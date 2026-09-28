Гражданское население не может использоваться как инструмент войны — Сибига о похищении гражданских лиц в Купянском районе

Фото иллюстративное

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига прокомментировал использование гражданских лиц, среди которых были пожилые люди и дети, в качестве "живого щита" в Купянском районе, отметив, что гражданское население не может использоваться как инструмент войны или принудительно перемещаться. Об этом Сибига написал в X, передает УНН.

Россия в очередной раз использует украинских гражданских как инструмент войны. Украинские военные зафиксировали перемещение российскими силами гражданских лиц, в частности детей и пожилых людей, через газопровод вблизи Купянска в направлении временно оккупированной территории. Людей заставляли передвигаться под угрозой применения оружия. Гражданское население не может использоваться как инструмент войны или принудительно перемещаться - написал Сибига.

Он добавил, что такие действия являются грубыми нарушениями международного гуманитарного права и должны быть надлежащим образом задокументированы и расследованы, а виновные – привлечены к ответственности.

Так министр отреагировал на сообщение бригады НГУ "Хартия", в котором отмечалось, что оккупанты гонят через газопровод детей и пожилых людей, прикрывая отход собственных сил в Купянском районе.

Напомним

Украинские войска в последнее время достигли продвижения или восстановили позиции сразу на нескольких участках фронта – вблизи Купянска, Славянска, Часового Яра и на Александровском направлении. Российские источники также признали освобождение Силами обороны села Перебудова в Донецкой области.