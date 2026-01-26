Втрати ворога: росія недорахувалася понад 1000 солдатів та 917 БпЛА за добу

$43.170.00
50.520.00
ukenru
25 січня, 18:28 • 12264 перегляди
Нардеп Орест Саламаха загинув у ДТП під Львовом
25 січня, 16:32 • 21155 перегляди
Ситуація у Києві залишається надскладною - КлименкоPhoto
25 січня, 16:17 • 19408 перегляди
Документ про двосторонні гарантії безпеки зі США готовий на 100% - Зеленський
25 січня, 15:48 • 18584 перегляди
Рейтинг найсильніших армій світу: Україна посіла 20 місце
25 січня, 12:24 • 16982 перегляди
Україна відзначає День Департаменту кібербезпеки СБУ: ключова битва триває" в цифрі"
25 січня, 11:02 • 15866 перегляди
Зеленський обговорив із президентом Литви підтримку енергетики та оборонну співпрацюPhotoVideo
25 січня, 10:05 • 15427 перегляди
росія може застосувати хімічну зброю масового ураження в Україні, якщо війна зайде в глухий кут - ЗМІ
Ексклюзив
25 січня, 08:49 • 16109 перегляди
Тиждень перезапуску майбутнього: астрологічний прогноз на 26 січня - 1 лютого 2026 року
24 січня, 18:16 • 27074 перегляди
Переговори України, рф і США в Абу-Дабі поновляться 1 лютого - журналіст Axios
24 січня, 16:43 • 45579 перегляди
Україна на межі гуманітарної катастрофи через атаки рф на енергетику - гендиректор ДТЕК
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−6°
4.8м/с
89%
750мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Ворожий дрон влучив у багатоповерхівку в Дніпрі на очах у патрульнихVideo25 січня, 19:49 • 10344 перегляди
Заступника Сі Цзіньпіна звинувачують у передачі США даних про ядерну програму Китаю - WSJ25 січня, 20:18 • 5714 перегляди
Українська енергетика пережила найскладніший тиждень з часів блекауту 2022 року - СвириденкоPhoto25 січня, 20:51 • 5172 перегляди
Атака на Сумщину: четверо поранених, серед них двоє дітейPhoto25 січня, 21:27 • 4002 перегляди
Зеленський у Вільнюсі обговорив енергетичну підтримку та ППО з лідерами Литви і ПольщіVideo25 січня, 21:59 • 4468 перегляди
Публікації
Платні дороги, нові штрафи та масові перевірки: чи справді це очікує на українських водіїв23 січня, 15:12 • 90031 перегляди
Що ж робити з питанням Донбасу: позиції України, росії та США23 січня, 12:42 • 104386 перегляди
Європі можна, Україні - ні? Чому МВФ вимагає прибрати субсидії та по кому це вдарить найперше
Ексклюзив
23 січня, 08:04 • 111748 перегляди
Від "легендарної" сварки в Овальному кабінеті до порозуміння та розмов про далекобійні ракети: як Зеленський пережив рік переговорів із Трампом22 січня, 16:50 • 105360 перегляди
Як Україні допомагають пережити зиму 2026: світло, тепло і міжнародна солідарність22 січня, 14:43 • 106077 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Ігор Клименко
Саламаха Орест Ігорович
Денис Шмигаль
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Польща
Вільнюс
Білорусь
Реклама
УНН Lite
Пройшлися по "правилу двох піц" Безоса: внутрішній чат Amazon вибухнув мемами в очікуванні нових скорочень - ЗМІ24 січня, 11:07 • 21669 перегляди
Фестиваль ліхтарів відкрили у Китаї на честь місячного Нового рокуPhotoVideo24 січня, 08:56 • 21792 перегляди
Даша Квіткова ніжно привітала нареченого і "підколола" його через їхню різницю у віціPhoto23 січня, 12:32 • 38206 перегляди
"Намріяла": Леся Нікітюк стала ведучою Нацвідбору на Євробачення - хто складе їй компаніюPhoto23 січня, 11:14 • 38488 перегляди
"В мене є робота, друзі, батьки": фіналістка "Холостяка" розповіла, чи досі закохана у Тараса Цимбалюка22 січня, 17:56 • 51550 перегляди
Актуальне
Опалення
Техніка
Соціальна мережа
Bild
The Hill

Втрати ворога: росія недорахувалася понад 1000 солдатів та 917 БпЛА за добу

Київ • УНН

 • 32 перегляди

За добу 25 січня російські війська втратили 1020 солдатів та 917 БпЛА. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.01.26 становлять 1235060 осіб.

Втрати ворога: росія недорахувалася понад 1000 солдатів та 917 БпЛА за добу

За добу 25 січня російські війська втратили на війні з Україною 1020 солдатів та 917 БпЛА. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.

Деталі

Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.01.26 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ 1235060 (+1020) осіб ліквідовано
    • танків ‒ 11608 (+3)
      • бойових броньованих машин ‒ 23951 (+1)
        • артилерійських систем ‒ 36644 (+32)
          • РСЗВ ‒ 1626 (+2)
            • засоби ППО ‒ 1286 (0)
              • літаків ‒ 434 (0)
                • гелікоптерів ‒ 347 (0)
                  • БпЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 115813 (+917)
                    • крилаті ракети ‒ 4205 (0)
                      • кораблі / катери ‒ 28 (0)
                        • підводні човни ‒ 2 (0)
                          • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 75906 (+147)
                            • спеціальна техніка ‒ 4051 (+1)

                              Дані уточнюються.

                              Нагадаємо

                              За даними Інституту вивчення війни, просування росіян сповільнилося наприкінці грудня 2025 року та на початку січня 2026 року. Ймовірно, причиною стали менш сприятливі погодні умови та припинення зусиль щодо дотримання "довільних термінів" наприкінці року.

                              Понад 69% українців не вірить у мир з росією та вважає її метою знищення України як нації - опитування16.01.26, 11:14 • 11881 перегляд

                              Вадим Хлюдзинський

                              Війна в Україні
                              Техніка
                              Війна в Україні
                              Генеральний штаб Збройних сил України