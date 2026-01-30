Втрати рф у війні проти України різко зросли: Європа занепокоєна новими методами рекрутингу росіян – Bloomberg

$42.770.19
29 січня, 23:28 • 7378 перегляди
Трамп запровадив надзвичайний стан у США через загрозу з боку Куби, та вводить нову систему мит
29 січня, 21:40 • 17728 перегляди
30 січня на територію Європи впаде неконтрольована китайська ракета довжиною 13 метрів та вагою 11 тоннPhoto
29 січня, 19:28 • 16428 перегляди
Розраховуємо, що домовленості будуть виконуватись: Зеленський заявив, що в Еміратах говорили про енергетичне перемир'я
29 січня, 18:35 • 16076 перегляди
У мирному процесі щодо України досягнуто значного прогресу - Віткофф
Ексклюзив
29 січня, 17:45 • 22302 перегляди
Заборона соцмереж в Україні: чи готують парламентарі відповідні законопроєкти та чи будуть обмежувати доступ дітям за прикладом Європи
29 січня, 13:51 • 20620 перегляди
Єврокомісія виділяє 153 мільйони євро екстреної допомоги Україні та Молдові
29 січня, 13:24 • 33002 перегляди
Україна та SpaceX вирішують проблему використання Starlink на російських БпЛА: Федоров подякував Маску за швидку реакцію
29 січня, 13:06 • 29312 перегляди
У мережі повідомляють про нібито "енергетичне перемир’я" між росією та Україною
29 січня, 12:04 • 32634 перегляди
НБУ знизив облікову ставку до 15% вперше з весни минулого року
29 січня, 11:56 • 29084 перегляди
Місцями до -30°: в Україну насуваються сильні морози
Популярнi новини
Європейський Союз розглядає повну заборону на в'їзд для тих, хто воював за рф проти України29 січня, 20:17 • 4998 перегляди
У Києві зберігається дефіцит електроенергії, над стабілізацією працює понад 200 бригад - Шмигаль29 січня, 20:45 • 4168 перегляди
Частина Закарпаття може залишитися без газу через танення снігу та підйом води у Тисі 29 січня, 20:54 • 5358 перегляди
На нафтопереробному заводі Tüpraş İzmit поблизу Стамбула стався вибух29 січня, 20:56 • 5112 перегляди
Новітній атомний авіаносець США "Джон Ф. Кеннеді" вийшов на ходові випробування00:29 • 6150 перегляди
Заборона соцмереж в Україні: чи готують парламентарі відповідні законопроєкти та чи будуть обмежувати доступ дітям за прикладом Європи

Ексклюзив

29 січня, 17:45 • 22302 перегляди
Ексклюзив
29 січня, 17:45 • 22302 перегляди
Трійники, павербанки, газові балони: ДСНС попередила про найнебезпечніші прилади під час блекаутів29 січня, 16:36 • 17958 перегляди
День пам'яті героїв Крут: 5 пісень про незламний дух українцівVideo29 січня, 15:15 • 21590 перегляди
Уроки маніпуляцій від адвокатів Miller та клініки Odrex, або що не так із їхніми заявами28 січня, 10:59 • 82114 перегляди
Системи ППО України: види, призначення та можливості ураженняPhotoVideo28 січня, 07:00 • 110236 перегляди
УНН Lite
"Брудні танці" повертаються: Дженніфер Ґрей знову в головній ролі29 січня, 18:08 • 9312 перегляди
"Як перед виходом на ринг": Джамала розкрила деталі підготовки учасників Нацвідбору на Євробачення-202629 січня, 16:52 • 10784 перегляди
Ніжні слова для чоловіка-захисника: як Альона Омаргалієва привітала Тамерлана з днем народження28 січня, 18:25 • 34191 перегляди
Дженніфер Лопес ошелешила зовнішнім виглядом: артистка показалася без макіяжуVideo27 січня, 18:07 • 59950 перегляди
Сини зіркового подружжя Бекхемів підтримали матір на церемонії у Парижі на тлі сімейного конфлікту27 січня, 17:26 • 56984 перегляди
Втрати рф у війні проти України різко зросли: Європа занепокоєна новими методами рекрутингу росіян – Bloomberg

Київ • УНН

 • 34 перегляди

Втрати росії у війні проти України сягнули 1,2 мільйона осіб, що змусило кремль шукати найманців за кордоном. Європейські уряди посилюють нагляд за російськими вербувальними мережами, що залучають мігрантів та студентів.

Втрати рф у війні проти України різко зросли: Європа занепокоєна новими методами рекрутингу росіян – Bloomberg

Масштаби людських втрат росії у війні проти України, які, за останніми оцінками західних розвідок та Генштабу ЗСУ, сягнули позначки в 1,2 мільйона осіб убитими та пораненими, змусили європейські уряди посилити нагляд за діяльністю російських вербувальних мереж. Аналітики Bloomberg зазначають, що дефіцит живої сили штовхає кремль до пошуку найманців за межами рф, зокрема серед мігрантів у країнах ЄС та Глобального Півдня. Про це пише УНН.

Деталі

Через виснаження внутрішнього мобілізаційного ресурсу російські спецслужби активізували приховане вербування через мережі в соціальних мережах та підставні фірми з працевлаштування. Особливу увагу європейських безпекових служб привернули спроби залучити іноземних студентів та сезонних працівників до лав Збройних сил рф під виглядом роботи в "будівельних загонах" на окупованих територіях.

Українські сили збили два російські літаки за добу: один над Чорним морем29.01.26, 11:05 • 40945 переглядiв

У відповідь на ці загрози низка країн Європейського Союзу розпочала розслідування діяльності організацій, які можуть бути пов'язані з російським Міністерством оборони.

Ми спостерігаємо зміну тактики: замість масової мобілізації, яка є політично ризикованою, кремль намагається "купити" солдатів по всьому світу, використовуючи маніпуляції та дезінформацію

– зазначають у дипломатичних колах Брюсселя.

Європейські розвідувальні органи попереджають, що такі дії не лише підживлюють агресію, а й створюють прямі загрози внутрішній безпеці країн перебування цих мереж.

Демографічний удар по росії та наслідки для фронту

Величезна кількість втрат – понад 1,2 мільйона осіб станом на кінець січня 2026 року – вже спричинила незворотні зміни в російській демографії та на ринку праці. Попри це, російське командування продовжує дотримуватися стратегії "м'ясних штурмів", яка вимагає постійного поповнення підрозділів щонайменше на 30-40 тисяч осіб щомісяця.

Експерти наголошують, що здатність рф підтримувати таку інтенсивність боїв без офіційного оголошення нової хвилі мобілізації залежатиме саме від успіху її закордонних вербувальних кампаній.

Американський центр стратегічних досліджень оцінив втрати рф у 1,2 млн осіб, Україна втратила до 600 тис. військових28.01.26, 05:48 • 29147 переглядiв

Степан Гафтко

