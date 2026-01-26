На фронті відбулося 48 бойових зіткнень, ворог активно діє на Покровському напрямку
Від початку доби на фронті зафіксовано 48 бойових зіткнень. На Покровському напрямку українські військові відбили 18 атак окупантів.
Від початку доби на фронті відбулося 48 бойових зіткнень. Ворог активно діє на Покровському напрямку, українські військові вже відбили 18 атак окупантів, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.
Противник з території рф завдав артилерійських обстрілів по районах населених пунктів Рогізне, Волфине, Зноб-Трубчевська, Уланове, Шалигине, Бунякине, Гаврилова Слобода, Стягайлівка, Будки, Іскрисківщина Сумської області
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог завдав чотири авіаудари, скинувши дев’ять авіабомб, також здійснив 37 обстрілів населених пунктів й позицій наших підрозділів, один з яких з реактивної системи залпового вогню.
На Південно-Слобожанському напрямку противник тричі атакував у районах населених пунктів Приліпка, Вовчанськ та у бік Лиману.
На Куп’янському напрямку ворог намагається наступати у бік Петропавлівки, загалом на даному напрямку відбулось два боєзіткнення.
На Лиманському напрямку українські воїни відбивали три атаки загарбників у напрямках Дробишевого та Лиману. Два боєзіткнення на цей час тривають.
На Слов’янському напрямку на даний час боєзіткнень не фіксувалося.
На Краматорському напрямку відбулося одне боєзіткнення в районі населеного пункту Часів Яр.
На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили 10 наступальних дій поблизу населених пунктів Костянтинівка, Іванопілля, Щербинівка, Плещіївка, Софіївка та у бік Степанівки.
На Покровському напрямку сьогодні противник 19 разів намагався просунутися до наших позицій поблизу населених пунктів Родинське, Покровськ, Котлине, Молодецьке та у бік населених пунктів Білицьке й Гришине. Один бій досі триває.
На Олександрівському напрямку агресор один раз атакував у бік Нового Запоріжжя.
На Гуляйпільському напрямку українські оборонці відбивали сім атак окупантів у районі Гуляйполя та у бік Варварівки й Добропілля. Крім того, ворожа авіація завдала ударів по населених пунктах Залізничне, Верхня Терса, Великомихайлівка, Чарівне, Копані, Воздвижівка.
На Оріхівському напрямку ворог атакував позиції наших захисників у районі Степногірська. Авіаударів зазнали Юрківка та Таврійське.
На Придніпровському напрямку противник наступальних дій не проводив.
На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не зафіксовано, резюмували у Генштабі.
