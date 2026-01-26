Потери врага: Россия недосчиталась более 1000 солдат и 917 БПЛА за сутки
Киев • УНН
За сутки 25 января российские войска потеряли 1020 солдат и 917 БПЛА. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 26.01.26 составляют 1235060 человек.
Детали
Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 26.01.26 ориентировочно составляют:
- личного состава ‒ 1235060 (+1020) человек ликвидировано
- танков ‒ 11608 (+3)
- боевых бронированных машин ‒ 23951 (+1)
- артиллерийских систем ‒ 36644 (+32)
- РСЗО ‒ 1626 (+2)
- средства ПВО ‒ 1286 (0)
- самолетов ‒ 434 (0)
- вертолетов ‒ 347 (0)
- БпЛА оперативно-тактического уровня ‒ 115813 (+917)
- крылатые ракеты ‒ 4205 (0)
- корабли / катера ‒ 28 (0)
- подводные лодки ‒ 2 (0)
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 75906 (+147)
- специальная техника ‒ 4051 (+1)
Данные уточняются.
Напомним
По данным Института изучения войны, продвижение россиян замедлилось в конце декабря 2025 года и в начале января 2026 года. Вероятно, причиной стали менее благоприятные погодные условия и прекращение усилий по соблюдению "произвольных сроков" в конце года.
