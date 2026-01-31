Понад 300 бойових зіткнень: у Генштабі розповіли про найгарячіші напрямки

З початку доби 31 січня на фронті відбулося 303 бойових зіткнення. Про це повідомляє УНН із посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.

Зазначається, що противник завдав 38 авіаційних ударів, скинув 119 керованих авіабомб.

Крім того, застосував 2510 дронів-камікадзе та здійснив 2437 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ - йдеться у зведенні.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні українські воїни відбили одну атаку противника, ворог здійснив 72 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема два – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Вовчанськ, Стариця, Приліпка та у бік населених пунктів Графське, Вільча, Вовчанські Хутори, Колодязне, Фиголівка. Українські підрозділи відбили 19 атак.

12 атак відбили українські захисники на Куп’янському напрямку, у бік Петропавлівки, Піщаного, Курилівки, Новоосинового, Новоплатонівки, Глушківки.

На Лиманському напрямку українські воїни зупинили 23 атаки у районах населених пунктів Дробишеве, Середнє, Новоселівка, Зарічне та у бік Ставків, Новосергіївки, Шийківки, Степового, Діброви.

На Слов’янському напрямку наші оборонці відбили вісім спроб окупантів просунутися вперед, у районах населених пунктів Ямпіль, Дронівка та у бік Закітного, Рай-Олександрівки, Платонівки, Різниківки.

На Краматорському напрямку противник здійснив чотири атаки в районі Часового Яру та Оріхово-Василівки, тривають три боєзіткнення.

На Костянтинівському напрямку окупанти сьогодні 38 разів штурмували позиції наших оборонців поблизу населених пунктів Плещіївка, Щербинівка, Русин Яр, Клебан-Бик та у бік Костянтинівки, Іванопілля, Іллінівки, Миколайпілля, Степанівки, Новопавлівки, Софіївки.

На Покровському напрямку ворог здійснив 68 атак. Окупанти намагалися просунутися поблизу населених пунктів Никанорівка, Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія та у бік населених пунктів Кучерів Яр, Білицьке, Гришине, Новопідгородне, Муравка, Новопавлівка, Іванівка.

За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку наші воїни ліквідували 106 окупантів та поранили 26; знищили 32 безпілотних літальних апарати, сім одиниць автомобільного транспорту, також уражено три танки, шість одиниць автомобільної техніки та десять укриттів особового складу противника - розповіли у Генштабі.

На Олександрівському напрямку українські підрозділи зупинили дев’ять атак окупантів, у районі Вербового та у бік Олександрограда, Данилівки, Вишневого, Нового Запоріжжя. Авіаудару керованими авіабомбами зазнали населені пункти Просяна, Новоселівка, Маломихайлівка.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 42 атаки окупантів – у районах Гуляйполя, Мирного, Солодкого та у бік Добропілля, Варварівки, Залізничного, Святопетрівки, Зеленого, Староукраїнки. У деяких локаціях бої тривають дотепер. Ворожа авіація завдала ударів по населених пунктах Верхня Терса, Залізничне, Тернувате.

На Оріхівському напрямку ворог тричі атакував позиції наших захисників у районах Степногірська та Плавнів. Авіація противника завдала ударів по населених пунктах Шевченківське, Вільнянськ, Комишуваха.

На Придніпровському напрямку наступальних дій ворога не відмічено.

За добу 30 січня російські війська недорахувалися 880 солдатів та 694 БпЛА. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 31.01.26 орієнтовно становлять 1239590 осіб.

