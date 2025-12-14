Майже 150 бойових зіткнень за добу: Генштаб назвав найгарячіші напрямки фронту

$42.270.00
49.520.00
ukenru
19:10 • 4592 перегляди
Зеленський та делегація Трампа продовжать переговори щодо України в Берліні у понеділок - ЗМІ
Ексклюзив
14 грудня, 12:56 • 16420 перегляди
Тиждень внутрішнього розвороту, надії та нового напрямку: гороскоп на 15–21 грудня
Ексклюзив
14 грудня, 10:14 • 26886 перегляди
В Україні знову почала зʼявлятися вакцина проти грипу
13 грудня, 15:54 • 45274 перегляди
18-річні хлопці, які не стали на облік, автоматично отримають статус призовника - Міноборони
13 грудня, 15:26 • 70476 перегляди
Україна ввела санкції проти майже 700 морських суден “тіньового флоту” рф - Зеленський
13 грудня, 15:01 • 49446 перегляди
білорусь передала Україні 114 цивільних: серед них відомі білоруські опозиціонери та українціPhoto
13 грудня, 13:58 • 45095 перегляди
Зеленський доручив ГУР активізувати роботу для звільнення військовополонених до Нового року
13 грудня, 13:41 • 36876 перегляди
В Україну з білорусі повертаються 5 ув'язнених цивільних - Зеленський
13 грудня, 12:30 • 20931 перегляди
Радники США та України відвідають мирні переговори в Берліні в неділю - dpa
Ексклюзив
13 грудня, 11:00 • 19646 перегляди
Астма поруч: чому хвороба може виникнути раптово і як уберегти себе
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
1.6м/с
91%
754мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Президент заявив, що вступ України в НАТО як гарантію безпеки не підтримали деякі європейські партнери14 грудня, 11:40 • 9328 перегляди
Віткофф та Кушнер покинули канцелярію Мерца і вирушили на зустріч із ЗеленськимVideo14 грудня, 15:07 • 3978 перегляди
Канцелярія Навроцького повідомила про візит Зеленського до Польщі та розкрила, про що говоритимуть президенти 16:59 • 4742 перегляди
Рейтинг Трампа падає, у підтримці прихильників MAGA з’являються "тріщини" – опитування NBC NewsPhoto17:06 • 13036 перегляди
Потепління повертається: з 15 грудня в Україні знову очікується типове "зимове тепло" – синоптикиня Діденко Photo17:23 • 6536 перегляди
Публікації
Незвичайні рецепти какао, що зігріють у холодні зимові вечориPhoto13 грудня, 16:20 • 48465 перегляди
Як підключити телефон до телевізора: найпростіші способи13 грудня, 12:38 • 58847 перегляди
Топ-10 незабутніх різдвяних хітів, які створюють святковий настрійVideo13 грудня, 08:00 • 52313 перегляди
Pinterest розкрив головні тренди 2026 року: від Glitchy Glam до List Pals12 грудня, 17:56 • 61900 перегляди
Ціни на вершкове масло падають, склади переповнені: що відбувається на молочному ринку України і які прогнози
Ексклюзив
12 грудня, 13:07 • 86362 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Стів Віткофф
Фрідріх Мерц
Ентоні Албаніз
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Берлін
Німеччина
Польща
Реклама
УНН Lite
Мультфільм "Звірополіс 2" втретє очолив прокат, зібравши 1,14 мільярда доларів19:02 • 1736 перегляди
Розлючені фанати в Індії закидали стадіон стільцями та пляшками через короткий захід МессіVideo13 грудня, 11:42 • 25525 перегляди
Від випивки до чорних поясів: п'яного єнота з США підозрюють у пограбуванні магазину карате13 грудня, 11:26 • 27666 перегляди
У США оприлюднили нові фото з маєтку Епштейна, де фігурує ТрампVideo13 грудня, 09:00 • 32364 перегляди
Clair Obscur: Expedition 33 стала грою року The Game Awards 2025: повний список переможцівVideo12 грудня, 12:55 • 66796 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Техніка
Ракетна система С-400
Безпілотний літальний апарат
Фільм

Майже 150 бойових зіткнень за добу: Генштаб назвав найгарячіші напрямки фронту

Київ • УНН

 • 16 перегляди

14 грудня на російсько-українському фронті відбулося 148 бойових зіткнень, з 42 авіаударами та 103 керованими бомбами. Найінтенсивніші бої точилися на Покровському, Костянтинівському, Олександрівському та Гуляйпільському напрямках.

Майже 150 бойових зіткнень за добу: Генштаб назвав найгарячіші напрямки фронту

З початку доби, 14 грудня на російсько-українському фронті зафіксували 148 бойових зіткнень. Найінтенсивніші бої тривали на Покровському, Костянтинівському, Олександрівському та Гуляйпільському напрямках, де українські захисники відбили більшість атак і завдали противнику відчутних втрат. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних Сил України у вечірньому зведенні від 14.12.2025 року, передає УНН.

На даний час загалом відбулося 148 бойових зіткнень. Сьогодні держава-терорист завдала 42 авіаційних ударів, скинувши 103 керовані бомби

- йдеться у звіті.

Зазначається, що загарбники залучили для ураження 4003 дрони-камікадзе та здійснили 3703 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Ситуація по напрямках

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках відбулося одне боєзіткнення з російськими загарбниками. Ворог здійснив два авіаційні удари, скинувши шість КАБ та 140 обстрілів, зокрема шість – із реактивних систем залпового вогню.

Сьогодні ворог десять разів атакував на Південно–Слобожанському напрямку: поблизу Синельникового, Приліпки, Вовчанська та у бік Колодязного. 

Тричі агресор намагався йти вперед на наші позиції на Куп’янському напрямку у бік Петропавлівки й Піщаного.

На Лиманському напрямку за сьогодні українські захисники відбили дев’ять російських атак. Ворог наступав у районах населених пунктів Новоєгорівка, Колодязі, Новоселівка, Середнє та Зарічне. 

На Слов’янському напрямку українські воїни відбили шість ворожих атак. Підрозділи окупантів намагалися просунутися в районах Ямполя, Серебрянки та Переїзного.

На Краматорському напрямку відбулося одне боєзіткнення із противником у районі Часового Яру.

На Костянтинівському напрямку наші війська сьогодні відбили 23 ворожі атаки поблизу Олександро-Шультиного, Щербинівки, Плещіївки, Іванопілля, Яблунівки та у бік Софіївки.

На Покровському напрямку впродовж цієї доби агресор 42 рази атакував наші позиції у районах населених пунктів Шахове, Никанорівка, Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне та у бік Новопавлівки.

За попередніми підрахунками, сьогодні на Покровському напрямку окупанти втратили 96 осіб убитими та пораненими. Наші воїни знищили артилерійську систему, дев’ять одиниць автомобільної техніки, 11 безпілотних літальних апаратів; уразили чотири артилерійські системи, два автомобілі, дев’ять укриттів особового складу та склад боєприпасів противника

- звітує Генштаб ЗСУ.

На Олександрівському напрямку наші оборонці відбили 17 ворожих атак поблизу населених пунктів Олександроград, Новоселівка, Соснівка, Вербове, Красногірське, Привільне, Злагода та Рибне. 

На Гуляйпільському напрямку ворог здійснив 13 штурмових дій, українські захисники відбили атаки в районах Солодкого, Гуляйполя та у бік Варварівки.

На Оріхівському напрямку противник наступав один раз у бік Приморського.

На Придніпровському напрямку одна спроба окупантів наблизитися до позицій українських підрозділів у районі Антонівського мосту закінчилась невдачею.

Нагадаємо

Армія рф почала використовувати у своїх безпілотниках подвійну бойову частину, загальна маса якої досягла 100 кілограмів.

Полк "Ахіллес" знищив ключовий трубопровід, через який ворог проникав у Куп’янськ14.12.25, 02:56 • 9060 переглядiв

Віта Зеленецька

Війна в Україні
Техніка
Війна в Україні
Сутички
Вовчанськ
Покровськ
Генеральний штаб Збройних сил України
Мирноград
Гуляйполе
Часів Яр
Україна