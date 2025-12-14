росія модернізувала "Шахеди": дрони-камікадзе отримали подвійні бойові частини масою 100 кг

російські війська почали застосовувати проти України ударні безпілотники типу Shahed-136 з подвійною бойовою частиною, що значно підвищує їхню руйнівну силу. Про це повідомив український експерт з радіотехнологій Сергій Бескрестнов (позивний Флеш), оприлюднивши фото нової модифікації дрона, пише УНН.

Деталі

Експерт зазначив, що сумарна маса бойової частини сягає близько 100 кг.

Подвійна бойова частина на "Шахеді". 100 кг всього – прокоментував він.

За словами фахівців, така модернізація робить удари дронів значно потужнішими та небезпечнішими для цивільного населення, військових і критичної інфраструктури, зокрема житлових будинків та енергетичних об’єктів.

