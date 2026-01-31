Генштаб підтвердив знищення російського ЗРК "Тор-М1" та пунктів управління дронами окупантів
Київ • УНН
Генштаб ЗСУ підтвердив ураження російського ЗРК "Тор-М1" на Луганщині та пунктів управління БпЛА на Запоріжжі та Брянщині. Також уражено склади та скупчення живої сили противника.
Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження російського ЗРК "Тор-М1" , пунктів управління БпЛА та інших військових об'єктів окупантів, пише УНН.
Деталі
"У межах заходів зі зниження наступальних можливостей російського агресора вчора, та в ніч на 31 січня, підрозділи Сил оборони України завдали ураження по низці об’єктів на тимчасово окупованих територіях України та на території держави-агресора", - ідеться у повідомленні.
На ТОТ Луганської області, в районі н.п. Кам’янка, зафіксовано ураження зенітного ракетного комплексу "Тор-М1" противника
Результати уточнюються.
"На тимчасово окупованій території Запорізької області уражено пункт управління БпЛА противника (н.п. Рівнопілля); склад матеріально-технічних засобів підрозділу окремої мотострілецької бригади (н.п. Воскресенка); а також скупчення живої сили противника в районах Рівнопілля, Привілля та Успенівки", - зазначили у Генштабі.
На ТОТ Донецької області, як вказано, "у районі н.п. Полтавка зафіксовано ураження пункту управління зі складу мотострілецького полку противника".
"Крім того, вчора підрозділи Сил оборони України завдали ураження по ворожому пункту управління БпЛА в районі н.п. Случовськ Брянської області рф", - повідомили у Генштабі.
Також зазначається, що "завдано удару по зосередженню живої сили противника в районі міста Часів Яр на ТОТ Донецької області".
Втрати противника та результати ураження уточнюються.
"Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на послаблення наступальних спроможностей і зниження бойового потенціалу російського агресора. Далі буде. Слава Україні!" - наголосили у Генштабі.
