Нова тристороння зустріч України, США та рф, попередньо, відбудеться 1 лютого - Зеленський
Ексклюзив
16:43 • 14077 перегляди
Від виробництва до полиці: як нестабільне електропостачання змінює собівартість продуктів
26 січня, 13:53 • 15156 перегляди
У ЄС заявили, що посилання на конкретну дату вступу України в плані процвітання немає
Ексклюзив
26 січня, 12:45 • 21552 перегляди
Відсутність світла, тепла та зв’язку: як це впливає на психіку і що допомагає втримати внутрішню рівновагу
Ексклюзив
26 січня, 11:57 • 21094 перегляди
Правда під забороною: сайт StopOdrex заблокували після скарги клініки "Одрекс"
26 січня, 11:38 • 35584 перегляди
Як імміграційне агентство США стало символом страху, насильства і протестів: американський орган ICE
26 січня, 10:18 • 24392 перегляди
Генштаб підтвердив ураження російського НПЗ у слов’янську-на-кубані та інших об'єктів ворога
Ексклюзив
26 січня, 10:01 • 47508 перегляди
“Точкові” здорожчання та пошук альтернативи: яка ситуація на ринку риби та морепродуктів Photo
26 січня, 09:46 • 22397 перегляди
ЄС затвердив повну заборону на імпорт російського газу: що передбачається
Ексклюзив
26 січня, 08:52 • 41617 перегляди
Відкритий конкурс на керівні посади як запобіжник катастроф: чому призначення очільника Державіаслужби без публічного відбору є неприйнятним
Генштаб про ситуацію на фронті: зафіксовано 93 бойових зіткнення, ворог застосував 3198 дронів-камікадзе

Київ • УНН

 • 118 перегляди

За добу на фронті відбулося 93 бойових зіткнення, ворог активно діє на трьох напрямках. Противник застосував 3198 дронів-камікадзе, завдав 67 авіаударів та скинув 144 керовані авіабомби.

Генштаб про ситуацію на фронті: зафіксовано 93 бойових зіткнення, ворог застосував 3198 дронів-камікадзе

З початку доби на фронті відбулося 93 бойових зіткнення. Ворог активно діє на трьох напрямках. Крім того, як повідомили у Генштабі, застосував 3198 дронів-камікадзе, передає УНН.

Противник завдав 67 авіаційних ударів, скинув 144 керовані авіабомби. Крім того, застосував 3198 дронів-камікадзе та здійснив 2935 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ 

- йдеться у повідомленні.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні ворог завдав п’ять авіаударів, застосувавши 10 керованих авіабомб та здійснив 67 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, один з яких з реактивної системи залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Приліпка, Вовчанськ, Дворічанське та у бік Лиману. Українські підрозділи відбили п’ять атак.

Дві атаки відбили українські захисники у бік Петропавлівки на Куп’янському напрямку.

На Лиманському напрямку українські воїни зупинили три атаки у напрямках Дробишевого та Лиману. 

На Слов’янському напрямку наші оборонці відбили дві спроби окупантів просунутися в районі Платонівки та у бік Ямполя.

Одну атаку відбили українські захисники на Краматорському напрямку – в районі населеного пункту Часів Яр.

На Костянтинівському напрямку окупанти сьогодні 15 разів штурмували позиції наших оборонців поблизу населених пунктів Костянтинівка, Іванопілля, Щербинівка, Плещіївка, Клебан-Бик, Русин Яр, Софіївка та у бік Степанівки. 

На Покровському напрямку ворог здійснив 29 атак. Окупанти намагалися просунутися поблизу населених пунктів Родинське, Покровськ, Котлине, Молодецьке, Філія та у бік населених пунктів Шевченко, Білицьке й Гришине. У деяких локаціях бої досі тривають.

За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку наші воїни ліквідували 44 окупанти та поранили - 27; знищили 50 безпілотних літальних апаратів, дві одиниці автомобільного транспорту, також уражено шість гармат, чотири одиниці автомобільної та одну одиницю спеціальної техніки, наземний роботизований комплекс та 15 укриттів особового складу противника.

На Олександрівському напрямку українські підрозділи зупинили чотири атаки окупантів в районі Зеленого Гаю та у бік Нового Запоріжжя.

На Гуляйпільському напрямку українські оборонці відбивали 13 атак окупантів у районі Гуляйполя та у бік Варварівки й Добропілля. Один бій триває. Крім того, ворожа авіація завдала ударів по населених пунктах Залізничне, Верхня Терса, Великомихайлівка, Чарівне, Копані, Воздвижівка.

На Оріхівському напрямку ворог атакував позиції наших захисників у районі Степногірська.  Авіаударів зазнали Юрківка та Таврійське.

На Придніпровському напрямку ворог наступальних дій не проводив, резюмували у Генштабі.

