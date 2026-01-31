Генштаб подтвердил уничтожение российского ЗРК "Тор-М1" и пунктов управления дронами оккупантов

$42.850.00
51.240.00
ukenru
30 января, 18:51 • 19624 просмотра
Украина и россия подошли "очень близко к соглашению" — Трамп
30 января, 18:30 • 37205 просмотра
Если не было отопления - не будет и счета: в Украине автоматически пересчитают суммы в платежках
Эксклюзив
30 января, 18:21 • 38809 просмотра
Блэкауты, мороз и обстрелы: выдержит ли мобильная связь новую волну энергокризиса
Эксклюзив
30 января, 17:20 • 26372 просмотра
"Все эти видео - это "Голливуд": в Силах обороны Юга опровергли захват Терноватого, Речного и Злагоды
Эксклюзив
30 января, 15:18 • 24770 просмотра
Чего ждет бизнес и возможен ли результативный диалог с госорганами: ответили в Американской торговой палате
Эксклюзив
30 января, 13:54 • 21582 просмотра
Вирус с высокой летальностью Нипах распространяется по Азии: что это за инфекция и есть ли угроза для Украины
Эксклюзив
30 января, 12:21 • 22060 просмотра
Не выявили или не хотели выявить? В Минздраве заявили, что две компании, связанные со скандальной клиникой Odrex, успешно прошли проверку
30 января, 11:34 • 21722 просмотра
Зеленский: без ударов по энергетике ночью, но россия переориентировала атаки на логистику, повредила склады американской компании
Эксклюзив
30 января, 10:25 • 22676 просмотра
В Киеве во время ремонта нашли мумифицированное тело мужчины: он годами был заперт в квартире
30 января, 09:11 • 26678 просмотра
Движение поездов между Днепром и Запорожьем ограничено из-за атак рф - Укрзализныця
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−11°
4.7м/с
77%
747мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
ЦНС: Россия списала миллиарды на руины Мариуполя30 января, 23:30 • 15773 просмотра
Украинцы негативно относятся к главам США, Китая и РФ: социологи назвали "лидера"31 января, 00:37 • 16409 просмотра
ООН грозит "неминуемый финансовый коллапс" из-за неуплаты взносов США - Bloomberg31 января, 02:32 • 9972 просмотра
Депутат Ужгородского горсовета скрыл активы на 13,8 миллиона гривен - прокуратураVideo05:18 • 9710 просмотра
По стопам нацистов: депутаты госдумы рф требуют удара по Украине "оружием возмездия"06:30 • 13494 просмотра
публикации
Блэкауты, мороз и обстрелы: выдержит ли мобильная связь новую волну энергокризиса
Эксклюзив
30 января, 18:21 • 38809 просмотра
"Скрининг 40+": когда придет приглашение в "Дію" и как получить 2 тыс. грн на здоровьеPhoto30 января, 16:26 • 25111 просмотра
Американская торговая палата: бизнес должен иметь возможность доминировать в будущем30 января, 13:45 • 30081 просмотра
Ошибки прошлого. Как предыдущее руководство Госавиаслужбы уничтожило репутацию регулятора30 января, 12:58 • 33510 просмотра
Запрет соцсетей в Украине: готовят ли парламентарии соответствующие законопроекты и будут ли ограничивать доступ детям по примеру Европы
Эксклюзив
29 января, 17:45 • 90502 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Марко Рубио
Джеффри Эпштейн
Майк Джонсон
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Донецкая область
Германия
Днепропетровская область
Реклама
УНН Lite
Имение актера Джина Хэкмена выставили на продажу почти через год после его смертиVideo09:00 • 302 просмотра
Кибератакам подверглись компании-владельцы приложений для знакомств Bumble, Badoo и Tinder07:38 • 2768 просмотра
Шэрон Стоун заявила, что общается с духами из потустороннего мира и подтвердила участие в Эйфории 330 января, 18:42 • 14652 просмотра
Пять долгожданных кинопремьер февраля: что стоит посмотреть на большом экранеVideo30 января, 18:12 • 14690 просмотра
Создание образа казака для Усика и сотрудничество с Линой Костенко: что рассказала дизайнер Гасанова в новом интервьюPhoto30 января, 17:25 • 14997 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Фильм
Социальная сеть
Сериал

Генштаб подтвердил уничтожение российского ЗРК "Тор-М1" и пунктов управления дронами оккупантов

Киев • УНН

 • 1054 просмотра

Генштаб ВСУ подтвердил поражение российского ЗРК "Тор-М1" в Луганской области и пунктов управления БпЛА в Запорожской и Брянской областях. Также поражены склады и скопления живой силы противника.

Генштаб подтвердил уничтожение российского ЗРК "Тор-М1" и пунктов управления дронами оккупантов

Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение российского ЗРК "Тор-М1", пунктов управления БпЛА и других военных объектов оккупантов, пишет УНН.

Детали

"В рамках мероприятий по снижению наступательных возможностей российского агрессора вчера и в ночь на 31 января подразделения Сил обороны Украины нанесли поражение по ряду объектов на временно оккупированных территориях Украины и на территории государства-агрессора", - говорится в сообщении.

На ВОТ Луганской области, в районе н.п. Каменка, зафиксировано поражение зенитного ракетного комплекса "Тор-М1" противника

- сообщили в Генштабе.

Результаты уточняются.

"На временно оккупированной территории Запорожской области поражен пункт управления БпЛА противника (н.п. Ровнополье); склад материально-технических средств подразделения отдельной мотострелковой бригады (н.п. Воскресенка); а также скопление живой силы противника в районах Ровнополья, Приволья и Успеновки", - отметили в Генштабе.

На ВОТ Донецкой области, как указано, "в районе н.п. Полтавка зафиксировано поражение пункта управления из состава мотострелкового полка противника".

"Кроме того, вчера подразделения Сил обороны Украины нанесли поражение по вражескому пункту управления БпЛА в районе н.п. Случевск Брянской области рф", - сообщили в Генштабе.

Также отмечается, что "нанесен удар по сосредоточению живой силы противника в районе города Часов Яр на ВОТ Донецкой области".

Потери противника и результаты поражения уточняются.

"Силы обороны Украины и в дальнейшем системно будут осуществлять мероприятия, направленные на ослабление наступательных возможностей и снижение боевого потенциала российского агрессора. Продолжение следует. Слава Украине!" - подчеркнули в Генштабе.

Генштаб подтвердил поражение российского ЗРК "Оса" и логистических объектов оккупантов30.01.26, 11:34 • 2928 просмотров

Юлия Шрамко

Война в Украине
Техника
Военное положение
Война в Украине
Столкновения
Государственная граница Украины
Брянская область
Донецкая область
Луганская область
Запорожская область
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Ракетный комплекс "Тор
Часов Яр
Украина