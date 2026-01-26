$43.140.03
50.650.13
ukenru
13:53 • 2060 просмотра
В ЕС заявили, что ссылки на конкретную дату вступления Украины в плане процветания нет
Эксклюзив
12:45 • 7344 просмотра
Отсутствие света, тепла и связи: как это влияет на психику и что помогает сохранить внутреннее равновесие
Эксклюзив
11:57 • 11847 просмотра
Правда под запретом: сайт StopOdrex заблокировали после жалобы клиники "Одрекс"
11:38 • 20912 просмотра
Как иммиграционное агентство США стало символом страха, насилия и протестов: американский орган ICE
10:18 • 18070 просмотра
Генштаб подтвердил поражение российского НПЗ в Славянске-на-Кубани и других объектов врага
Эксклюзив
10:01 • 36570 просмотра
«Точечные» подорожания и поиск альтернативы: какова ситуация на рынке рыбы и морепродуктовPhoto
09:46 • 19771 просмотра
ЕС утвердил полный запрет на импорт российского газа: что предусматривается
Эксклюзив
08:52 • 35263 просмотра
Открытый конкурс на руководящие должности как предохранитель от катастроф: почему назначение главы Госавиаслужбы без публичного отбора неприемлемо
Эксклюзив
26 января, 07:43 • 22801 просмотра
Был ли Киев готов к блэкаутам? В прокуратуре рассказали об уголовных производствах, в которых проверяются действия столичных должностных лиц
25 января, 18:28 • 27719 просмотра
Нардеп Орест Саламаха погиб в ДТП под Львовом
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

На фронте произошло 48 боевых столкновений, враг активно действует на Покровском направлении

Киев • УНН

 • 630 просмотра

С начала суток на фронте зафиксировано 48 боевых столкновений. На Покровском направлении украинские военные отбили 18 атак оккупантов.

На фронте произошло 48 боевых столкновений, враг активно действует на Покровском направлении

С начала суток на фронте произошло 48 боевых столкновений. Враг активно действует на Покровском направлении, украинские военные уже отбили 18 атак оккупантов, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Противник с территории РФ нанес артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов Рогизне, Волфино, Зноб-Трубчевская, Уланово, Шалыгино, Бунякино, Гаврилова Слобода, Стягайловка, Будки, Искрисковщина Сумской области 

- говорится в сообщении.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг нанес четыре авиаудара, сбросив девять авиабомб, также совершил 37 обстрелов населенных пунктов и позиций наших подразделений, один из которых из реактивной системы залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник трижды атаковал в районах населенных пунктов Прилипка, Волчанск и в сторону Лимана.

На Купянском направлении враг пытается наступать в сторону  Петропавловки, всего на данном направлении произошло два боестолкновения.

На Лиманском направлении украинские воины отбивали три атаки захватчиков в направлениях Дробышево и Лимана. Два боестолкновения на данный момент продолжаются.

На Славянском направлении на данный момент боестолкновений не фиксировалось.

На Краматорском направлении произошло одно боестолкновение в районе населенного пункта Часов Яр.

На Константиновском направлении захватчики совершили 10  наступательных действий вблизи населенных пунктов Константиновка, Иванополье, Щербиновка, Плещеевка, Софиевка и в сторону Степановки. 

На Покровском направлении сегодня противник 19 раз пытался продвинуться к нашим позициям вблизи населенных пунктов Родинское, Покровск, Котлино, Молодецкое и в сторону населенных пунктов Белицкое и Гришино. Один бой до сих пор продолжается.

На Александровском направлении агрессор один раз атаковал в сторону Нового Запорожья. 

На Гуляйпольском направлении украинские защитники отбивали семь атак оккупантов в районе Гуляйполя и в сторону Варваровки и Доброполья. Кроме того, вражеская авиация нанесла удары по населенным пунктам Зализничное, Верхняя Терса, Великомихайловка, Чаривное, Копани, Воздвиженка.

На Ореховском направлении враг атаковал позиции наших защитников в районе Степногорска.  Авиаударам подверглись Юрковка и Таврийское.

На Приднепровском направлении противник наступательных действий не проводил. 

На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не зафиксировано, резюмировали в Генштабе.

Антонина Туманова

