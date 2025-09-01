"Ніколи не відчував себе краще, ніж зараз": Трамп спростовує чутки про свою смерть та погіршення здоров'я

Президент США Дональд Трамп спростував чутки про свою смерть та погіршення стану здоров’я. Через хвилю чуток та спекуляцій він зробив допис у соцмережі TruthSocial, передає УНН.

НІКОЛИ НЕ ВІДЧУВАВ СЕБЕ КРАЩЕ НІЖ ЗАРАЗ. Крім того, округ Колумбія — Зона, вільна від злочинності - написав Трамп.

Доповнення

Останніми днями увагу ЗМІ та користувачів соцмереж привернула відсутність Трампа на публічних заходах. Додатково у мережі почали поширюватися повідомлення про синці та набряки на його руках, що викликало спекуляції щодо можливих проблем зі здоров’ям.

Екс-мер Нью-Йорка та колишній адвокат Трампа потрапив у лікарню після аварії