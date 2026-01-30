Втрати рф у війні проти України різко зросли: Європа занепокоєна новими методами рекрутингу росіян – Bloomberg

Масштаби людських втрат росії у війні проти України, які, за останніми оцінками західних розвідок та Генштабу ЗСУ, сягнули позначки в 1,2 мільйона осіб убитими та пораненими, змусили європейські уряди посилити нагляд за діяльністю російських вербувальних мереж. Аналітики Bloomberg зазначають, що дефіцит живої сили штовхає кремль до пошуку найманців за межами рф, зокрема серед мігрантів у країнах ЄС та Глобального Півдня. Про це пише УНН.

Деталі

Через виснаження внутрішнього мобілізаційного ресурсу російські спецслужби активізували приховане вербування через мережі в соціальних мережах та підставні фірми з працевлаштування. Особливу увагу європейських безпекових служб привернули спроби залучити іноземних студентів та сезонних працівників до лав Збройних сил рф під виглядом роботи в "будівельних загонах" на окупованих територіях.

У відповідь на ці загрози низка країн Європейського Союзу розпочала розслідування діяльності організацій, які можуть бути пов'язані з російським Міністерством оборони.

Ми спостерігаємо зміну тактики: замість масової мобілізації, яка є політично ризикованою, кремль намагається "купити" солдатів по всьому світу, використовуючи маніпуляції та дезінформацію – зазначають у дипломатичних колах Брюсселя.

Європейські розвідувальні органи попереджають, що такі дії не лише підживлюють агресію, а й створюють прямі загрози внутрішній безпеці країн перебування цих мереж.

Демографічний удар по росії та наслідки для фронту

Величезна кількість втрат – понад 1,2 мільйона осіб станом на кінець січня 2026 року – вже спричинила незворотні зміни в російській демографії та на ринку праці. Попри це, російське командування продовжує дотримуватися стратегії "м'ясних штурмів", яка вимагає постійного поповнення підрозділів щонайменше на 30-40 тисяч осіб щомісяця.

Експерти наголошують, що здатність рф підтримувати таку інтенсивність боїв без офіційного оголошення нової хвилі мобілізації залежатиме саме від успіху її закордонних вербувальних кампаній.

