На фронте боев за сутки стало больше: где горячее всего - карта от Генштаба

165 боев произошло на фронте за прошедшие сутки, что несколько больше, чем днем ранее, наиболее горячо по-прежнему - на Покровском и Гуляйпольском направлениях, на которые пришлась более трети боестолкновений, сообщили в Генштабе ВСУ в утренней сводке 20 января, показав карту боевых действий, пишет УНН.

Всего за прошедшие сутки зафиксировано 165 боевых столкновений - сообщили в Генштабе.

По уточненной информации, вчера захватчики нанесли по территории Украины два ракетных и 91 авиационный удар, применив две ракеты и сбросив 204 управляемые авиационные бомбы. Кроме этого, задействовали для поражения 7518 дронов-камикадзе и совершили 4124 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 74 – из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиационные удары управляемыми бомбами по населенным пунктам, в частности это город Харьков; Подгавриловка, Великомихайловка Днепропетровской области; Константиновка Донецкой области; Терноватое, Чаривное, Зеленая Диброва, Барвиновка, Терсянка, Рождественка Запорожской области.

За прошедшие сутки авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили восемь районов сосредоточения личного состава и техники, две артиллерийские системы и два пункта управления противника.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки враг нанес авиационный удар, сбросив четыре КАБ и совершил 90 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе четыре – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник 11 раз штурмовал позиции наших подразделений вблизи Старицы, Прилипки, Волчанских Хуторов, Круглого, Нестерного, Дегтярного и в сторону Избицкого.

На Купянском направлении за сутки произошло три атаки оккупантов. Силы обороны отбили штурмовые действия противника в районе Степной Новоселовки и в сторону населенного пункта Голубовка.

На Лиманском направлении враг атаковал девять раз, пытаясь продвинуться вперед в районах населенных пунктов Новоегоровка, Новоселовка, Шандриголово, Колодези и Заречное.

На Славянском направлении, в районе Дроновки и в сторону Платоновки, противник пять раз атаковал позиции наших войск.

На Краматорском направлении украинские подразделения отбили две атаки противника в сторону Приволья и Бондарного.

На Константиновском направлении враг совершил 15 атак в районах населенных пунктов Клебан-Бык, Яблоновка, Русин Яр и в сторону Константиновки и Новопавловки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 44 штурмовые и наступательные действия агрессора в районах населенных пунктов Никаноровка, Родинское, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Орехово и в сторону Филии.

На Александровском направлении враг пять раз атаковал наши позиции в районах населенных пунктов Вербовое, Егоровка и Красногорское.

На Гуляйпольском направлении враг 20 раз атаковал позиции наших защитников в районах Гуляйполя, Сладкого, и в сторону Доброполья, Варваровки и Святопетровки.

На Ореховском направлении за прошедшие сутки боестолкновений не зафиксировано.

На Приднепровском направлении захватчики один раз безрезультатно пытались улучшить свое положение в районе Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Генштаб: российские войска потеряли 1130 солдат и 925 БПЛА за сутки