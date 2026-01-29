Украинские силы сбили два российских самолета за сутки: один над Черным морем
Киев • УНН
Силы обороны Украины сбили два российских самолета за сутки, вероятно, Су-34. Один самолет был сбит над Черным морем, другой упал на территории РФ.
Силы обороны Украины сбили за сутки два российских самолета. Вероятно, речь идет об истребителе-бомбардировщике Су-34, сообщает УНН.
Подробности
Представитель Военно-Морских Сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире "Мы-Украина" заявил, что о сбитии одного этого самолета первым сообщил один из российских "военкоров".
Он там что-то вчера скулил по поводу потери этой единицы. Ну, довольно часто информация из этого канала подтверждалась
В то же время спикер призвал дождаться официальной информации.
Также исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло в эфире телемарафона заявил, что один из российских самолетов был сбит Силами обороны над Черным морем, а второй упал на российской территории.
Напомним
По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки россияне потеряли один самолет и 955 беспилотных летательных аппаратов.
Также УНН сообщал, что в прошлом году бойцы ЦСО "Альфа" СБУ атаковали дронами 5 российских аэродромов и уничтожили 15 единиц вражеской авиатехники, склады с горючим и боеприпасами на общую сумму более 1 млрд долларов США.