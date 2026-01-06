На фронте произошло 99 боевых столкновений, на Гуляйпольском направлении отбито 23 атаки

Всего с начала суток на фронте произошло 99 боевых столкновений. На Гуляйпольском направлении Силы обороны отбили 23 атаки россиян, еще 13 боестолкновений продолжаются до сих пор, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

На Северско-Слобожанском и Курском направлениях враг совершил 52 обстрела.

На Южно-Слобожанском направлении украинские воины остановили семь атак врага в районе населенных пунктов Волчанск, Старица и Прилепка, два боестолкновения продолжаются.

На Купянском направлении пока вражеских наступательных действий не зафиксировано.

На Лиманском направлении захватническая армия атаковала шесть раз вблизи Мирного, Заречного и в направлениях населенных пунктов Дробышево, Ставки.

На Славянском направлении Силы обороны отбивают две атаки противника в сторону Резниковки.

На Краматорском направлении враг трижды пытался идти вперед в районе населенных пунктов Васюковка, Часов Яр.

На Константиновском направлении наши воины остановили 12 наступательных действий врага в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Плещеевка, Клебан-Бык и в сторону Степановки, Иванополья, Николаевки и Софиевки.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили 27 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Никаноровка, Красный Лиман, Родинское, Мирноград, Котлино, Удачное, Молодецкое, Дачное, Филиал и в сторону населенных пунктов Кучеров Яр, Новое Шахово, Гришино. Силы обороны сдерживают натиск противника и уже остановили 22 атаки.

Сегодня на Александровском направлении противник шесть раз атаковал в районах населенных пунктов Александроград, Вербовое, Сладкое, Злагода и в сторону Алексеевки, Ивановки.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отбили 23 атаки россиян в районе Гуляйполя и в сторону Доброполья, Варваровки, Зеленого и Прилук. Еще 13 боестолкновений продолжаются до сих пор. Авиаударам КАБами подверглось село Верхняя Терса.

На Ореховском направлении пока вражеских наступательных действий не зафиксировано.

На Приднепровском направлении пока вражеских наступательных действий не зафиксировано.

На других направлениях фронта ситуация существенных изменений не претерпела, резюмировали в Генштабе.в

