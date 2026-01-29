Українські сили збили два російські літаки за добу: один над Чорним морем

Сили оборони України збили за добу два російських літаки. Ймовірно, йдеться про винищувач-бомбардувальник Су-34, повідомляє УНН.

Деталі

Речник Військово-Морських Сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі "Ми-Україна" заявив, що про збиття одного цього літака першим повідомив один з російських "воєнкорів".

Він там щось вчора скиглив з приводу втрати цієї одиниці. Ну, досить часто інформація з цього каналу підтверджувалася - заявив Плетенчук.

Водночас речник закликав дочекатися офіційної інформації.

Також виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло в ефірі телемарафону заявив, що один з російських літаків було збито Силами оборони над Чорним морем, а другий впав на російській території.

Нагадаємо

За даними Генерального штабу ЗСУ, минулої доби росіяни втратили один літак і 955 безпілотних літальних апаратів.

Також УНН повідомляв, що минулого року бійці ЦСО "Альфа" СБУ атакували дронами 5 російських аеродромів та знищили 15 одиниць ворожої авіатехніки, склади з пальним і боєприпасами на загальну суму в понад 1 млрд доларів США.