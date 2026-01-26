Генштаб о ситуации на фронте: зафиксировано 93 боевых столкновения, враг применил 3198 дронов-камикадзе

$43.140.03
50.650.13
ukenru
17:23 • 5804 просмотра
Новая трехсторонняя встреча Украины, США и рф, предварительно, состоится 1 февраля - Зеленский
Эксклюзив
16:43 • 14691 просмотра
От производства до полки: как нестабильное электроснабжение меняет себестоимость продуктов
26 января, 13:53 • 15525 просмотра
В ЕС заявили, что ссылки на конкретную дату вступления Украины в плане процветания нет
Эксклюзив
26 января, 12:45 • 21912 просмотра
Отсутствие света, тепла и связи: как это влияет на психику и что помогает сохранить внутреннее равновесие
Эксклюзив
26 января, 11:57 • 21329 просмотра
Правда под запретом: сайт StopOdrex заблокировали после жалобы клиники "Одрекс"
26 января, 11:38 • 35859 просмотра
Как иммиграционное агентство США стало символом страха, насилия и протестов: американский орган ICE
26 января, 10:18 • 24474 просмотра
Генштаб подтвердил поражение российского НПЗ в Славянске-на-Кубани и других объектов врага
Эксклюзив
26 января, 10:01 • 47725 просмотра
«Точечные» подорожания и поиск альтернативы: какова ситуация на рынке рыбы и морепродуктовPhoto
26 января, 09:46 • 22438 просмотра
ЕС утвердил полный запрет на импорт российского газа: что предусматривается
Эксклюзив
26 января, 08:52 • 41664 просмотра
Открытый конкурс на руководящие должности как предохранитель от катастроф: почему назначение главы Госавиаслужбы без публичного отбора неприемлемо
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−4°
4.6м/с
89%
747мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
"Хотели шоу, а я шоу не дала": звезда "Холостяка-14" Шамия рассказала, почему ей на проекте выставили штраф в 5 тысяч долларов26 января, 11:48 • 14023 просмотра
Из-за российских обстрелов новые обесточивания в двух областях, в столичном регионе до сих пор дефицит электричества - Минэнерго26 января, 11:59 • 20780 просмотра
Новый трек, новое видео, новый альбом: Гарри Стайлз возвращается после трехлетнего молчанияVideo26 января, 14:07 • 9382 просмотра
Друг Олега Винника раскрыл причины проблем со здоровьем певца и почему он не служил в ВСУ26 января, 14:43 • 7046 просмотра
Завтра по всей Украине отключают свет: что говорят в Укрэнерго16:25 • 8058 просмотра
публикации
Избрание заместителя руководителя САП: в Совете прокуроров разъяснили, как формируется Конкурсная комиссия и сколько было желающих войти в ее состав18:05 • 5812 просмотра
От производства до полки: как нестабильное электроснабжение меняет себестоимость продуктов
Эксклюзив
16:43 • 14691 просмотра
Как иммиграционное агентство США стало символом страха, насилия и протестов: американский орган ICE26 января, 11:38 • 35859 просмотра
«Точечные» подорожания и поиск альтернативы: какова ситуация на рынке рыбы и морепродуктовPhoto
Эксклюзив
26 января, 10:01 • 47725 просмотра
Скандальная клиника Odrex прошла проверку Минздрава, несмотря на смерти пациентов и 10 уголовных производств. Выборочный контроль регулятора и при чем здесь министр Ляшко?26 января, 09:53 • 40908 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Михаил Федоров
Дональд Трамп
Блогеры
Игорь Терехов
Актуальные места
Украина
Киевская область
Соединённые Штаты
Одесская область
Днепропетровская область
Реклама
УНН Lite
Историю модной империи Armani экранизирует лауреат "Оскара" Бобби Мореско17:14 • 2884 просмотра
Друг Олега Винника раскрыл причины проблем со здоровьем певца и почему он не служил в ВСУ26 января, 14:43 • 7054 просмотра
Новый трек, новое видео, новый альбом: Гарри Стайлз возвращается после трехлетнего молчанияVideo26 января, 14:07 • 9396 просмотра
"Хотели шоу, а я шоу не дала": звезда "Холостяка-14" Шамия рассказала, почему ей на проекте выставили штраф в 5 тысяч долларов26 января, 11:48 • 14032 просмотра
Прошлись по "правилу двух пицц" Безоса: внутренний чат Amazon взорвался мемами в ожидании новых сокращений - СМИ24 января, 11:07 • 35035 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Социальная сеть
Фильм
Бильд

Генштаб о ситуации на фронте: зафиксировано 93 боевых столкновения, враг применил 3198 дронов-камикадзе

Киев • УНН

 • 438 просмотра

За сутки на фронте произошло 93 боевых столкновения, враг активно действует на трех направлениях. Противник применил 3198 дронов-камикадзе, нанес 67 авиаударов и сбросил 144 управляемые авиабомбы.

Генштаб о ситуации на фронте: зафиксировано 93 боевых столкновения, враг применил 3198 дронов-камикадзе

С начала суток на фронте произошло 93 боевых столкновения. Враг активно действует на трех направлениях. Кроме того, как сообщили в Генштабе, применил 3198 дронов-камикадзе, передает УНН.

Противник нанес 67 авиационных ударов, сбросил 144 управляемые авиабомбы. Кроме того, применил 3198 дронов-камикадзе и совершил 2935 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск

- говорится в сообщении.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня враг нанес пять авиаударов, применив 10 управляемых авиабомб и совершил 67 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, один из которых из реактивной системы залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Прилипка, Волчанск, Двуречанское и в сторону Лимана. Украинские подразделения отбили пять атак.

Две атаки отбили украинские защитники в сторону Петропавловки на Купянском направлении.

На Лиманском направлении украинские воины остановили три атаки в направлениях Дробышево и Лимана.

На Славянском направлении наши защитники отбили две попытки оккупантов продвинуться в районе Платоновки и в сторону Ямполя.

Одну атаку отбили украинские защитники на Краматорском направлении – в районе населенного пункта Часов Яр.

На Константиновском направлении оккупанты сегодня 15 раз штурмовали позиции наших защитников вблизи населенных пунктов Константиновка, Иванополье, Щербиновка, Плещеевка, Клебан-Бык, Русин Яр, Софиевка и в сторону Степановки.

На Покровском направлении враг совершил 29 атак. Оккупанты пытались продвинуться вблизи населенных пунктов Родинское, Покровск, Котлино, Молодецкое, Филиа и в сторону населенных пунктов Шевченко, Белицкое и Гришино. В некоторых локациях бои до сих пор продолжаются.

По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении наши воины ликвидировали 44 оккупанта и ранили - 27; уничтожили 50 беспилотных летательных аппаратов, две единицы автомобильного транспорта, также поражено шесть орудий, четыре единицы автомобильной и одну единицу специальной техники, наземный роботизированный комплекс и 15 укрытий личного состава противника.

На Александровском направлении украинские подразделения остановили четыре атаки оккупантов в районе Зеленого Гая и в сторону Нового Запорожья.

На Гуляйпольском направлении украинские защитники отбивали 13 атак оккупантов в районе Гуляйполя и в сторону Варваровки и Доброполья. Один бой продолжается. Кроме того, вражеская авиация нанесла удары по населенным пунктам Зализничное, Верхняя Терса, Великомихайловка, Чаривное, Копани, Воздвижевка.

На Ореховском направлении враг атаковал позиции наших защитников в районе Степногорска. Авиаударам подверглись Юрковка и Таврийское.

На Приднепровском направлении враг наступательных действий не проводил, резюмировали в Генштабе.

Генштаб подтвердил поражение российского НПЗ в Славянске-на-Кубани и других объектов врага26.01.26, 12:18 • 24474 просмотра

Антонина Туманова

Война в Украине
Техника
Воздушная тревога
Война в Украине
Столкновения
Волчанск
Покровск
Гуляйполе
Часов Яр
Константиновка
Запорожье
Купянск