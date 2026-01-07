140 боевых столкновений на фронте: враг активно действует на Покровском и Гуляйпольском направлениях

С начала этих суток произошло 140 боевых столкновений. Враг активно действует на Покровском и Гуляйпольском направлениях. Кроме того, противник дважды тщетно пытался приблизиться к нашим защитникам в районе Антоновского моста, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

На Северно-Слобожанском и Курском направлениях украинские воины отбили три штурмовые действия оккупантов. Кроме того, враг совершил 39 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе два – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отбили шесть атак вражеских войск, еще четыре столкновения продолжаются. Враг пытается продвинуться в районах населенных пунктов Волчанские Хутора, Волчанск, Старица, Зеленое, Тихое и в сторону населенных пунктов Вильча и Терновая.

На Купянском направлении противник восемь раз пытался идти вперед на позиции наших войск в районах населенных пунктов Степная Новоселовка, Песчаное, Боровская Андреевка и в сторону Новой Кругляковки и Купянска. Сейчас идет два боестолкновения.

На Лиманском направлении захватническая армия совершила 12 атак на позиции украинских подразделений вблизи населенных пунктов Новоегоровка, Нововодяное, Дерилово, Колодези, Заречное, Мирное и Шандриголово. Три боевых столкновения продолжаются.

На Славянском направлении в настоящее время наступательных действий врага не зафиксировано.

На Краматорском направлении противник предпринял девять попыток прорвать оборону наших защитников в районах Васюковки, Миньковки, Часового Яра и в сторону Бондарного, сейчас идет бой.

На Константиновском направлении враг совершил 14 штурмовых действий в районах населенных пунктов Константиновка, Александро-Шультино, Клебан-Бык, Яблоновка, Русин Яр и в сторону Софиевки. Два боевых столкновения до сих пор продолжаются.

На Покровском направлении российские захватчики совершили 52 попытки потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Шахово, Никаноровка, Федоровка, Дорожное, Родинское, Мирноград, Покровск, Удачное, Молодецкое и в сторону Новопавловки и Филии. Силы обороны сдерживают натиск и отбили уже 44 атаки противника, шесть боестолкновений еще продолжаются.

На Александровском направлении враг пытается прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Александроград, Снежное, Степное, Вишневое, Вербовое, Красногорское, Рыбное и Егоровка. Наши воины отбили 19 вражеских штурмов, еще пять боестолкновений продолжаются.

На Гуляйпольском направлении произошло 24 боевых столкновения в районах населенных пунктов Доброполье, Сладкое, Варваровка, Зеленое, Гуляйполе и Белогорье. Пять боевых столкновений продолжаются.

На Ореховском направлении враг совершил три атаки в сторону Степногорска.

На Приднепровском направлении противник дважды тщетно пытался приблизиться к нашим защитникам в районе Антоновского моста.

На остальных направлениях – без особых изменений, резюмировали в Генштабе.

