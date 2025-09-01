«Никогда не чувствовал себя лучше, чем сейчас»: Трамп опровергает слухи о своей смерти и ухудшении здоровья
Киев • УНН
Дональд Трамп в соцсети TruthSocial опроверг слухи о своей смерти и ухудшении состояния здоровья. Он заявил, что никогда не чувствовал себя лучше, чем сейчас.
Президент США Дональд Трамп опроверг слухи о своей смерти и ухудшении состояния здоровья. Из-за волны слухов и спекуляций он сделал сообщение в соцсети TruthSocial, передает УНН.
НИКОГДА НЕ ЧУВСТВОВАЛ СЕБЯ ЛУЧШЕ, ЧЕМ СЕЙЧАС. Кроме того, округ Колумбия — Зона, свободная от преступности
Дополнение
В последние дни внимание СМИ и пользователей соцсетей привлекло отсутствие Трампа на публичных мероприятиях. Дополнительно в сети начали распространяться сообщения о синяках и отеках на его руках, что вызвало спекуляции относительно возможных проблем со здоровьем.
