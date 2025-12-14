$42.270.00
Дело Скороход: за нардепа внесли залог "третьи лица"
20:56
"Был достигнут значительный прогресс" - Виткофф о переговорах между украинской и американской делегациями
19:10
Зеленский и делегация Трампа продолжат переговоры по Украине в Берлине в понедельник - СМИ
Эксклюзив
14 декабря, 12:56
Неделя внутреннего разворота, надежды и нового направления: гороскоп на 15–21 декабря
Эксклюзив
14 декабря, 10:14
В Украине снова начала появляться вакцина против гриппа
13 декабря, 15:54
18-летние парни, не ставшие на учет, автоматически получат статус призывника – Минобороны
13 декабря, 15:26
Украина ввела санкции против почти 700 морских судов "теневого флота" рф - Зеленский
13 декабря, 15:01
беларусь передала Украине 114 гражданских лиц: среди них известные белорусские оппозиционеры и украинцы
13 декабря, 13:58
Зеленский поручил ГУР активизировать работу по освобождению военнопленных до Нового года
13 декабря, 13:41
В Украину из беларуси возвращаются 5 заключенных гражданских - Зеленский
Почти 150 боевых столкновений за сутки: Генштаб назвал самые горячие направления фронта

Киев • УНН

 • 590 просмотра

14 декабря на российско-украинском фронте произошло 148 боевых столкновений, с 42 авиаударами и 103 управляемыми бомбами. Самые интенсивные бои шли на Покровском, Константиновском, Александровском и Гуляйпольском направлениях.

Почти 150 боевых столкновений за сутки: Генштаб назвал самые горячие направления фронта

С начала суток, 14 декабря, на российско-украинском фронте зафиксировано 148 боевых столкновений. Наиболее интенсивные бои продолжались на Покровском, Константиновском, Александровском и Гуляйпольском направлениях, где украинские защитники отбили большинство атак и нанесли противнику ощутимые потери. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины в вечерней сводке от 14.12.2025 года, передает УНН.

В настоящее время всего произошло 148 боевых столкновений. Сегодня государство-террорист нанесло 42 авиационных удара, сбросив 103 управляемые бомбы

- говорится в отчете.

Отмечается, что захватчики задействовали для поражения 4003 дрона-камикадзе и совершили 3703 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло одно боестолкновение с российскими захватчиками. Враг совершил два авиационных удара, сбросив шесть КАБ и 140 обстрелов, в том числе шесть – из реактивных систем залпового огня.

Сегодня враг десять раз атаковал на Южно-Слобожанском направлении: вблизи Синельниково, Прилипки, Волчанска и в сторону Колодязного.

Трижды агрессор пытался идти вперед на наши позиции на Купянском направлении в сторону Петропавловки и Песчаного.

На Лиманском направлении за сегодня украинские защитники отбили девять российских атак. Враг наступал в районах населенных пунктов Новоегоровка, Колодези, Новоселовка, Среднее и Заречное.

На Славянском направлении украинские воины отбили шесть вражеских атак. Подразделения оккупантов пытались продвинуться в районах Ямполя, Серебрянки и Переездного.

На Краматорском направлении произошло одно боестолкновение с противником в районе Часового Яра.

На Константиновском направлении наши войска сегодня отбили 23 вражеские атаки вблизи Александро-Шультино, Щербиновки, Плещеевки, Иванополья, Яблоновки и в сторону Софиевки.

На Покровском направлении в течение этих суток агрессор 42 раза атаковал наши позиции в районах населенных пунктов Шахово, Никаноровка, Родинское, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Дачное и в сторону Новопавловки.

По предварительным подсчетам, сегодня на Покровском направлении оккупанты потеряли 96 человек убитыми и ранеными. Наши воины уничтожили артиллерийскую систему, девять единиц автомобильной техники, 11 беспилотных летательных аппаратов; поразили четыре артиллерийские системы, два автомобиля, девять укрытий личного состава и склад боеприпасов противника

- отчитывается Генштаб ВСУ.

На Александровском направлении наши защитники отбили 17 вражеских атак вблизи населенных пунктов Александроград, Новоселовка, Сосновка, Вербовое, Красногорское, Привольное, Злагода и Рыбное.

На Гуляйпольском направлении враг совершил 13 штурмовых действий, украинские защитники отбили атаки в районах Сладкого, Гуляйполя и в сторону Варваровки.

На Ореховском направлении противник наступал один раз в сторону Приморского.

На Приднепровском направлении одна попытка оккупантов приблизиться к позициям украинских подразделений в районе Антоновского моста закончилась неудачей.

Напомним

Армия РФ начала использовать в своих беспилотниках двойную боевую часть, общая масса которой достигла 100 килограммов.

Вита Зеленецкая

