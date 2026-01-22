На фронте за сутки зафиксировано 123 боевых столкновения: названы самые горячие направления

В настоящее время на фронте общее количество боевых столкновений составляет 123. Враг активно действует на Покровском, Гуляйпольском и Константиновском направлениях, передает УНН.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня произошло три вражеских атаки. Кроме того, враг нанес два авиаудара, сбросив две управляемые бомбы и совершил 34 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, один из которых — из реактивной системы залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении произошло семь боевых столкновений, враг атаковал в районах населенных пунктов Прилипка, Волчанск, Волчанские Хутора и в сторону Избицкого. Одно боестолкновение продолжается.

На Купянском направлении украинские воины отражают атаку врага в районе населенного пункта Синьковка.

На Лиманском направлении сегодня захватническая армия совершила шесть атак на позиции украинцев в районах населенных пунктов Мирное, Дробышево, Колодези, Заречное и Ямполовка, два боестолкновения до сих пор продолжаются.

На Славянском направлении с начала суток противник дважды атаковал вблизи населенного пункта Свято-Покровское.

На Краматорском направлении сегодня произошло семь штурмовых действий врага в районах населенных пунктов Орехово-Васильевка, Часов Яр и в сторону Марково.

На Константиновском направлении наши защитники отбили 15 вражеских попыток вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Предтечино, Плещеевка, Иванополье, Яблоновка, Русин Яр и Софиевка, еще три боестолкновения продолжаются.

На Покровском направлении с начала суток российские оккупанты совершили 56 попыток потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Шахово, Ивановка, Дорожное, Родинское, Сухецкое, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Орехово, Дачное и в сторону Новопавловки. В некоторых локациях боестолкновения сейчас продолжаются.

На Александровском направлении с начала суток наши защитники остановили восемь штурмовых действий вражеских войск в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Вербовое, Степное, Вишневое, Красногорское и в сторону Нечаевки.

На Гуляйпольском направлении агрессор 20 раз пытался идти вперед на позиции наших войск в районах Сладкого, Варваровки, Гуляйполя и в сторону Зеленого и Доброполья.

На Ореховском направлении наши защитники отражают атаку противника в районе Плавней.

На Приднепровском направлении оккупант совершил одну неудачную попытку продвижения.

