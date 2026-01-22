$43.180.08
21 января, 22:20 • 6156 просмотра
Украинская делегация провела в Давосе встречу с Виткоффом и Кушнером перед их поездкой в москву - Умеров
21 января, 19:21 • 14935 просмотра
ЦИК предлагает 6-месячный переходный период между окончанием военного положения и стартом выборов
21 января, 15:14 • 20564 просмотра
Зеленский планирует отправиться в Давос на встречу с Трампом в четверг - СМИ
21 января, 14:44 • 32328 просмотра
Дипломатия Стивена Виткоффа: хронология всех встреч с путиным и подготовка к новой
21 января, 14:30 • 22254 просмотра
Смерти в частных клиниках и отсутствие реакции регулятора: "дело Odrex" как приговор системе
Эксклюзив
21 января, 12:43 • 35065 просмотра
Новая оборонная архитектура Европы: способна ли Европа создать собственный оборонный альянс и какова будет роль Украины
Эксклюзив
21 января, 10:55 • 37134 просмотра
Дело Odrex: родственники жертв лечения после выхода фильма "Осиное гнездо" ждут реакции государства
21 января, 10:42 • 21098 просмотра
Посланник Трампа Уиткофф сообщил об ожидаемой встрече с путиным 22 января
21 января, 08:59 • 21945 просмотра
Наличных на руках у украинцев стало на 12,6% больше за год: НБУ назвал главные причиныPhoto
20 января, 20:12 • 39859 просмотра
В Давосе состоялись "конструктивные" переговоры представителей США и РФ по завершению войны в Украине
Плюс 1070 оккупантов: Генштаб обновил данные о потерях врага на 22 января

Киев • УНН

 • 920 просмотра

Генштаб ВСУ обновил данные о потерях врага по состоянию на 22 января. За сутки ликвидировано 1070 оккупантов, общее количество превысило 1 230 810 человек. Враг понес наибольшие потери в артиллерийских системах и автомобильной технике.

Плюс 1070 оккупантов: Генштаб обновил данные о потерях врага на 22 января

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины обнародовал актуальную статистику потерь российских оккупационных войск с начала полномасштабного вторжения. По состоянию на утро 22 января общее количество ликвидированного личного состава агрессора превысило отметку в 1 230 810 человек. Только за минувшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1 070 захватчиков. Об этом пишет УНН.

Детали

Силы обороны продолжают эффективно уничтожать боевой потенциал врага. В течение последних суток наибольшие потери оккупанты понесли в артиллерийских системах и автомобильной технике. Общие цифры уничтоженной техники выглядят следующим образом:

  • Танки: 11 596 (+9 за сутки)
    • Боевые бронированные машины: 23 943 (+5)
      • Артиллерийские системы: 36 516 (+53)
        • РСЗО: 1 623 (+2)
          • Средства ПВО: 1 282 (+3)
            • БПЛА оперативно-тактического уровня: 112 828 (+669)
              • Автомобильная техника и автоцистерны: 75 416 (+178)

                Силы обороны Украины поразили склад БПЛА в Луганской области и нефтяные объекты на территории РФ - Генштаб19.01.26, 20:36 • 41790 просмотров

                Воздушные и морские цели

                Показатели уничтоженной авиации и флота за минувшие сутки остались без изменений. Всего за время большой войны агрессор потерял 434 самолета, 347 вертолетов, 28 кораблей и катеров, а также 2 подводные лодки. Количество уничтоженных крылатых ракет на данный момент составляет 4 190 единиц. Командование отмечает, что из-за высокой интенсивности боевых действий данные постоянно уточняются. 

                На фронте боев за сутки стало больше: где горячее всего - карта от Генштаба20.01.26, 10:36 • 3104 просмотра

                Степан Гафтко

                Украина