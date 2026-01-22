Плюс 1070 оккупантов: Генштаб обновил данные о потерях врага на 22 января

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины обнародовал актуальную статистику потерь российских оккупационных войск с начала полномасштабного вторжения. По состоянию на утро 22 января общее количество ликвидированного личного состава агрессора превысило отметку в 1 230 810 человек. Только за минувшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1 070 захватчиков. Об этом пишет УНН.

Детали

Силы обороны продолжают эффективно уничтожать боевой потенциал врага. В течение последних суток наибольшие потери оккупанты понесли в артиллерийских системах и автомобильной технике. Общие цифры уничтоженной техники выглядят следующим образом:

Танки: 11 596 (+9 за сутки)

Боевые бронированные машины: 23 943 (+5)

Артиллерийские системы: 36 516 (+53)

РСЗО: 1 623 (+2)

Средства ПВО: 1 282 (+3)

БПЛА оперативно-тактического уровня: 112 828 (+669)

Автомобильная техника и автоцистерны: 75 416 (+178)

Силы обороны Украины поразили склад БПЛА в Луганской области и нефтяные объекты на территории РФ - Генштаб

Воздушные и морские цели

Показатели уничтоженной авиации и флота за минувшие сутки остались без изменений. Всего за время большой войны агрессор потерял 434 самолета, 347 вертолетов, 28 кораблей и катеров, а также 2 подводные лодки. Количество уничтоженных крылатых ракет на данный момент составляет 4 190 единиц. Командование отмечает, что из-за высокой интенсивности боевых действий данные постоянно уточняются.

На фронте боев за сутки стало больше: где горячее всего - карта от Генштаба