Масштабы человеческих потерь России в войне против Украины, которые, по последним оценкам западных разведок и Генштаба ВСУ, достигли отметки в 1,2 миллиона человек убитыми и ранеными, заставили европейские правительства усилить надзор за деятельностью российских вербовочных сетей. Аналитики Bloomberg отмечают, что дефицит живой силы толкает кремль к поиску наемников за пределами рф, в частности среди мигрантов в странах ЕС и Глобального Юга. Об этом пишет УНН.

Детали

Из-за истощения внутреннего мобилизационного ресурса российские спецслужбы активизировали скрытую вербовку через сети в социальных сетях и подставные фирмы по трудоустройству. Особое внимание европейских служб безопасности привлекли попытки привлечь иностранных студентов и сезонных работников в ряды Вооруженных сил рф под видом работы в "строительных отрядах" на оккупированных территориях.

В ответ на эти угрозы ряд стран Европейского Союза начал расследование деятельности организаций, которые могут быть связаны с российским Министерством обороны.

Мы наблюдаем изменение тактики: вместо массовой мобилизации, которая является политически рискованной, кремль пытается "купить" солдат по всему миру, используя манипуляции и дезинформацию – отмечают в дипломатических кругах Брюсселя.

Европейские разведывательные органы предупреждают, что такие действия не только подпитывают агрессию, но и создают прямые угрозы внутренней безопасности стран пребывания этих сетей.

Демографический удар по России и последствия для фронта

Огромное количество потерь – более 1,2 миллиона человек по состоянию на конец января 2026 года – уже повлекло за собой необратимые изменения в российской демографии и на рынке труда. Несмотря на это, российское командование продолжает придерживаться стратегии "мясных штурмов", которая требует постоянного пополнения подразделений как минимум на 30-40 тысяч человек ежемесячно.

Эксперты отмечают, что способность рф поддерживать такую интенсивность боев без официального объявления новой волны мобилизации будет зависеть именно от успеха ее зарубежных вербовочных кампаний.

