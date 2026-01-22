На фронте за сутки зафиксировано 123 боевых столкновения: названы самые горячие направления

$43.180.08
50.320.20
ukenru
11:49 • 5308 просмотра
В Минэкономики определили потребность в импорте газа для прохождения зимы: о чем идет речь
Эксклюзив
11:29 • 15920 просмотра
Конец ООН? Что такое "Совет мира" Трампа и для чего он создан
11:14 • 10034 просмотра
Генштаб подтвердил поражение нефтяного терминала "Таманьнефтегаз" и ПВО противника
10:59 • 12226 просмотра
Трамп заявил об урегулировании 8 войн и считает, "что скоро будет еще одна"
22 января, 07:31 • 15344 просмотра
"Мы подошли к концу": посланник Трампа Уиткофф перед визитом в москву заявил о значительном прогрессе в мирных переговорах
Эксклюзив
22 января, 07:01 • 20480 просмотра
Курс под контролем НБУ: что стоит за январскими скачками доллара и евро
21 января, 22:20 • 27287 просмотра
Украинская делегация провела в Давосе встречу с Виткоффом и Кушнером перед их поездкой в москву - Умеров
21 января, 19:21 • 41664 просмотра
ЦИК предлагает 6-месячный переходный период между окончанием военного положения и стартом выборов
21 января, 15:14 • 39972 просмотра
Зеленский планирует отправиться в Давос на встречу с Трампом в четверг - СМИ
21 января, 14:44 • 67837 просмотра
Дипломатия Стивена Виткоффа: хронология всех встреч с путиным и подготовка к новой
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Нефтяной рынок оживает: цены растут после отказа Трампа от пошлин против Европы22 января, 04:58 • 12299 просмотра
Плюс 1070 оккупантов: Генштаб обновил данные о потерях врага на 22 январяPhoto22 января, 05:06 • 17447 просмотра
Сегодня Трамп инициирует подписание устава "Совета мира" в Давосе, несмотря на скепсис союзников22 января, 05:36 • 31618 просмотра
Командование РФ перебрасывает элитные подразделения с фронта для защиты Крыма - АТЕШ22 января, 05:49 • 18751 просмотра
Троих украинцев освободили из незаконного содержания в Венесуэле - МИДPhoto22 января, 06:26 • 16251 просмотра
публикации
Конец ООН? Что такое "Совет мира" Трампа и для чего он создан
Эксклюзив
11:29 • 15938 просмотра
Безопасность украинских пациентов: почему решение по медицинским лицензиям скандальной Odrex не обнародовано и какую роль в этом играет Ляшко10:28 • 11645 просмотра
Дипломатия Стивена Виткоффа: хронология всех встреч с путиным и подготовка к новой21 января, 14:44 • 67849 просмотра
Новая оборонная архитектура Европы: способна ли Европа создать собственный оборонный альянс и какова будет роль Украины
Эксклюзив
21 января, 12:43 • 59795 просмотра
Все, что нужно знать о знаке зодиака Водолей21 января, 12:13 • 60896 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Марк Рютте
Фридрих Мерц
Марко Рубио
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Давос
Кривой Рог
Гренландия
Реклама
УНН Lite
Объявлены новые члены Зала славы авторов песен 2026 годаPhoto21 января, 23:40 • 22466 просмотра
"Крик 7" скоро выйдет на большие экраны: кто из звездных героев франшизы примет участие в новой частиVideo21 января, 18:19 • 19704 просмотра
Легенда "Евровидения" возвращается: Александр Рыбак подал заявку на норвежский отбор с новой песнейVideo21 января, 15:49 • 20574 просмотра
Все, что нужно знать о знаке зодиака Водолей21 января, 12:13 • 60896 просмотра
Spotify тестирует функцию синхронизации аудиокниг с бумажными изданиями21 января, 06:46 • 39089 просмотра
Актуальное
Отопление
Техника
Фокс Ньюс
Социальная сеть
Золото

На фронте за сутки зафиксировано 123 боевых столкновения: названы самые горячие направления

Киев • УНН

 • 24 просмотра

Общее количество боевых столкновений на фронте составляет 123, враг активно действует на Покровском, Гуляйпольском и Константиновском направлениях. На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло три атаки, враг нанес два авиаудара и совершил 34 обстрела.

На фронте за сутки зафиксировано 123 боевых столкновения: названы самые горячие направления

В настоящее время на фронте общее количество боевых столкновений составляет 123. Враг активно действует на Покровском, Гуляйпольском и Константиновском направлениях, передает УНН.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня произошло три вражеских атаки. Кроме того, враг нанес два авиаудара, сбросив две управляемые бомбы и совершил 34 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, один из которых — из реактивной системы залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении произошло семь боевых столкновений, враг атаковал в районах населенных пунктов Прилипка, Волчанск, Волчанские Хутора и в сторону Избицкого. Одно боестолкновение продолжается.

На Купянском направлении украинские воины отражают атаку врага в районе населенного пункта Синьковка.

На Лиманском направлении сегодня захватническая армия совершила шесть атак на позиции украинцев в районах населенных пунктов Мирное, Дробышево, Колодези, Заречное и Ямполовка, два боестолкновения до сих пор продолжаются.

На Славянском направлении с начала суток противник дважды атаковал вблизи населенного пункта Свято-Покровское.

На Краматорском направлении сегодня произошло семь штурмовых действий врага в районах населенных пунктов Орехово-Васильевка, Часов Яр и в сторону Марково.

На Константиновском направлении наши защитники отбили 15 вражеских попыток вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Предтечино, Плещеевка, Иванополье, Яблоновка, Русин Яр и Софиевка, еще три боестолкновения продолжаются. 

На Покровском направлении с начала суток российские оккупанты совершили 56 попыток потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Шахово, Ивановка, Дорожное, Родинское, Сухецкое, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Орехово, Дачное и в сторону Новопавловки. В некоторых локациях боестолкновения сейчас продолжаются.

На Александровском направлении с начала суток наши защитники остановили восемь штурмовых действий вражеских войск в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Вербовое, Степное, Вишневое, Красногорское и в сторону Нечаевки.

На Гуляйпольском направлении агрессор 20 раз пытался идти вперед на позиции наших войск в районах Сладкого, Варваровки, Гуляйполя и в сторону Зеленого и Доброполья.

На Ореховском направлении наши защитники отражают атаку противника в районе Плавней.

На Приднепровском направлении оккупант совершил одну неудачную попытку продвижения.

Плюс 1070 оккупантов: Генштаб обновил данные о потерях врага на 22 января22.01.26, 07:06 • 17501 просмотр

Антонина Туманова

Война в Украине
Село
Техника
Военное положение
Война в Украине
Столкновения
Волчанск
Покровск
Гуляйполе
Часов Яр