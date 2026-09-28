Гражданское население не может использоваться как инструмент войны — Сибига о похищении гражданских лиц в Купянском районе
Киев • УНН
Сибига заявил, что российские силы принудительно провели гражданских лиц через газопровод возле Купянска. Он назвал это нарушением международного права.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига прокомментировал использование гражданских лиц, среди которых были пожилые люди и дети, в качестве "живого щита" в Купянском районе, отметив, что гражданское население не может использоваться как инструмент войны или принудительно перемещаться. Об этом Сибига написал в X, передает УНН.
Россия в очередной раз использует украинских гражданских как инструмент войны. Украинские военные зафиксировали перемещение российскими силами гражданских лиц, в частности детей и пожилых людей, через газопровод вблизи Купянска в направлении временно оккупированной территории. Людей заставляли передвигаться под угрозой применения оружия. Гражданское население не может использоваться как инструмент войны или принудительно перемещаться
Он добавил, что такие действия являются грубыми нарушениями международного гуманитарного права и должны быть надлежащим образом задокументированы и расследованы, а виновные – привлечены к ответственности.
Так министр отреагировал на сообщение бригады НГУ "Хартия", в котором отмечалось, что оккупанты гонят через газопровод детей и пожилых людей, прикрывая отход собственных сил в Купянском районе.
Напомним
Украинские войска в последнее время достигли продвижения или восстановили позиции сразу на нескольких участках фронта – вблизи Купянска, Славянска, Часового Яра и на Александровском направлении. Российские источники также признали освобождение Силами обороны села Перебудова в Донецкой области.