25 января, 18:28 • 12254 просмотра
Нардеп Орест Саламаха погиб в ДТП под Львовом
25 января, 16:32 • 21128 просмотра
Ситуация в Киеве остается сверхсложной - КлименкоPhoto
25 января, 16:17 • 19389 просмотра
Документ о двусторонних гарантиях безопасности с США готов на 100% - Зеленский
25 января, 15:48 • 18566 просмотра
Рейтинг сильнейших армий мира: Украина заняла 20 место
25 января, 12:24 • 16976 просмотра
Украина отмечает День Департамента кибербезопасности СБУ: ключевая битва продолжается "в цифре"
25 января, 11:02 • 15865 просмотра
Зеленский обсудил с президентом Литвы поддержку энергетики и оборонное сотрудничествоPhotoVideo
25 января, 10:05 • 15427 просмотра
россия может применить химическое оружие массового поражения в Украине, если война зайдет в тупик – СМИ
Эксклюзив
25 января, 08:49 • 16108 просмотра
Неделя перезапуска будущего: астрологический прогноз на 26 января - 1 февраля 2026 года
24 января, 18:16 • 27074 просмотра
Переговоры Украины, рф и США в Абу-Даби возобновятся 1 февраля - журналист Axios
24 января, 16:43 • 45578 просмотра
Украина на грани гуманитарной катастрофы из-за атак рф на энергетику - гендиректор ДТЭК
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Потери врага: Россия недосчиталась более 1000 солдат и 917 БПЛА за сутки

Киев • УНН

 • 16 просмотра

За сутки 25 января российские войска потеряли 1020 солдат и 917 БПЛА. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 26.01.26 составляют 1235060 человек.

Потери врага: Россия недосчиталась более 1000 солдат и 917 БПЛА за сутки

За сутки 25 января российские войска потеряли на войне с Украиной 1020 солдат и 917 БпЛА. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 26.01.26 ориентировочно составляют:

  • личного состава ‒ 1235060 (+1020) человек ликвидировано
    • танков ‒ 11608 (+3)
      • боевых бронированных машин ‒ 23951 (+1)
        • артиллерийских систем ‒ 36644 (+32)
          • РСЗО ‒ 1626 (+2)
            • средства ПВО ‒ 1286 (0)
              • самолетов ‒ 434 (0)
                • вертолетов ‒ 347 (0)
                  • БпЛА оперативно-тактического уровня ‒ 115813 (+917)
                    • крылатые ракеты ‒ 4205 (0)
                      • корабли / катера ‒ 28 (0)
                        • подводные лодки ‒ 2 (0)
                          • автомобильной техники и автоцистерн ‒ 75906 (+147)
                            • специальная техника ‒ 4051 (+1)

                              Данные уточняются.

                              Напомним

                              По данным Института изучения войны, продвижение россиян замедлилось в конце декабря 2025 года и в начале января 2026 года. Вероятно, причиной стали менее благоприятные погодные условия и прекращение усилий по соблюдению "произвольных сроков" в конце года.

                              Более 69% украинцев не верят в мир с россией и считают ее целью уничтожение Украины как нации - опрос16.01.26, 11:14 • 11881 просмотр

                              Вадим Хлюдзинский

