Понад 300 бойових зіткнень: у Генштабі розповіли про найгарячіші напрямки

$42.850.00
51.240.00
ukenru
17:53 • 7388 перегляди
Енергопостачання в усіх областях України відновлено: регіони повертаються до планових графіків – Шмигаль
17:28 • 12568 перегляди
"рф працює над забезпеченням миру в Україні": Віткофф розповів про зустріч з посланцем путіна дмитрієвим у СШАPhoto
Ексклюзив
16:54 • 12165 перегляди
Через блекаут у Молдові на кордоні з Україною тимчасово зупиняли пропуск транспорту: що відбувалося у Паланці
15:43 • 13078 перегляди
Без особистої зустрічі з путіним неможливо вирішити територіальні питання - Зеленський
31 січня, 14:50 • 13070 перегляди
Рух транспорту та товарів на кордоні України та Молдови повністю відновлено
31 січня, 14:25 • 11025 перегляди
Україна посилює цифрову координацію евакуації: нова система відстежить шлях людини
31 січня, 13:12 • 10397 перегляди
Військовий бюджет путіна тріщить по швах на тлі відновлення мирних переговорів - Bloomberg
31 січня, 12:33 • 5834 перегляди
"Укрзалізниця" змінює маршрути у трьох областях та пересаджає пасажирів у автобуси через загрозу обстрілів
31 січня, 11:48 • 11064 перегляди
Енергосистема України відновлюється після системної аварії, світло повернеться найближчими годинами - Міненерго
31 січня, 10:30 • 18378 перегляди
Зеленський: аварійна ситуація в енергосистемі - через технологічні причини на лініях між Україною і Молдовою, необхідне реагування є
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−12°
3.3м/с
71%
750мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Моральний стан окупантів тримається на опіоїдах: ГУР оприлюднило нові перехопленняVideo31 січня, 13:23 • 11105 перегляди
Координаційний штаб погодив обов'язкову евакуацію 25 дітей з батьками із семи населених пунктів на Харківщині31 січня, 13:38 • 6790 перегляди
Спецпредставник путіна прибув до Маямі і вже вирушив на переговори із представниками ТрампаVideo31 січня, 13:52 • 12807 перегляди
Співачка-зрадниця Йолка відмовилася від українського громадянства та отримала паспорт рф16:40 • 7566 перегляди
Атомні станції повертаються до повної потужності роботи, енергосистема стабілізується – Укренерго18:22 • 4272 перегляди
Публікації
Оплата генератора в чеку для споживача: чи законно це та як війна змінює ціни в закладах
Ексклюзив
31 січня, 10:00 • 29564 перегляди
Блекаути, мороз і обстріли: чи “витягне” мобільний зв’язок нову хвилю енергокризи
Ексклюзив
30 січня, 18:21 • 59172 перегляди
"Скринінг 40+": коли прийде запрошення в "Дію" і як отримати 2 тис. грн на здоров’яPhoto30 січня, 16:26 • 39891 перегляди
Американська торговельна палата: бізнес повинен мати змогу панувати майбутнє 30 січня, 13:45 • 44951 перегляди
Помилки минулого. Як попереднє керівництво Державіаслужби знищило репутацію регулятора30 січня, 12:58 • 47735 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Денис Шмигаль
Віктор Орбан
Джеффрі Епштайн
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Молдова
Румунія
Державний кордон України
Реклама
УНН Lite
Співачка-зрадниця Йолка відмовилася від українського громадянства та отримала паспорт рф16:40 • 7572 перегляди
Маєток актора Джина Гекмена виставили на продаж майже через рік після його смертіVideo31 січня, 09:00 • 19077 перегляди
Кібератак зазнали компанії-власники додатків для знайомств Bumble, Badoo та Tinder31 січня, 07:38 • 23405 перегляди
Шерон Стоун заявила, що спілкується з духами із потойбіччя та підтвердила участь у Ейфорії 330 січня, 18:42 • 24049 перегляди
П’ять довгоочікуваних кінопрем’єр лютого: що варто побачити на великому екраніVideo30 січня, 18:12 • 22662 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Дипломатка
Фільм
Серіали

Понад 300 бойових зіткнень: у Генштабі розповіли про найгарячіші напрямки

Київ • УНН

 • 36 перегляди

З початку доби 31 січня на фронті зафіксовано 303 бойових зіткнення, противник здійснив 38 авіаударів та застосував 2510 дронів-камікадзе. Українські воїни відбили численні атаки, зокрема, на Покровському напрямку ліквідовано 106 окупантів.

Понад 300 бойових зіткнень: у Генштабі розповіли про найгарячіші напрямки

З початку доби 31 січня на фронті відбулося 303 бойових зіткнення. Про це повідомляє УНН із посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.

Деталі

Зазначається, що противник завдав 38 авіаційних ударів, скинув 119 керованих авіабомб.

Крім того, застосував 2510 дронів-камікадзе та здійснив 2437 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ

- йдеться у зведенні.

Ситуація по напрямках

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні українські воїни відбили одну атаку противника, ворог здійснив 72 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема два – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Вовчанськ, Стариця, Приліпка та у бік населених пунктів Графське, Вільча, Вовчанські Хутори, Колодязне, Фиголівка. Українські підрозділи відбили 19 атак.

12 атак відбили українські захисники на Куп’янському напрямку, у бік Петропавлівки, Піщаного, Курилівки, Новоосинового, Новоплатонівки, Глушківки.

На Лиманському напрямку українські воїни зупинили 23 атаки у районах населених пунктів Дробишеве, Середнє, Новоселівка, Зарічне та у бік Ставків, Новосергіївки, Шийківки, Степового, Діброви.

На Слов’янському напрямку наші оборонці відбили вісім спроб окупантів просунутися вперед, у районах населених пунктів Ямпіль, Дронівка та у бік Закітного, Рай-Олександрівки, Платонівки, Різниківки.

"Міст, який ми не перетнули": Рубіо назвав ключове питання у мирних переговорах щодо війни рф проти України29.01.26, 08:15 • 43770 переглядiв

На Краматорському напрямку противник здійснив чотири атаки в районі Часового Яру та Оріхово-Василівки, тривають три боєзіткнення.

На Костянтинівському напрямку окупанти сьогодні 38 разів штурмували позиції наших оборонців поблизу населених пунктів Плещіївка, Щербинівка, Русин Яр, Клебан-Бик та у бік Костянтинівки, Іванопілля, Іллінівки, Миколайпілля, Степанівки, Новопавлівки, Софіївки.

На Покровському напрямку ворог здійснив 68 атак. Окупанти намагалися просунутися поблизу населених пунктів Никанорівка, Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія та у бік населених пунктів Кучерів Яр, Білицьке, Гришине, Новопідгородне, Муравка, Новопавлівка, Іванівка.

За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку наші воїни ліквідували 106 окупантів та поранили 26; знищили 32 безпілотних літальних апарати, сім одиниць автомобільного транспорту, також уражено три танки, шість одиниць автомобільної техніки та десять укриттів особового складу противника

- розповіли у Генштабі.

На Олександрівському напрямку українські підрозділи зупинили дев’ять атак окупантів, у районі Вербового та у бік Олександрограда, Данилівки, Вишневого, Нового Запоріжжя. Авіаудару керованими авіабомбами зазнали населені пункти Просяна, Новоселівка, Маломихайлівка.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 42 атаки окупантів – у районах Гуляйполя, Мирного, Солодкого та у бік Добропілля, Варварівки, Залізничного, Святопетрівки, Зеленого, Староукраїнки. У деяких локаціях бої тривають дотепер. Ворожа авіація завдала ударів по населених пунктах Верхня Терса, Залізничне, Тернувате.

На Оріхівському напрямку ворог тричі атакував позиції наших захисників у районах Степногірська та Плавнів. Авіація противника завдала ударів по населених пунктах Шевченківське, Вільнянськ, Комишуваха.

На Придніпровському напрямку наступальних дій ворога не відмічено.

Нагадаємо

За добу 30 січня російські війська недорахувалися 880 солдатів та 694 БпЛА. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 31.01.26 орієнтовно становлять 1239590 осіб.

Втрати рф у війні проти України різко зросли: Європа занепокоєна новими методами рекрутингу росіян – Bloomberg30.01.26, 07:47 • 50831 перегляд

Вадим Хлюдзинський

Війна в Україні
Війна в Україні
Покровськ
Слов'янськ
Гуляйполе
Часів Яр
Костянтинівка
Краматорськ
Куп'янськ