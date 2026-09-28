Цивільне населення не може використовуватися як інструмент війни - Сибіга про викрадення цивільних на Куп'янщині
Київ • УНН
Сибіга заявив, що російські сили примусово провели цивільних через газопровід біля Куп’янська. Він назвав це порушенням міжнародного права.
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга прокоментував використання цивільних, серед яких були люди похилого віку та діти, в якості "живого щита" на Куп’янщині, зазначивши, що цивільне населення не може використовуватися як інструмент війни чи примусово переміщуватися. Про це Сибіга написав в Х, передає УНН.
росія вкотре використовує українських цивільних як інструмент війни. Українські військові зафіксували переміщення російськими силами цивільних, зокрема дітей та людей похилого віку, через газопровід поблизу Куп’янська у напрямку тимчасово окупованої території. Людей змушували пересуватися під загрозою застосування зброї. Цивільне населення не може використовуватися як інструмент війни чи примусово переміщуватися
Він додав, що такі дії є грубими порушеннями міжнародного гуманітарного права та мають бути належним чином задокументовані й розслідувані, а винні – притягнуті до відповідальності.
Так міністр відреагував на повідомлення бригади НГУ "Хартія", у якому зазначалося, що окупанти женуть через газогін дітей і літніх людей, прикриваючи відхід власних сил у Куп’янському районі.
Нагадаємо
Українські війська останнім часом досягли просування або відновили позиції одразу на кількох ділянках фронту – поблизу Куп'янська, Слов'янська, Часового Яру та на Олександрівському напрямку. Російські джерела також визнали звільнення Силами оборони села Перебудова на Донеччині.