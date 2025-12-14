Россия модернизировала "Шахеды": дроны-камикадзе получили двойные боевые части массой 100 кг

$42.270.00
49.520.00
ukenru
Эксклюзив
12:56 • 9638 просмотра
Неделя внутреннего разворота, надежды и нового направления: гороскоп на 15–21 декабря
Эксклюзив
14 декабря, 10:14 • 15984 просмотра
В Украине снова начала появляться вакцина против гриппа
13 декабря, 15:54 • 36312 просмотра
18-летние парни, не ставшие на учет, автоматически получат статус призывника – Минобороны
13 декабря, 15:26 • 61546 просмотра
Украина ввела санкции против почти 700 морских судов "теневого флота" рф - Зеленский
13 декабря, 15:01 • 43539 просмотра
беларусь передала Украине 114 гражданских лиц: среди них известные белорусские оппозиционеры и украинцыPhoto
13 декабря, 13:58 • 41548 просмотра
Зеленский поручил ГУР активизировать работу по освобождению военнопленных до Нового года
13 декабря, 13:41 • 34077 просмотра
В Украину из беларуси возвращаются 5 заключенных гражданских - Зеленский
13 декабря, 12:30 • 20400 просмотра
Советники США и Украины примут участие в мирных переговорах в Берлине в воскресенье - dpa
Эксклюзив
13 декабря, 11:00 • 19218 просмотра
Астма рядом: почему болезнь может возникнуть внезапно и как уберечь себя
13 декабря, 10:39 • 16809 просмотра
13 из 30 российских ракет и 417 из 465 дронов обезврежены над Украиной, рф атаковала 4 "Кинжалами"
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
1м/с
94%
753мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Партизаны разведали ключевой логистический узел Черноморского флота в СевастополеPhoto14 декабря, 07:46 • 5656 просмотра
Лауреат Нобелевской премии и еще 122 оппозиционных деятеля: лукашенко освободил политических заключенных14 декабря, 08:06 • 6946 просмотра
Массированный удар дронов рф по Одесской области: повреждены энергетические и гражданские объекты14 декабря, 08:49 • 3834 просмотра
Стрельба на пляже в Сиднее во время Хануки: не менее 10 погибших, десятки раненых14 декабря, 10:28 • 6274 просмотра
Президент заявил, что вступление Украины в НАТО как гарантию безопасности не поддержали некоторые европейские партнеры14 декабря, 11:40 • 3544 просмотра
публикации
Необычные рецепты какао, которые согреют в холодные зимние вечераPhoto13 декабря, 16:20 • 41351 просмотра
Как подключить телефон к телевизору: самые простые способы13 декабря, 12:38 • 49314 просмотра
Топ-10 незабываемых рождественских хитов, создающих праздничное настроениеVideo13 декабря, 08:00 • 45869 просмотра
Pinterest раскрыл главные тренды 2026 года: от Glitchy Glam до List Pals12 декабря, 17:56 • 55542 просмотра
Цены на сливочное масло падают, склады переполнены: что происходит на молочном рынке Украины и какие прогнозы
Эксклюзив
12 декабря, 13:07 • 79902 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Джеффри Эпштейн
Петтери Орпо
Виктор Орбан
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Берлин
Германия
Польша
Реклама
УНН Lite
Разъяренные фанаты в Индии забросали стадион стульями и бутылками из-за короткого визита МессиVideo13 декабря, 11:42 • 22019 просмотра
От выпивки до черных поясов: пьяного енота из США подозревают в ограблении магазина карате13 декабря, 11:26 • 24364 просмотра
В США обнародовали новые фото из поместья Эпштейна, где фигурирует ТрампVideo13 декабря, 09:00 • 29214 просмотра
Clair Obscur: Expedition 33 стала игрой года The Game Awards 2025: полный список победителейVideo12 декабря, 12:55 • 63665 просмотра
Новая видеоигра Star Wars "Fate of the Old Republic" получила тизерVideo12 декабря, 10:01 • 43894 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Ракетная система С-400
Дипломатка
Ракетная система С-300

Россия модернизировала "Шахеды": дроны-камикадзе получили двойные боевые части массой 100 кг

Киев • УНН

 • 12 просмотра

Армия РФ начала использовать в своих беспилотниках двойную боевую часть, общая масса которой достигла 100 килограммов.

Россия модернизировала "Шахеды": дроны-камикадзе получили двойные боевые части массой 100 кг

российские войска начали применять против Украины ударные беспилотники типа Shahed-136 с двойной боевой частью, что значительно повышает их разрушительную силу. Об этом сообщил украинский эксперт по радиотехнологиям Сергей Бескрестнов (позывной Флеш), обнародовав фото новой модификации дрона, пишет УНН.

Подробности

Эксперт отметил, что суммарная масса боевой части достигает около 100 кг.

Двойная боевая часть на "Шахеде". 100 кг всего 

– прокомментировал он.

По словам специалистов, такая модернизация делает удары дронов значительно мощнее и опаснее для гражданского населения, военных и критической инфраструктуры, в частности жилых домов и энергетических объектов.

ч. Силы ПВО уничтожили 110 из 138 беспилотников, которыми россияне с вечера атаковали Украину

Степан Гафтко

Война в Украине
Недвижимость
Техника
Энергетика
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Украина