

За сутки 19 января российские войска потеряли 1130 солдат и 925 БПЛА. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 20.01.26 составляют 1228570 человек.

Генштаб: российские войска потеряли 1130 солдат и 925 БПЛА за сутки

За сутки 19 января российские войска потеряли на войне с Украиной 1130 солдат и 925 БпЛА. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 20.01.26 ориентировочно составляют:

  • личного состава ‒ 1228570 (+1130) человек ликвидировано
    • танков ‒ 11579 (+6)
      • боевых бронированных машин ‒ 23928 (+6)
        • артиллерийских систем ‒ 36393 (+60)
          • РСЗО ‒ 1618 (+1)
            • средства ПВО ‒ 1279 (+1)
              • самолетов ‒ 434 (0)
                • вертолетов ‒ 347 (0)
                  • БпЛА оперативно-тактического уровня ‒ 111140 (+925)
                    • крылатые ракеты ‒ 4163 (0)
                      • корабли / катера ‒ 28 (0)
                        • подводные лодки ‒ 2 (0)
                          • автомобильной техники и автоцистерн ‒ 75067 (+191)
                            • специальная техника ‒ 4048 (+3)

                              Данные уточняются.

                              Напомним

                              По данным Института изучения войны, продвижение россиян замедлилось в конце декабря 2025 года и в начале января 2026 года. Вероятно, причиной стали менее благоприятные погодные условия и прекращение усилий по соблюдению "произвольных сроков" в конце года.

                              Более 69% украинцев не верят в мир с россией и считают ее целью уничтожение Украины как нации - опрос16.01.26, 11:14 • 11584 просмотра

                              Вадим Хлюдзинский

