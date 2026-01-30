$42.770.19
29 января, 23:28 • 7316 просмотра
Трамп ввел чрезвычайное положение в США из-за угрозы со стороны Кубы и вводит новую систему пошлин
29 января, 21:40 • 17618 просмотра
30 января на территорию Европы упадет неконтролируемая китайская ракета длиной 13 метров и весом 11 тоннPhoto
29 января, 19:28 • 16356 просмотра
Рассчитываем, что договоренности будут выполняться: Зеленский заявил, что в Эмиратах говорили об энергетическом перемирии
29 января, 18:35 • 16031 просмотра
В мирном процессе по Украине достигнут значительный прогресс - Виткофф
Эксклюзив
29 января, 17:45 • 22232 просмотра
Запрет соцсетей в Украине: готовят ли парламентарии соответствующие законопроекты и будут ли ограничивать доступ детям по примеру Европы
29 января, 13:51 • 20604 просмотра
Еврокомиссия выделяет 153 миллиона евро экстренной помощи Украине и Молдове
29 января, 13:24 • 32990 просмотра
Украина и SpaceX решают проблему использования Starlink на российских БПЛА: Федоров поблагодарил Маска за быструю реакцию
29 января, 13:06 • 29305 просмотра
В сети сообщают о якобы "энергетическом перемирии" между Россией и Украиной
29 января, 12:04 • 32626 просмотра
НБУ снизил учетную ставку до 15% впервые с весны прошлого года
29 января, 11:56 • 29080 просмотра
Местами до -30°: на Украину надвигаются сильные морозы
публикации
Эксклюзивы
Запрет соцсетей в Украине: готовят ли парламентарии соответствующие законопроекты и будут ли ограничивать доступ детям по примеру Европы
Эксклюзив
29 января, 17:45 • 22225 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Николас Мадуро
Скотт Бессент
Денис Шмыгаль
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Венесуэла
Китай
Техника
Отопление
Дипломатка
Золото
Financial Times

Потери РФ в войне против Украины резко возросли: Европа обеспокоена новыми методами рекрутинга россиян – Bloomberg

Киев • УНН

 • 4 просмотра

Потери России в войне против Украины достигли 1,2 миллиона человек, что заставило Кремль искать наемников за границей. Европейские правительства усиливают надзор за российскими вербовочными сетями, привлекающими мигрантов и студентов.

Потери РФ в войне против Украины резко возросли: Европа обеспокоена новыми методами рекрутинга россиян – Bloomberg

Масштабы человеческих потерь России в войне против Украины, которые, по последним оценкам западных разведок и Генштаба ВСУ, достигли отметки в 1,2 миллиона человек убитыми и ранеными, заставили европейские правительства усилить надзор за деятельностью российских вербовочных сетей. Аналитики Bloomberg отмечают, что дефицит живой силы толкает кремль к поиску наемников за пределами рф, в частности среди мигрантов в странах ЕС и Глобального Юга. Об этом пишет УНН.

Детали

Из-за истощения внутреннего мобилизационного ресурса российские спецслужбы активизировали скрытую вербовку через сети в социальных сетях и подставные фирмы по трудоустройству. Особое внимание европейских служб безопасности привлекли попытки привлечь иностранных студентов и сезонных работников в ряды Вооруженных сил рф под видом работы в "строительных отрядах" на оккупированных территориях.

Украинские силы сбили два российских самолета за сутки: один над Черным морем29.01.26, 11:05 • 40940 просмотров

В ответ на эти угрозы ряд стран Европейского Союза начал расследование деятельности организаций, которые могут быть связаны с российским Министерством обороны.

Мы наблюдаем изменение тактики: вместо массовой мобилизации, которая является политически рискованной, кремль пытается "купить" солдат по всему миру, используя манипуляции и дезинформацию

– отмечают в дипломатических кругах Брюсселя.

Европейские разведывательные органы предупреждают, что такие действия не только подпитывают агрессию, но и создают прямые угрозы внутренней безопасности стран пребывания этих сетей.

Демографический удар по России и последствия для фронта

Огромное количество потерь – более 1,2 миллиона человек по состоянию на конец января 2026 года – уже повлекло за собой необратимые изменения в российской демографии и на рынке труда. Несмотря на это, российское командование продолжает придерживаться стратегии "мясных штурмов", которая требует постоянного пополнения подразделений как минимум на 30-40 тысяч человек ежемесячно.

Эксперты отмечают, что способность рф поддерживать такую интенсивность боев без официального объявления новой волны мобилизации будет зависеть именно от успеха ее зарубежных вербовочных кампаний.

Американский центр стратегических исследований оценил потери РФ в 1,2 млн человек, Украина потеряла до 600 тыс. военных28.01.26, 05:48 • 29147 просмотров

Степан Гафтко

Война в УкраинеНовости Мира
российская пропаганда
Социальная сеть
Мобилизация
Война в Украине
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Bloomberg L.P.
Европейский Союз
Брюссель
Европа
Украина