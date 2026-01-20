На фронте боев за сутки стало больше: где горячее всего - карта от Генштаба

$43.180.08
50.320.20
ukenru
08:19 • 2480 просмотра
рф атаковала Украину "Цирконом", обезврежено 27 из 34 ракет и 315 из 339 дронов
07:41 • 1578 просмотра
Белый дом пока не запланировал встречу Трампа с Зеленским в Давосе - Politico
19 января, 18:36 • 24447 просмотра
Силы обороны Украины поразили склад БПЛА в Луганской области и нефтяные объекты на территории РФ - Генштаб
19 января, 17:12 • 53212 просмотра
Трамп призывает Европу сосредоточиться на войне россии против Украины, а не на Гренландии
Эксклюзив
19 января, 16:20 • 44459 просмотра
"Шахеды" как оружие террора: как работает украинская ПВО и возможно ли закрыть города на 100%
Эксклюзив
19 января, 15:17 • 45284 просмотра
Цена энергетической страховки: во что Украине обходится импорт электроэнергии из Европы
19 января, 14:59 • 39134 просмотра
Украинцы потратили 11,3 млрд грн "зимней тысячи": чаще всего - на коммуналку, продукты, лекарства и донаты
19 января, 14:58 • 49799 просмотра
Трамп открывает второй фронт в Европе: ситуация вокруг Гренландии обостряется
Эксклюзив
19 января, 13:29 • 21729 просмотра
Какой должна быть температура и влажность в доме: ответ врача
Эксклюзив
19 января, 11:57 • 58021 просмотра
СБУ изучит возможный ущерб государству в случае назначения Зелинского главой Госавиаслужбы
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
"Прошу хлеба": украинский пилот сбросил женщине в Константиновке продукты с дронаVideo19 января, 23:35 • 26454 просмотра
Ночная атака на Киев: в столице взрывы и перебои со светом20 января, 00:14 • 25319 просмотра
Киевское метро меняет движение поездов из-за сложной энергетической ситуации03:37 • 9966 просмотра
Враг атакует Украину крылатыми ракетами: где сохраняется угроза05:10 • 21521 просмотра
Ряд областей переведены на аварийные отключения света - Укрэнерго06:23 • 21548 просмотра
публикации
Киборги выстояли, не выстоял бетон: Украина чтит защитников Донецкого аэропортаPhotoVideo07:20 • 7626 просмотра
Трамп открывает второй фронт в Европе: ситуация вокруг Гренландии обостряется19 января, 14:58 • 49799 просмотра
СБУ изучит возможный ущерб государству в случае назначения Зелинского главой Госавиаслужбы
Эксклюзив
19 января, 11:57 • 58021 просмотра
«Личное да» Трампа, «Соглашение о процветании» и переговоры: что решают в Давосе для Украины19 января, 11:54 • 55193 просмотра
Почему Минздрав затягивает с решением по лицензиям скандального Odrex: проверку завершили более недели назад, но результатов до сих пор нет19 января, 09:09 • 71353 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Виталий Кличко
Михаил Федоров
Эмманюэль Макрон
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Запорожье
Полтавская область
Япония
Реклама
УНН Lite
"Мамина копия": Инна Мирошниченко трогательно поздравила сына с днем рожденияPhoto19 января, 14:12 • 24966 просмотра
В сети высмеяли новую песню Тины Кароль в TikTok о "свете", "тепле" и "добре"Photo19 января, 08:40 • 40342 просмотра
Threads стал популярнее X в мобильном приложении - отчет19 января, 07:47 • 34109 просмотра
Дженнифер Лоуренс заявила, что потеряла роль у Тарантино, потому что "была недостаточно хороша"18 января, 03:14 • 38848 просмотра
Макрон появился в солнцезащитных очках на встрече в Елисейском дворцеVideo17 января, 07:26 • 50769 просмотра
Актуальное
Отопление
Техника
Социальная сеть
MIM-104 Patriot
НАСАМС

На фронте боев за сутки стало больше: где горячее всего - карта от Генштаба

Киев • УНН

 • 44 просмотра

За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 165 боевых столкновений, что больше, чем днем ранее. Наибольшая активность наблюдалась на Покровском и Гуляйпольском направлениях.

На фронте боев за сутки стало больше: где горячее всего - карта от Генштаба

165 боев произошло на фронте за прошедшие сутки, что несколько больше, чем днем ранее, наиболее горячо по-прежнему - на Покровском и Гуляйпольском направлениях, на которые пришлась более трети боестолкновений, сообщили в Генштабе ВСУ в утренней сводке 20 января, показав карту боевых действий, пишет УНН.

Всего за прошедшие сутки зафиксировано 165 боевых столкновений

- сообщили в Генштабе.

По уточненной информации, вчера захватчики нанесли по территории Украины два ракетных и 91 авиационный удар, применив две ракеты и сбросив 204 управляемые авиационные бомбы. Кроме этого, задействовали для поражения 7518 дронов-камикадзе и совершили 4124 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 74 – из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиационные удары управляемыми бомбами по населенным пунктам, в частности это город Харьков; Подгавриловка, Великомихайловка Днепропетровской области; Константиновка Донецкой области; Терноватое, Чаривное, Зеленая Диброва, Барвиновка, Терсянка, Рождественка Запорожской области.

За прошедшие сутки авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили восемь районов сосредоточения личного состава и техники, две артиллерийские системы и два пункта управления противника.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки враг нанес авиационный удар, сбросив четыре КАБ и совершил 90 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе четыре – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник 11 раз штурмовал позиции наших подразделений вблизи Старицы, Прилипки, Волчанских Хуторов, Круглого, Нестерного, Дегтярного и в сторону Избицкого.

На Купянском направлении за сутки произошло три атаки оккупантов. Силы обороны отбили штурмовые действия противника в районе Степной Новоселовки и в сторону населенного пункта Голубовка.

На Лиманском направлении враг атаковал девять раз, пытаясь продвинуться вперед в районах населенных пунктов Новоегоровка, Новоселовка, Шандриголово, Колодези и Заречное.

На Славянском направлении, в районе Дроновки и в сторону Платоновки, противник пять раз атаковал позиции наших войск.

На Краматорском направлении украинские подразделения отбили две атаки противника в сторону Приволья и Бондарного.

На Константиновском направлении враг совершил 15 атак в районах населенных пунктов Клебан-Бык, Яблоновка, Русин Яр и в сторону Константиновки и Новопавловки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 44 штурмовые и наступательные действия агрессора в районах населенных пунктов Никаноровка, Родинское, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Орехово и в сторону Филии.

На Александровском направлении враг пять раз атаковал наши позиции в районах населенных пунктов Вербовое, Егоровка и Красногорское.

На Гуляйпольском направлении враг 20 раз атаковал позиции наших защитников в районах Гуляйполя, Сладкого, и в сторону Доброполья, Варваровки и Святопетровки.

На Ореховском направлении за прошедшие сутки боестолкновений не зафиксировано.

На Приднепровском направлении захватчики один раз безрезультатно пытались улучшить свое положение в районе Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Генштаб: российские войска потеряли 1130 солдат и 925 БПЛА за сутки20.01.26, 07:29 • 2964 просмотра

Юлия Шрамко

Война в Украине
Село
Техника
Военное положение
Война в Украине
Столкновения
Покровск
Донецкая область
Днепропетровская область
Запорожская область
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Мирноград
Гуляйполе
Украина
Константиновка
Харьков