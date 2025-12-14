росія модернізувала "Шахеди": дрони-камікадзе отримали подвійні бойові частини масою 100 кг

$42.270.00
Тиждень внутрішнього розвороту, надії та нового напрямку: гороскоп на 15–21 грудня
Ексклюзив
14 грудня, 10:14 • 15935 перегляди
В Україні знову почала зʼявлятися вакцина проти грипу
13 грудня, 15:54 • 36268 перегляди
18-річні хлопці, які не стали на облік, автоматично отримають статус призовника - Міноборони
13 грудня, 15:26 • 61501 перегляди
Україна ввела санкції проти майже 700 морських суден “тіньового флоту” рф - Зеленський
13 грудня, 15:01 • 43506 перегляди
білорусь передала Україні 114 цивільних: серед них відомі білоруські опозиціонери та українціPhoto
13 грудня, 13:58 • 41536 перегляди
Зеленський доручив ГУР активізувати роботу для звільнення військовополонених до Нового року
13 грудня, 13:41 • 34070 перегляди
В Україну з білорусі повертаються 5 ув'язнених цивільних - Зеленський
13 грудня, 12:30 • 20397 перегляди
Радники США та України відвідають мирні переговори в Берліні в неділю - dpa
Ексклюзив
13 грудня, 11:00 • 19215 перегляди
Астма поруч: чому хвороба може виникнути раптово і як уберегти себе
13 грудня, 10:39 • 16806 перегляди
13 з 30 російських ракет та 417 з 465 дронів знешкодили над Україною, рф атакувала 4 "Кинджалами"
Партизани розвідали ключовий логістичний вузол Чорноморського флоту у СевастополіPhoto14 грудня, 07:46 • 5656 перегляди
Лауреат Нобелівської премії та ще 122 опозиційні діячі: лукашенко звільнив політичних в’язнів14 грудня, 08:06 • 6946 перегляди
Масований удар дронів рф по Одещині: пошкоджені енергетичні та цивільні об’єкти14 грудня, 08:49 • 3834 перегляди
Стрілянина на пляжі у Сіднеї під час Хануки: щонайменше 10 загиблих, десятки поранених14 грудня, 10:28 • 6274 перегляди
Президент заявив, що вступ України в НАТО як гарантію безпеки не підтримали деякі європейські партнери14 грудня, 11:40 • 3544 перегляди
Незвичайні рецепти какао, що зігріють у холодні зимові вечориPhoto13 грудня, 16:20 • 41326 перегляди
Як підключити телефон до телевізора: найпростіші способи13 грудня, 12:38 • 49277 перегляди
Топ-10 незабутніх різдвяних хітів, які створюють святковий настрійVideo13 грудня, 08:00 • 45844 перегляди
Pinterest розкрив головні тренди 2026 року: від Glitchy Glam до List Pals12 грудня, 17:56 • 55518 перегляди
Ціни на вершкове масло падають, склади переповнені: що відбувається на молочному ринку України і які прогнози
Ексклюзив
12 грудня, 13:07 • 79877 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Джеффрі Епштайн
Петтері Орпо
Віктор Орбан
Україна
Сполучені Штати Америки
Берлін
Німеччина
Польща
Розлючені фанати в Індії закидали стадіон стільцями та пляшками через короткий захід МессіVideo13 грудня, 11:42 • 21998 перегляди
Від випивки до чорних поясів: п'яного єнота з США підозрюють у пограбуванні магазину карате13 грудня, 11:26 • 24342 перегляди
У США оприлюднили нові фото з маєтку Епштейна, де фігурує ТрампVideo13 грудня, 09:00 • 29195 перегляди
Clair Obscur: Expedition 33 стала грою року The Game Awards 2025: повний список переможцівVideo12 грудня, 12:55 • 63648 перегляди
Нова відеогра Star Wars "Fate of the Old Republic" отримала тизерVideo12 грудня, 10:01 • 43877 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Ракетна система С-400
Дипломатка
С-300

росія модернізувала "Шахеди": дрони-камікадзе отримали подвійні бойові частини масою 100 кг

Київ • УНН

 • 4 перегляди

Армія рф почала використовувати у своїх безпілотниках подвійну бойову частину, загальна маса якої досягла 100 кілограмів.

росія модернізувала "Шахеди": дрони-камікадзе отримали подвійні бойові частини масою 100 кг

російські війська почали застосовувати проти України ударні безпілотники типу Shahed-136 з подвійною бойовою частиною, що значно підвищує їхню руйнівну силу. Про це повідомив український експерт з радіотехнологій Сергій Бескрестнов (позивний Флеш), оприлюднивши фото нової модифікації дрона, пише УНН.

Деталі

Експерт зазначив, що сумарна маса бойової частини сягає близько 100 кг.

Подвійна бойова частина на "Шахеді". 100 кг всього 

– прокоментував він.

За словами фахівців, така модернізація робить удари дронів значно потужнішими та небезпечнішими для цивільного населення, військових і критичної інфраструктури, зокрема житлових будинків та енергетичних об’єктів.

Сили ППО знищили 110 зі 138 безпілотників, якими росіяни з вечора атакували Україну14.12.25, 09:29 • 13321 перегляд

Степан Гафтко

Війна в Україні
Нерухомість
Техніка
Енергетика
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Україна