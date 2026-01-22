Плюс 1070 оккупантов: Генштаб обновил данные о потерях врага на 22 января
Киев
Генштаб ВСУ обновил данные о потерях врага по состоянию на 22 января. За сутки ликвидировано 1070 оккупантов, общее количество превысило 1 230 810 человек. Враг понес наибольшие потери в артиллерийских системах и автомобильной технике.
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины обнародовал актуальную статистику потерь российских оккупационных войск с начала полномасштабного вторжения. По состоянию на утро 22 января общее количество ликвидированного личного состава агрессора превысило отметку в 1 230 810 человек. Только за минувшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1 070 захватчиков. Об этом пишет УНН.
Детали
Силы обороны продолжают эффективно уничтожать боевой потенциал врага. В течение последних суток наибольшие потери оккупанты понесли в артиллерийских системах и автомобильной технике. Общие цифры уничтоженной техники выглядят следующим образом:
- Танки: 11 596 (+9 за сутки)
- Боевые бронированные машины: 23 943 (+5)
- Артиллерийские системы: 36 516 (+53)
- РСЗО: 1 623 (+2)
- Средства ПВО: 1 282 (+3)
- БПЛА оперативно-тактического уровня: 112 828 (+669)
- Автомобильная техника и автоцистерны: 75 416 (+178)
Воздушные и морские цели
Показатели уничтоженной авиации и флота за минувшие сутки остались без изменений. Всего за время большой войны агрессор потерял 434 самолета, 347 вертолетов, 28 кораблей и катеров, а также 2 подводные лодки. Количество уничтоженных крылатых ракет на данный момент составляет 4 190 единиц. Командование отмечает, что из-за высокой интенсивности боевых действий данные постоянно уточняются.
