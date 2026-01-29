Украинские силы сбили два российских самолета за сутки: один над Черным морем

Силы обороны Украины сбили за сутки два российских самолета. Вероятно, речь идет об истребителе-бомбардировщике Су-34, сообщает УНН.

Подробности

Представитель Военно-Морских Сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире "Мы-Украина" заявил, что о сбитии одного этого самолета первым сообщил один из российских "военкоров".

Он там что-то вчера скулил по поводу потери этой единицы. Ну, довольно часто информация из этого канала подтверждалась - заявил Плетенчук.

В то же время спикер призвал дождаться официальной информации.

Также исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло в эфире телемарафона заявил, что один из российских самолетов был сбит Силами обороны над Черным морем, а второй упал на российской территории.

Напомним

По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки россияне потеряли один самолет и 955 беспилотных летательных аппаратов.

Также УНН сообщал, что в прошлом году бойцы ЦСО "Альфа" СБУ атаковали дронами 5 российских аэродромов и уничтожили 15 единиц вражеской авиатехники, склады с горючим и боеприпасами на общую сумму более 1 млрд долларов США.