"Ніколи не відчував себе краще, ніж зараз": Трамп спростовує чутки про свою смерть та погіршення здоров'я

$41.260.00
48.130.00
ukenru
20:53 • 3510 перегляди
Європейські лідери зберуться у Франції 4 вересня для переговорів про Україну
Ексклюзив
30 серпня, 16:05 • 32402 перегляди
Мер міста Рені Плєхов потрапив у ДТП, загинула його матір Photo
30 серпня, 13:59 • 76595 перегляди
Зеленський про вбивство Парубія у Львові: злочин був ретельно підготовлений
Ексклюзив
30 серпня, 13:06 • 90229 перегляди
У Києві чоловік вижив після падіння з 19 поверху: він приземлився на припарковане автоPhotoVideo
30 серпня, 11:04 • 105640 перегляди
Був з сумкою Glovo, стріляв у спину: відео з місця вбивства Андрія ПарубіяVideo
Ексклюзив
30 серпня, 10:36 • 118115 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: стрілок був замаскований під кур'єра, на місці знайшли 7 гільз
Ексклюзив
30 серпня, 09:58 • 255818 перегляди
Вбивство Андрія Парубія у Львові: стали відомі деталі
30 серпня, 09:24 • 114223 перегляди
Стрілянина в Парубія у Львові: політичного діяча застрелили, нападника шукають - поліція
Ексклюзив
30 серпня, 09:15 • 86121 перегляди
У Львові стріляли в Андрія Парубія - джерело
Ексклюзив
29 серпня, 14:32 • 100050 перегляди
Експерт про Defence City: правильний старт, але потрібні додаткові інструменти підтримки для критично важливих компаній
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+21°
1.2м/с
71%
744мм
Популярнi новини
Ердоган прибув до Китаю на саміт ШОС для перемовин з лідерами: очікується зустріч з путіним30 серпня, 23:45 • 24186 перегляди
ЄС обговорює нові санкції проти рф та використання заморожених активів для України - Radio Prague International31 серпня, 02:29 • 23206 перегляди
Україну охопить температурний контраст: якою буде погода 1 вересня31 серпня, 14:45 • 10211 перегляди
Кривавий Місяць: коли і як спостерігати унікальне затемнення31 серпня, 16:12 • 9048 перегляди
Угорщина блокує вступ України до ЄС: Сіярто озвучив причини31 серпня, 16:36 • 13120 перегляди
Україна забороняє щорічне паломництво хасидів до Умані: стала відома причина31 серпня, 17:04 • 11654 перегляди
Нардепка Безугла попередила про можливі блекаути та важку зиму 18:14 • 10450 перегляди
Металургія рф зазнала найглибшої кризи з початку вторгнення в Україну: виробництво обвалилося до найгірших показників - ЦПД19:40 • 6006 перегляди
Підозрюваного у справі про вбивство Андрія Парубія затримали на Хмельниччині: злочин був ретельно підготовлений21:30 • 5930 перегляди
Публікації
Трамп веде переговори щодо розгортання приватної армії в Україні - Telegraph 30 серпня, 10:03 • 105313 перегляди
Замість розвитку - бездіяльність: як державні інституції підривають майбутнє авіації29 серпня, 12:47 • 235503 перегляди
Акція "Стіл памʼяті": тисячі закладів та військові частини згадують полеглих захисників УкраїниPhotoVideo29 серпня, 12:35 • 236447 перегляди
Новий навчальний рік в Україні: що чекає на українських школярівPhoto29 серпня, 12:28 • 328269 перегляди
Інвестиції у сумки: чому Hermès і Chanel вигідніші за акції на біржіPhoto
Ексклюзив
29 серпня, 12:17 • 276135 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Андрій Парубій
Урсула фон дер Ляєн
Фрідріх Мерц
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Львів
Китай
Реклама
УНН Lite
Творець популярної іграшки Labubu увійшов до топ-100 найбагатших людей світу, посівши 86 місцеPhoto29 серпня, 13:11 • 110963 перегляди
Біля берегів Коста-Ріки рибалки зловили акулу з унікальним забарвленнямPhoto27 серпня, 15:52 • 243534 перегляди
Старший син Майкла Джексона Прінс оголосив про заручини після восьми років стосунків27 серпня, 12:36 • 266612 перегляди
Капсулу часу принцеси Діани відкрили у Лондоні: всередині був диск Кайлі Міноуг і кишеньковий телевізорPhoto27 серпня, 09:48 • 263627 перегляди
Фанати у захваті від новини про заручини Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі27 серпня, 09:12 • 243372 перегляди
Актуальне
Фейкові новини
Financial Times
MIM-104 Patriot
Ракетна система С-400
Bild

"Ніколи не відчував себе краще, ніж зараз": Трамп спростовує чутки про свою смерть та погіршення здоров'я

Київ • УНН

 • 10 перегляди

Дональд Трамп у соцмережі TruthSocial спростував чутки про свою смерть та погіршення стану здоров'я. Він заявив, що ніколи не почувався краще, ніж зараз.

"Ніколи не відчував себе краще, ніж зараз": Трамп спростовує чутки про свою смерть та погіршення здоров'я

Президент США Дональд Трамп спростував чутки про свою смерть та погіршення стану здоров’я. Через хвилю чуток та спекуляцій він зробив допис у соцмережі TruthSocial, передає УНН.

НІКОЛИ НЕ ВІДЧУВАВ СЕБЕ КРАЩЕ НІЖ ЗАРАЗ. Крім того, округ Колумбія — Зона, вільна від злочинності

- написав Трамп. 

Доповнення

Останніми днями увагу ЗМІ та користувачів соцмереж привернула відсутність Трампа на публічних заходах. Додатково у мережі почали поширюватися повідомлення про синці та набряки на його руках, що викликало спекуляції щодо можливих проблем зі здоров’ям.

Екс-мер Нью-Йорка та колишній адвокат Трампа потрапив у лікарню після аварії01.09.25, 01:52 • 374 перегляди

Вероніка Марченко

ПолітикаНовини Світу
Фейкові новини
Truth Social
Вашингтон
Дональд Трамп