Россия модернизировала "Шахеды": дроны-камикадзе получили двойные боевые части массой 100 кг

российские войска начали применять против Украины ударные беспилотники типа Shahed-136 с двойной боевой частью, что значительно повышает их разрушительную силу. Об этом сообщил украинский эксперт по радиотехнологиям Сергей Бескрестнов (позывной Флеш), обнародовав фото новой модификации дрона, пишет УНН.

Подробности

Эксперт отметил, что суммарная масса боевой части достигает около 100 кг.

Двойная боевая часть на "Шахеде". 100 кг всего

– прокомментировал он.

По словам специалистов, такая модернизация делает удары дронов значительно мощнее и опаснее для гражданского населения, военных и критической инфраструктуры, в частности жилых домов и энергетических объектов.

