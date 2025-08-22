Китай усиливает контроль над квотами на поставки редкоземельных элементов

Китай, являющийся ведущим мировым поставщиком редкоземельных элементов, в пятницу обнародовал новые меры по регулированию добычи, выплавки и разделения этих критически важных для энергетического перехода минералов, усиливая контроль над их поставками. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Пекин уже регулирует эти процессы через систему квот. Как заявило Министерство промышленности и информационных технологий, новые правила будут включать также импортируемое сырье в эту систему квот — после консультаций, которые начались в феврале - подчеркивает издание.

По мнению аналитиков, включение импортной руды в квотную систему свидетельствует о еще большем ограничении предложения. Эта инициатива вызвала обеспокоенность среди компаний, которые опасаются потери доступа к сырью.

Китай все острее реагирует на вопросы, связанные с редкоземельными элементами, и укрепляет контроль над их экспортом: в апреле он добавил ряд редкоземельных материалов и магнитов в список экспортных ограничений в ответ на повышение пошлин США.

Справочно

Редкоземельные элементы — это группа из 17 химических элементов, используемых в производстве лазеров, военной техники, а также магнитов для электромобилей, ветряков и электроники для потребителей.

В прошлом месяце Reuters сообщило, что Китай без публичного объявления впервые обнародовал квоты на добычу и выплавку редкоземельных элементов на 2025 год, ссылаясь на информированные источники.

Напомним

Экспорт редкоземельных магнитов из Китая в США в июне вырос на 660% по сравнению с маем, достигнув 353 метрических тонн. Это восстановление произошло после заключения торговых соглашений, решивших проблемы с поставками критически важных минералов.