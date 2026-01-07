140 боевых столкновений на фронте: враг активно действует на Покровском и Гуляйпольском направлениях

$42.560.14
13:11 • 4424 просмотра
Международные резервы Украины достигли исторического максимума в $57,3 млрд - НБУ
12:29 • 10242 просмотра
россия предлагала США "обмен" Венесуэлы на Украину - экс-советница Трампа
Эксклюзив
11:31 • 14315 просмотра
Вице-премьер Кулеба пытается назначить главу Госавиаслужбы до возобновления открытого конкурса. В чем причинаPhoto
10:27 • 17282 просмотра
Самые сложные вопросы ЗАЭС и территорий, а также саммит с участием США: Зеленский раскрыл содержание новых переговоров с посланниками Трампа
10:05 • 18116 просмотра
Генштаб подтвердил поражение нефтебазы в белгородской области рф и склада МТС оккупантов
09:26 • 15960 просмотра
Кабмин запретил отключение медучреждений от электроснабжения: премьер Свириденко поручила разобраться в ситуации во Львове
09:20 • 15571 просмотра
"Не вся информация может быть публичной, работа продолжается": Буданов сообщил о конкретных результатах переговоров в Париже
6 января, 19:00 • 30041 просмотра
Макрон заявил о согласовании Парижской декларации о гарантиях безопасности для Украины: что она предусматривает
6 января, 14:48 • 52447 просмотра
Итальянцу Рокко, который уважает путина и считает Украину "плохой страной", запретили въезд на 3 года - ГПСУ
6 января, 11:59 • 145626 просмотра
Гарантии безопасности для Украины будут включать обязательные обязательства поддержки: Reuters узнало, что в проекте заявления Парижского саммита
Графики отключений электроэнергии
Часть больниц и электротранспорт во Львове отключили от электричества: Садовый обратился в Кабмин
7 января, 07:01
Подпольная школа с воспитанием детей в духе "русского мира": прокуратура сообщила о начале расследования
7 января, 07:23
Протесты в Иране: под контроль митингующих перешел город Абданан
7 января, 08:15
"Знали заранее": начальник Львовской ОВА прокомментировал отключение света во Львове, несмотря на запрет Кабмина
10:32
Как правильно выбрать термобелье: простые советы
11:57
Торговцы смертью: как связаны одесская частная клиника "Одрекс" и похоронный дом "Анубис"
12:23
Как правильно выбрать термобелье: простые советы
11:57
Вице-премьер Кулеба пытается назначить главу Госавиаслужбы до возобновления открытого конкурса. В чем причина
Эксклюзив
11:31
11:31 • 14299 просмотра
Мороз и гололедица: как избежать переломов и как действовать, если все же травмировались
6 января, 11:35
Последний из праздников рождественского цикла – Крещение: традиции и суеверия
5 января, 18:15
Владимир Зеленский
Кирилл Буданов
Андрей Садовый
Дональд Трамп
Рустем Умеров
Украина
Соединённые Штаты
Венесуэла
Львов
Кипр
Кристен Стюарт заявила, что "хотела бы" снять перезапуск "Сумерек"
6 января, 12:31
В США стремительно растет количество подписей под петициями о депортации Ники Минаж
5 января, 21:31
"Аватар: Огонь и пепел" собрал миллиард долларов в мировом прокате
4 января, 17:30
Ди Каприо не смог прибыть на кинофестиваль из-за ограничений на полеты на фоне операции США в Венесуэле
4 января, 16:22
Дамиано Давид из Måneskin и Дав Кэмерон объявили о помолвке
4 января, 15:02
Социальная сеть
Техника
The New York Times
Дипломатка
Фильм

140 боевых столкновений на фронте: враг активно действует на Покровском и Гуляйпольском направлениях

Киев • УНН

 • 188 просмотра

С начала суток произошло 140 боевых столкновений. Враг активно действует на Покровском и Гуляйпольском направлениях, совершив 52 и 24 попытки соответственно. Также противник дважды тщетно пытался приблизиться к Антоновскому мосту.

140 боевых столкновений на фронте: враг активно действует на Покровском и Гуляйпольском направлениях

С начала этих суток произошло 140 боевых столкновений. Враг активно действует на Покровском и Гуляйпольском направлениях. Кроме того, противник дважды тщетно пытался приблизиться к нашим защитникам в районе Антоновского моста, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

На Северно-Слобожанском и Курском направлениях украинские воины отбили три штурмовые действия оккупантов. Кроме того, враг совершил 39 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе два – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отбили шесть атак вражеских войск, еще четыре столкновения продолжаются. Враг пытается продвинуться в районах населенных пунктов Волчанские Хутора, Волчанск, Старица, Зеленое, Тихое и в сторону населенных пунктов Вильча и Терновая.

На Купянском направлении противник восемь раз пытался идти вперед на позиции наших войск в районах населенных пунктов Степная Новоселовка, Песчаное, Боровская Андреевка и в сторону Новой Кругляковки и Купянска. Сейчас идет два боестолкновения.

На Лиманском направлении захватническая армия совершила 12 атак на позиции украинских подразделений вблизи населенных пунктов Новоегоровка, Нововодяное, Дерилово, Колодези, Заречное, Мирное и Шандриголово. Три боевых столкновения продолжаются.

На Славянском направлении в настоящее время наступательных действий врага не зафиксировано.

На Краматорском направлении противник предпринял девять попыток прорвать оборону наших защитников в районах Васюковки, Миньковки, Часового Яра и в сторону Бондарного, сейчас идет бой.

На Константиновском направлении враг совершил 14 штурмовых действий в районах населенных пунктов Константиновка, Александро-Шультино, Клебан-Бык, Яблоновка, Русин Яр и в сторону Софиевки. Два боевых столкновения до сих пор продолжаются.

На Покровском направлении российские захватчики совершили 52 попытки потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Шахово, Никаноровка, Федоровка, Дорожное, Родинское, Мирноград, Покровск, Удачное, Молодецкое и в сторону Новопавловки и Филии. Силы обороны сдерживают натиск и отбили уже 44 атаки противника, шесть боестолкновений еще продолжаются.

На Александровском направлении враг пытается прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Александроград, Снежное, Степное, Вишневое, Вербовое, Красногорское, Рыбное и Егоровка. Наши воины отбили 19 вражеских штурмов, еще пять боестолкновений продолжаются.

На Гуляйпольском направлении произошло 24 боевых столкновения в районах населенных пунктов Доброполье, Сладкое, Варваровка, Зеленое, Гуляйполе и Белогорье. Пять боевых столкновений продолжаются.

На Ореховском направлении враг совершил три атаки в сторону Степногорска.

На Приднепровском направлении противник дважды тщетно пытался приблизиться к нашим защитникам в районе Антоновского моста.

На остальных направлениях – без особых изменений, резюмировали в Генштабе.

Более тысячи солдат и 406 БпЛА: в Генштабе озвучили потери врага за сутки
07.01.26, 07:52

Антонина Туманова

Война в Украине
Война в Украине
Волчанск
Покровск
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Гуляйполе
Часов Яр
Константиновка
Купянск