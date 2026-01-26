С начала суток на фронте произошло 48 боевых столкновений. Враг активно действует на Покровском направлении, украинские военные уже отбили 18 атак оккупантов, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Противник с территории РФ нанес артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов Рогизне, Волфино, Зноб-Трубчевская, Уланово, Шалыгино, Бунякино, Гаврилова Слобода, Стягайловка, Будки, Искрисковщина Сумской области - говорится в сообщении.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг нанес четыре авиаудара, сбросив девять авиабомб, также совершил 37 обстрелов населенных пунктов и позиций наших подразделений, один из которых из реактивной системы залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник трижды атаковал в районах населенных пунктов Прилипка, Волчанск и в сторону Лимана.

На Купянском направлении враг пытается наступать в сторону Петропавловки, всего на данном направлении произошло два боестолкновения.

На Лиманском направлении украинские воины отбивали три атаки захватчиков в направлениях Дробышево и Лимана. Два боестолкновения на данный момент продолжаются.

На Славянском направлении на данный момент боестолкновений не фиксировалось.

На Краматорском направлении произошло одно боестолкновение в районе населенного пункта Часов Яр.

На Константиновском направлении захватчики совершили 10 наступательных действий вблизи населенных пунктов Константиновка, Иванополье, Щербиновка, Плещеевка, Софиевка и в сторону Степановки.

На Покровском направлении сегодня противник 19 раз пытался продвинуться к нашим позициям вблизи населенных пунктов Родинское, Покровск, Котлино, Молодецкое и в сторону населенных пунктов Белицкое и Гришино. Один бой до сих пор продолжается.

На Александровском направлении агрессор один раз атаковал в сторону Нового Запорожья.

На Гуляйпольском направлении украинские защитники отбивали семь атак оккупантов в районе Гуляйполя и в сторону Варваровки и Доброполья. Кроме того, вражеская авиация нанесла удары по населенным пунктам Зализничное, Верхняя Терса, Великомихайловка, Чаривное, Копани, Воздвиженка.

На Ореховском направлении враг атаковал позиции наших защитников в районе Степногорска. Авиаударам подверглись Юрковка и Таврийское.

На Приднепровском направлении противник наступательных действий не проводил.

На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не зафиксировано, резюмировали в Генштабе.

Потери врага: Россия недосчиталась более 1000 солдат и 917 БПЛА за сутки