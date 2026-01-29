$42.770.19
После третьей блокировки StopOdrex скандальная клиника может перейти к физической расправе со свидетелями - вдова бывшего пациента "Одрекс"
07:35 • 6998 просмотра
Мерц: Украина не сможет вступить в Евросоюз в 2027 году
29 января, 00:09 • 16305 просмотра
Мерц: Украина не сможет вступить в Евросоюз в 2027 году
28 января, 19:02 • 25122 просмотра
В Украине создают командование "малой" ПВО, которое возглавит полковник Евгений Хлебников
28 января, 18:50 • 25847 просмотра
Конец старой модели Западного мира: почему Британия перезапускает отношения с Китаем
28 января, 18:25 • 23275 просмотра
Правительство назначило новый наблюдательный совет Энергоатома: кто в составе и основные задачи
28 января, 18:10 • 20669 просмотра
В Украине создают командование "малой" ПВО, которое возглавит полковник Евгений Хлебников
28 января, 15:19 • 21209 просмотра
Украина выразила протест Венгрии из-за ложных заявлений о вмешательстве в выборы
Эксклюзив
28 января, 15:18 • 23152 просмотра
Конец старой модели Западного мира: почему Британия перезапускает отношения с Китаем
Эксклюзив
28 января, 14:57 • 15301 просмотра
Доллар или евро: что больше влияет на цены в Украине, и что лучше выбрать для сбережений в иностранной валюте
Украинские силы сбили два российских самолета за сутки: один над Черным морем

Киев • УНН

 • 3740 просмотра

Силы обороны Украины сбили два российских самолета за сутки, вероятно, Су-34. Один самолет был сбит над Черным морем, другой упал на территории РФ.

Украинские силы сбили два российских самолета за сутки: один над Черным морем

Силы обороны Украины сбили за сутки два российских самолета. Вероятно, речь идет об истребителе-бомбардировщике Су-34, сообщает УНН.

Подробности

Представитель Военно-Морских Сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире "Мы-Украина" заявил, что о сбитии одного этого самолета первым сообщил один из российских "военкоров".

Он там что-то вчера скулил по поводу потери этой единицы. Ну, довольно часто информация из этого канала подтверждалась

- заявил Плетенчук.

В то же время спикер призвал дождаться официальной информации.

Также исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло в эфире телемарафона заявил, что один из российских самолетов был сбит Силами обороны над Черным морем, а второй упал на российской территории.

Напомним

По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки россияне потеряли один самолет и 955 беспилотных летательных аппаратов.

Также УНН сообщал, что в прошлом году бойцы ЦСО "Альфа" СБУ атаковали дронами 5 российских аэродромов и уничтожили 15 единиц вражеской авиатехники, склады с горючим и боеприпасами на общую сумму более 1 млрд долларов США.

Евгений Устименко

