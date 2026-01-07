$42.560.14
Міжнародні резерви України досягли історичного максимуму в $57,3 млрд - НБУ
12:29 • 9946 перегляди
росія пропонувала США "обмін" Венесуели на Україну - ексрадниця Трампа
Ексклюзив
11:31 • 13892 перегляди
Віцепремʼєр Кулеба намагається призначити голову Державіаслужби до поновлення відкритого конкурсу. У чому причинаPhoto
10:27 • 17038 перегляди
Найскладніші питання ЗАЕС і територій, а також саміт за участю США: Зеленський розкрив зміст нових переговорів з посланцями Трампа
10:05 • 17901 перегляди
Генштаб підтвердив ураження нафтобази у бєлгородській області рф та складу МТЗ окупантів
09:26 • 15862 перегляди
Кабмін заборонив відключення медзакладів від електропостачання: прем’єр Свириденко доручила розібратися в ситуації у Львові
09:20 • 15506 перегляди
"Не вся інформація може бути публічною, робота триває": Буданов повідомив про конкретні результати переговорів у Парижі
6 січня, 19:00 • 30011 перегляди
Макрон заявив про узгодження Паризької декларації щодо гарантій безпеки для України: що вона передбачає
6 січня, 14:48 • 52415 перегляди
Італійцю Рокко, який поважає путіна та вважає Україну "поганою країною", заборонили в'їзд на 3 роки - ДПСУ
6 січня, 11:59 • 145503 перегляди
Гарантії безпеки для України включатимуть обов'язкові зобов'язання підтримки: Reuters дізналося, що у проєкті заяви Паризького саміту
140 бойових зіткнень на фронті: ворог активно діє на Покровському та Гуляйпільському напрямках

Київ • УНН

 • 94 перегляди

Від початку доби відбулося 140 бойових зіткнень. Ворог активно діє на Покровському та Гуляйпільському напрямках, здійснивши 52 та 24 спроби відповідно. Також противник двічі марно намагався наблизитись до Антонівського мосту.

140 бойових зіткнень на фронті: ворог активно діє на Покровському та Гуляйпільському напрямках

Від початку цієї доби відбулося 140 бойових зіткнень. Ворог активно діє на Покровському та Гуляйпільському напрямках. Крім того, противник двічі марно намагався наблизитись до наших захисників в районі Антонівського мосту, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках українські воїни відбили три штурмові дії окупантів. Крім того, ворог здійснив 39 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема два – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно–Слобожанському напрямку Сили оборони відбили шість атак ворожих військ, ще чотири зіткнення тривають. Ворог намагається просунутися в районах населених пунктів Вовчанські Хутори, Вовчанськ, Стариця, Зелене, Тихе та у бік населених пунктів Вільча й Тернова.

На Куп’янському напрямку противник вісім разів намагався йти вперед на позиції наших військ в районах населених пунктів Степова Новоселівка, Піщане, Борівська Андріївка та у бік Нової Кругляківки й Куп’янська. Наразі точиться два боєзіткнення.

На Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила 12 атак на позиції українських підрозділів поблизу населених пунктів Новоєгорівка, Нововодяне, Дерилове, Колодязі, Зарічне, Мирне та Шандриголове. Три бойові зіткнення тривають.

На Слов’янському напрямку на даний час наступальних дій ворога не зафіксовано.

На Краматорському напрямку противник зробив дев’ять спроб прорвати оборону наших захисників в районах, Васюківки, Міньківки, Часового Яру та у бік Бондарного, наразі точиться бій.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 14 штурмових дій у районах населених пунктів Костянтинівка, Олександро-Шультине, Клебан-Бик, Яблунівка, Русин Яр та у бік Софіївки. Два бойові зіткнення досі тривають.

На Покровському напрямку російські загарбники здійснили 52 спроби потіснити наших захисників із займаних позицій в районах населених пунктів Шахове, Никанорівка, Федорівка, Дорожнє, Родинське, Мирноград, Покровськ, Удачне, Молодецьке та у бік Новопавлівки й Філії. Сили оборони стримують натиск і відбили вже 44 атаки противника, шість боєзіткнень ще тривають.

На Олександрівському напрямку ворог намагається прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Зелений Гай, Олександроград, Січневе, Степове, Вишневе, Вербове, Красногірське, Рибне та Єгорівка. Наші воїни відбили 19 ворожих штурмів, ще п’ять боєзіткнень тривають.

На Гуляйпільському напрямку відбулось 24 бойових зіткнення в районах населених пунктів Добропілля, Солодке, Варварівка, Зелене, Гуляйполе та Білогір’я. П’ять бойових зіткнень тривають.

На Оріхівському напрямку ворог здійснив три атаки в бік Степногірська.

На Придніпровському напрямку противник двічі марно намагався наблизитись до наших захисників в районі Антонівського мосту.

На решті напрямків – без особливих змін, резюмували у Генштабі.

