Генштаб подтвердил уничтожение российского ЗРК "Тор-М1" и пунктов управления дронами оккупантов
Киев • УНН
Генштаб ВСУ подтвердил поражение российского ЗРК "Тор-М1" в Луганской области и пунктов управления БпЛА в Запорожской и Брянской областях. Также поражены склады и скопления живой силы противника.
Детали
"В рамках мероприятий по снижению наступательных возможностей российского агрессора вчера и в ночь на 31 января подразделения Сил обороны Украины нанесли поражение по ряду объектов на временно оккупированных территориях Украины и на территории государства-агрессора", - говорится в сообщении.
На ВОТ Луганской области, в районе н.п. Каменка, зафиксировано поражение зенитного ракетного комплекса "Тор-М1" противника
Результаты уточняются.
"На временно оккупированной территории Запорожской области поражен пункт управления БпЛА противника (н.п. Ровнополье); склад материально-технических средств подразделения отдельной мотострелковой бригады (н.п. Воскресенка); а также скопление живой силы противника в районах Ровнополья, Приволья и Успеновки", - отметили в Генштабе.
На ВОТ Донецкой области, как указано, "в районе н.п. Полтавка зафиксировано поражение пункта управления из состава мотострелкового полка противника".
"Кроме того, вчера подразделения Сил обороны Украины нанесли поражение по вражескому пункту управления БпЛА в районе н.п. Случевск Брянской области рф", - сообщили в Генштабе.
Также отмечается, что "нанесен удар по сосредоточению живой силы противника в районе города Часов Яр на ВОТ Донецкой области".
Потери противника и результаты поражения уточняются.
"Силы обороны Украины и в дальнейшем системно будут осуществлять мероприятия, направленные на ослабление наступательных возможностей и снижение боевого потенциала российского агрессора. Продолжение следует. Слава Украине!" - подчеркнули в Генштабе.
