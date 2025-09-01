"Ніколи не відчував себе краще, ніж зараз": Трамп спростовує чутки про свою смерть та погіршення здоров'я
Київ • УНН
Дональд Трамп у соцмережі TruthSocial спростував чутки про свою смерть та погіршення стану здоров'я. Він заявив, що ніколи не почувався краще, ніж зараз.
Президент США Дональд Трамп спростував чутки про свою смерть та погіршення стану здоров’я. Через хвилю чуток та спекуляцій він зробив допис у соцмережі TruthSocial, передає УНН.
НІКОЛИ НЕ ВІДЧУВАВ СЕБЕ КРАЩЕ НІЖ ЗАРАЗ. Крім того, округ Колумбія — Зона, вільна від злочинності
Доповнення
Останніми днями увагу ЗМІ та користувачів соцмереж привернула відсутність Трампа на публічних заходах. Додатково у мережі почали поширюватися повідомлення про синці та набряки на його руках, що викликало спекуляції щодо можливих проблем зі здоров’ям.
