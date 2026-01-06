На фронті відбулося 99 бойових зіткнень, на Гуляйпільському напрямку відбито 23 атаки

$42.420.13
Гарантії безпеки для України включатимуть обов'язкові зобов'язання підтримки: Reuters дізналося, що у проєкті заяви Паризького саміту
11:40 • 18038 перегляди
Туск: на саміті у Франції обговорять деталі "Паризької декларації", підписання можливе найближчими днями у Вашингтоні
09:58 • 32298 перегляди
Ще одній перевірці скандальної клініки Odrex, де померли пацієнти, бути
08:46 • 50734 перегляди
Reuters: союзники України збираються у Парижі для узгодження внесків у багатонаціональні сили і ширші гарантії безпеки
Ексклюзив
5 січня, 19:29 • 49920 перегляди
Дитина, яка потрапила до реанімації після стоматлікування, жива
Ексклюзив
5 січня, 14:42 • 72917 перегляди
Демонстрація оновлення влади, посилення впливу Президента: політолог про кадрові зміни в Україні
Ексклюзив
5 січня, 14:05 • 135786 перегляди
Астрологічний прогноз 5-11 січня: момент істини для лідерів і влади
5 січня, 13:13 • 56704 перегляди
Лідеру Венесуели Мадуро загрожує смертна кара у США: у чому його підозрюютьVideo
5 січня, 12:32 • 54752 перегляди
Офіційно: Євгеній Хмара тимчасово виконуватиме обов'язки глави СБУ
5 січня, 09:38 • 48026 перегляди
Зеленський офіційно призначив Кислицю першим заступником керівника Офісу Президента: з'явився указ
Публікації
Ексклюзиви
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Таїланд знову звинувачує Камбоджу в порушенні режиму припинення вогню6 січня, 05:19 • 35199 перегляди
"Пустодзвін" про "зони впливу" і "хворі фантазії невдах": у МЗС і ЦПД відреагували на публікацію про сподівання рф після операції США у Венесуелі6 січня, 08:04 • 40735 перегляди
США готують угоду по Гренландії для посилення впливу на острів - The Economist09:19 • 36297 перегляди
Україну накриють снігопади, хуртовини та різке похолодання до -23°11:20 • 50447 перегляди
Китай відповів на заяву Венесуели щодо України, підтвердивши свою позицію 13:29 • 14319 перегляди
Мороз і ожеледиця: як уникнути переломів та як діяти, якщо все ж травмувалися11:35 • 14824 перегляди
Останнє зі свят різдвяного циклу ‒ Водохреще: традиції та забобони 5 січня, 18:15 • 57960 перегляди
Астрологічний прогноз 5-11 січня: момент істини для лідерів і влади
Ексклюзив
5 січня, 14:05 • 135787 перегляди
Відбір без конкурсу: навіщо віцепремʼєр поспішає із призначенням голови Державіасужби5 січня, 12:50 • 82559 перегляди
Смерть за $42 500: історія Світлани Гук про лікування чоловіка в одеській клініці OdrexPhoto
Ексклюзив
5 січня, 09:07 • 145495 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Емманюель Макрон
Метте Фредеріксен
Кір Стармер
Україна
Сполучені Штати Америки
Париж
Венесуела
Франція
Крістен Стюарт заявила, що "хотіла б" зняти перезапуск "Сутінків"12:31 • 5772 перегляди
У США стрімко зростає кількість підписів під петиціями про депортацію Нікі Мінаж5 січня, 21:31 • 32046 перегляди
"Аватар: Вогонь і попіл" зібрав мільярд доларів у світовому прокатіVideo4 січня, 17:30 • 75770 перегляди
Ді Капріо не зміг прибути на кінофестиваль через обмеження на польоти на тлі операції США у Венесуелі4 січня, 16:22 • 68678 перегляди
Даміано Давід з Måneskin та Дав Кемерон оголосили про заручиниPhoto4 січня, 15:02 • 63899 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
ChatGPT
Financial Times
Фільм

На фронті відбулося 99 бойових зіткнень, на Гуляйпільському напрямку відбито 23 атаки

Київ • УНН

 • 14 перегляди

Загалом на фронті відбулося 99 бойових зіткнень, 13 з яких тривають. На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили 23 атаки росіян, ще 13 боєзіткнень тривають.

На фронті відбулося 99 бойових зіткнень, на Гуляйпільському напрямку відбито 23 атаки

Загалом від початку доби на фронті відбулося 99 бойових зіткнень. На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили 23 атаки росіян, ще 13 боєзіткнень тривають дотепер, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог здійснив 52 обстріли.

На Південно-Слобожанському напрямку українські воїни зупинили сім атак ворога в районі населених пунктів Вовчанськ, Стариця та Приліпка, два боєзіткнення тривають. 

На Куп’янському напрямку наразі ворожих наступальних дій не зафіксовано. 

На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала шість разів поблизу Мирного, Зарічного та у напрямках населених пунктів Дробишеве, Ставки. 

На Слов’янському напрямку Сили оборони відбивають дві атаки противника у бік Різниківки. 

На Краматорському напрямку ворог тричі намагався йти вперед в районі населених пунктів Васюківка, Часів Яр.

На Костянтинівському напрямку наші воїни зупинили 12 наступальних дій ворога в районах населених пунктів Олександро-Шультине, Плещіївка, Клебан-Бик та у бік Степанівки, Іванопілля, Миколайпілля й Софіївки. 

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 27 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Никанорівка, Червоний Лиман, Родинське, Мирноград, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне, Філія та у бік населених пунктів Кучерів Яр, Нове Шахове, Гришине. Сили оборони стримують натиск противника та вже зупинили 22 атаки. 

Сьогодні на Олександрівському напрямку противник шість разів атакував у районах населених пунктів Олександроград, Вербове, Солодке, Злагода та у бік Олексіївки, Іванівки. 

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили 23 атаки росіян у районі Гуляйполя та у бік Добропілля, Варварівки, Зеленого й Прилук. Ще 13 боєзіткнень тривають дотепер. Авіаударів КАБами зазнало село Верхня Терса.  

На Оріхівському напрямку наразі ворожих наступальних дій не зафіксовано.  

На Придніпровському напрямку наразі ворожих наступальних дій не зафіксовано.  

На інших напрямках фронту ситуація суттєвих змін не зазнала, резюмували у Генштабі.в

Втрати ворога на 6 січня: понад 940 ліквідованих окупантів протягом доби, сотні знищених БПЛА й іншої техніки06.01.26, 06:50 • 3336 переглядiв

Антоніна Туманова

Війна в Україні
Село
Війна в Україні
Сутички
Вовчанськ
Генеральний штаб Збройних сил України
Гуляйполе
Часів Яр