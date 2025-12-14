Майже 150 бойових зіткнень за добу: Генштаб назвав найгарячіші напрямки фронту

З початку доби, 14 грудня на російсько-українському фронті зафіксували 148 бойових зіткнень. Найінтенсивніші бої тривали на Покровському, Костянтинівському, Олександрівському та Гуляйпільському напрямках, де українські захисники відбили більшість атак і завдали противнику відчутних втрат. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних Сил України у вечірньому зведенні від 14.12.2025 року, передає УНН.

На даний час загалом відбулося 148 бойових зіткнень. Сьогодні держава-терорист завдала 42 авіаційних ударів, скинувши 103 керовані бомби - йдеться у звіті.

Зазначається, що загарбники залучили для ураження 4003 дрони-камікадзе та здійснили 3703 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Ситуація по напрямках

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках відбулося одне боєзіткнення з російськими загарбниками. Ворог здійснив два авіаційні удари, скинувши шість КАБ та 140 обстрілів, зокрема шість – із реактивних систем залпового вогню.

Сьогодні ворог десять разів атакував на Південно–Слобожанському напрямку: поблизу Синельникового, Приліпки, Вовчанська та у бік Колодязного.

Тричі агресор намагався йти вперед на наші позиції на Куп’янському напрямку у бік Петропавлівки й Піщаного.

На Лиманському напрямку за сьогодні українські захисники відбили дев’ять російських атак. Ворог наступав у районах населених пунктів Новоєгорівка, Колодязі, Новоселівка, Середнє та Зарічне.

На Слов’янському напрямку українські воїни відбили шість ворожих атак. Підрозділи окупантів намагалися просунутися в районах Ямполя, Серебрянки та Переїзного.

На Краматорському напрямку відбулося одне боєзіткнення із противником у районі Часового Яру.

На Костянтинівському напрямку наші війська сьогодні відбили 23 ворожі атаки поблизу Олександро-Шультиного, Щербинівки, Плещіївки, Іванопілля, Яблунівки та у бік Софіївки.

На Покровському напрямку впродовж цієї доби агресор 42 рази атакував наші позиції у районах населених пунктів Шахове, Никанорівка, Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне та у бік Новопавлівки.

За попередніми підрахунками, сьогодні на Покровському напрямку окупанти втратили 96 осіб убитими та пораненими. Наші воїни знищили артилерійську систему, дев’ять одиниць автомобільної техніки, 11 безпілотних літальних апаратів; уразили чотири артилерійські системи, два автомобілі, дев’ять укриттів особового складу та склад боєприпасів противника - звітує Генштаб ЗСУ.

На Олександрівському напрямку наші оборонці відбили 17 ворожих атак поблизу населених пунктів Олександроград, Новоселівка, Соснівка, Вербове, Красногірське, Привільне, Злагода та Рибне.

На Гуляйпільському напрямку ворог здійснив 13 штурмових дій, українські захисники відбили атаки в районах Солодкого, Гуляйполя та у бік Варварівки.

На Оріхівському напрямку противник наступав один раз у бік Приморського.

На Придніпровському напрямку одна спроба окупантів наблизитися до позицій українських підрозділів у районі Антонівського мосту закінчилась невдачею.

