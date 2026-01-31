$42.850.00
Энергоснабжение во всех областях Украины восстановлено: регионы возвращаются к плановым графикам – Шмыгаль
17:28 • 12487 просмотра
"рф работает над обеспечением мира в Украине": Виткофф рассказал о встрече с посланником путина дмитриевым в СШАPhoto
Эксклюзив
16:54 • 12096 просмотра
Из-за блэкаута в Молдове на границе с Украиной временно останавливали пропуск транспорта: что происходило в Паланке
15:43 • 13018 просмотра
Без личной встречи с путиным невозможно решить территориальные вопросы - Зеленский
31 января, 14:50 • 13025 просмотра
Движение транспорта и товаров на границе Украины и Молдовы полностью восстановлено
31 января, 14:25 • 11003 просмотра
Украина усиливает цифровую координацию эвакуации: новая система отследит путь человека
31 января, 13:12 • 10384 просмотра
Военный бюджет Путина трещит по швам на фоне возобновления мирных переговоров - Bloomberg
31 января, 12:33 • 5824 просмотра
"Укрзалізниця" меняет маршруты в трех областях и пересаживает пассажиров в автобусы из-за угрозы обстрелов
31 января, 11:48 • 11060 просмотра
Энергосистема Украины восстанавливается после системной аварии, свет вернется в ближайшие часы - Минэнерго
31 января, 10:30 • 18372 просмотра
Зеленский: аварийная ситуация в энергосистеме - из-за технологических причин на линиях между Украиной и Молдовой, необходимое реагирование есть
Более 300 боевых столкновений: в Генштабе рассказали о самых горячих направлениях

Киев • УНН

 • 2 просмотра

С начала суток 31 января на фронте зафиксировано 303 боевых столкновения, противник совершил 38 авиаударов и применил 2510 дронов-камикадзе. Украинские воины отбили многочисленные атаки, в частности, на Покровском направлении ликвидировано 106 оккупантов.

Более 300 боевых столкновений: в Генштабе рассказали о самых горячих направлениях

С начала суток 31 января на фронте произошло 303 боевых столкновения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Детали

Отмечается, что противник нанес 38 авиационных ударов, сбросил 119 управляемых авиабомб.

Кроме того, применил 2510 дронов-камикадзе и совершил 2437 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск

- говорится в сводке.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня украинские воины отбили одну атаку противника, враг совершил 72 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе два – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Волчанск, Старица, Прилипка и в сторону населенных пунктов Графское, Вильча, Волчанские Хутора, Колодязное, Фиголевка. Украинские подразделения отбили 19 атак.

12 атак отбили украинские защитники на Купянском направлении, в сторону Петропавловки, Песчаного, Куриловки, Новоосинового, Новоплатоновки, Глушковки.

На Лиманском направлении украинские воины остановили 23 атаки в районах населенных пунктов Дробышево, Среднее, Новоселовка, Заречное и в сторону Ставков, Новосергиевки, Шийковки, Степного, Дибровы.

На Славянском направлении наши защитники отбили восемь попыток оккупантов продвинуться вперед, в районах населенных пунктов Ямполь, Дроновка и в сторону Закотного, Рай-Александровки, Платоновки, Резниковки.

"Мост, который мы не пересекли": Рубио назвал ключевой вопрос в мирных переговорах по войне рф против Украины29.01.26, 08:15 • 43769 просмотров

На Краматорском направлении противник совершил четыре атаки в районе Часового Яра и Орехово-Васильевки, продолжаются три боестолкновения.

На Константиновском направлении оккупанты сегодня 38 раз штурмовали позиции наших защитников вблизи населенных пунктов Плещеевка, Щербиновка, Русин Яр, Клебан-Бык и в сторону Константиновки, Иванополья, Ильиновки, Николайполья, Степановки, Новопавловки, Софиевки.

На Покровском направлении враг совершил 68 атак. Оккупанты пытались продвинуться вблизи населенных пунктов Никаноровка, Родинское, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Филиал и в сторону населенных пунктов Кучеров Яр, Белицкое, Гришино, Новоподгородное, Муравка, Новопавловка, Ивановка.

По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении наши воины ликвидировали 106 оккупантов и ранили 26; уничтожили 32 беспилотных летательных аппарата, семь единиц автомобильного транспорта, также поражены три танка, шесть единиц автомобильной техники и десять укрытий личного состава противника

- рассказали в Генштабе.

На Александровском направлении украинские подразделения остановили девять атак оккупантов, в районе Вербового и в сторону Александрограда, Даниловки, Вишневого, Нового Запорожья. Авиаудару управляемыми авиабомбами подверглись населенные пункты Просяная, Новоселовка, Маломихайловка.

На Гуляйпольском направлении произошло 42 атаки оккупантов – в районах Гуляйполя, Мирного, Сладкого и в сторону Доброполья, Варваровки, Железнодорожного, Святопетровки, Зеленого, Староукраинки. В некоторых локациях бои продолжаются до сих пор. Вражеская авиация нанесла удары по населенным пунктам Верхняя Терса, Железнодорожное, Терноватое.

На Ореховском направлении враг трижды атаковал позиции наших защитников в районах Степногорска и Плавней. Авиация противника нанесла удары по населенным пунктам Шевченковское, Вольнянск, Камышеваха.

На Приднепровском направлении наступательных действий врага не отмечено.

Напомним

За сутки 30 января российские войска недосчитались 880 солдат и 694 БПЛА. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 31.01.26 ориентировочно составляют 1239590 человек.

Потери РФ в войне против Украины резко возросли: Европа обеспокоена новыми методами рекрутинга россиян – Bloomberg30.01.26, 07:47 • 50829 просмотров

Вадим Хлюдзинский

