30 січня, 18:51 • 18382 перегляди
Україна та росія наблизилися “дуже близько до угоди” - Трамп
30 січня, 18:30 • 34315 перегляди
Якщо не було опалення - не буде й рахунку: в Україні автоматично перерахують суми у платіжках
Ексклюзив
30 січня, 18:21 • 34842 перегляди
Блекаути, мороз і обстріли: чи “витягне” мобільний зв’язок нову хвилю енергокризи
Ексклюзив
30 січня, 17:20 • 24235 перегляди
"Всі ці відео - це "Голівуд": у Силах оборони Півдня спростували захоплення Тернуватого, Річного та Злагоди
Ексклюзив
30 січня, 15:18 • 23184 перегляди
Чого чекає бізнес та чи можливий результативний діалог з держорганами: відповіли в Американський торговельній палаті
Ексклюзив
30 січня, 13:54 • 20944 перегляди
Вірус з високою летальністю Ніпах шириться Азією: що це за інфекція і чи є загроза для України
Ексклюзив
30 січня, 12:21 • 21572 перегляди
Не виявили чи не хотіли виявити? В МОЗ заявили, що дві компанії, повʼязані зі скандальною клінікою Odrex успішно пройшли перевірку
30 січня, 11:34 • 21562 перегляди
Зеленський: без ударів по енергетиці вночі, але росія переорієнтувала атаки на логістику, пошкодила склади американської компанії
Ексклюзив
30 січня, 10:25 • 22536 перегляди
У Києві під час ремонту знайшли муміфіковане тіло чоловіка: його було роками замкнено в квартирі
30 січня, 09:11 • 26564 перегляди
Рух поїздів між Дніпром та Запоріжжям обмежили через атаки рф - Укрзалізниця
Генштаб підтвердив знищення російського ЗРК "Тор-М1" та пунктів управління дронами окупантів

Київ • УНН

 • 98 перегляди

Генштаб ЗСУ підтвердив ураження російського ЗРК "Тор-М1" на Луганщині та пунктів управління БпЛА на Запоріжжі та Брянщині. Також уражено склади та скупчення живої сили противника.

Генштаб підтвердив знищення російського ЗРК "Тор-М1" та пунктів управління дронами окупантів

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження російського ЗРК "Тор-М1" , пунктів управління БпЛА та інших військових об'єктів окупантів, пише УНН.

Деталі

"У межах заходів зі зниження наступальних можливостей російського агресора вчора, та в ніч на 31 січня, підрозділи Сил оборони України завдали ураження по низці об’єктів на тимчасово окупованих територіях України та на території держави-агресора", - ідеться у повідомленні.

На ТОТ Луганської області, в районі н.п. Кам’янка, зафіксовано ураження зенітного ракетного комплексу "Тор-М1" противника

- повідомили у Генштабі.

Результати уточнюються.

"На тимчасово окупованій території Запорізької області уражено пункт управління БпЛА противника (н.п. Рівнопілля); склад матеріально-технічних засобів підрозділу окремої мотострілецької бригади (н.п. Воскресенка); а також скупчення живої сили противника в районах Рівнопілля, Привілля та Успенівки", - зазначили у Генштабі.

На ТОТ Донецької області, як вказано, "у районі н.п. Полтавка зафіксовано ураження пункту управління зі складу мотострілецького полку противника".

"Крім того, вчора підрозділи Сил оборони України завдали ураження по ворожому пункту управління БпЛА в районі н.п. Случовськ Брянської області рф", - повідомили у Генштабі.

Також зазначається, що "завдано удару по зосередженню живої сили противника в районі міста Часів Яр на ТОТ Донецької області".

Втрати противника та результати ураження уточнюються.

"Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на послаблення наступальних спроможностей і зниження бойового потенціалу російського агресора. Далі буде. Слава Україні!" - наголосили у Генштабі.

Генштаб підтвердив ураження російського ЗРК "Оса" та логістичних об'єктів окупантів30.01.26, 11:34 • 2908 переглядiв

Юлія Шрамко

