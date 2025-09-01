Екс-мер Нью-Йорка та колишній адвокат Трампа потрапив у лікарню після аварії

$41.260.00
Європейські лідери зберуться у Франції 4 вересня для переговорів про Україну
Ексклюзив
30 серпня, 16:05 • 30911 перегляди
Мер міста Рені Плєхов потрапив у ДТП, загинула його матір Photo
30 серпня, 13:59 • 75437 перегляди
Зеленський про вбивство Парубія у Львові: злочин був ретельно підготовлений
Ексклюзив
30 серпня, 13:06 • 89369 перегляди
У Києві чоловік вижив після падіння з 19 поверху: він приземлився на припарковане автоPhotoVideo
30 серпня, 11:04 • 104816 перегляди
Був з сумкою Glovo, стріляв у спину: відео з місця вбивства Андрія ПарубіяVideo
Ексклюзив
30 серпня, 10:36 • 117805 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: стрілок був замаскований під кур'єра, на місці знайшли 7 гільз
Ексклюзив
30 серпня, 09:58 • 255625 перегляди
Вбивство Андрія Парубія у Львові: стали відомі деталі
30 серпня, 09:24 • 114027 перегляди
Стрілянина в Парубія у Львові: політичного діяча застрелили, нападника шукають - поліція
Ексклюзив
30 серпня, 09:15 • 86020 перегляди
У Львові стріляли в Андрія Парубія - джерело
Ексклюзив
29 серпня, 14:32 • 99970 перегляди
Експерт про Defence City: правильний старт, але потрібні додаткові інструменти підтримки для критично важливих компаній
Ердоган прибув до Китаю на саміт ШОС для перемовин з лідерами: очікується зустріч з путіним30 серпня, 23:45 • 23850 перегляди
ЄС обговорює нові санкції проти рф та використання заморожених активів для України - Radio Prague International31 серпня, 02:29 • 22853 перегляди
Кримські водосховища мають 86 млн кубометрів води: деталі31 серпня, 13:27 • 10535 перегляди
Україну охопить температурний контраст: якою буде погода 1 вересня31 серпня, 14:45 • 9792 перегляди
Кривавий Місяць: коли і як спостерігати унікальне затемнення31 серпня, 16:12 • 8382 перегляди
Угорщина блокує вступ України до ЄС: Сіярто озвучив причини31 серпня, 16:36 • 12807 перегляди
Україна забороняє щорічне паломництво хасидів до Умані: стала відома причина17:04 • 11317 перегляди
Нардепка Безугла попередила про можливі блекаути та важку зиму 18:14 • 10123 перегляди
Металургія рф зазнала найглибшої кризи з початку вторгнення в Україну: виробництво обвалилося до найгірших показників - ЦПД19:40 • 5354 перегляди
Трамп веде переговори щодо розгортання приватної армії в Україні - Telegraph 30 серпня, 10:03 • 104995 перегляди
Замість розвитку - бездіяльність: як державні інституції підривають майбутнє авіації29 серпня, 12:47 • 235157 перегляди
Акція "Стіл памʼяті": тисячі закладів та військові частини згадують полеглих захисників УкраїниPhotoVideo29 серпня, 12:35 • 236140 перегляди
Новий навчальний рік в Україні: що чекає на українських школярівPhoto29 серпня, 12:28 • 327980 перегляди
Інвестиції у сумки: чому Hermès і Chanel вигідніші за акції на біржіPhoto
Ексклюзив
29 серпня, 12:17 • 275871 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Андрій Парубій
Урсула фон дер Ляєн
Фрідріх Мерц
Україна
Державний кордон України
Сполучені Штати Америки
Львів
Китай
Творець популярної іграшки Labubu увійшов до топ-100 найбагатших людей світу, посівши 86 місцеPhoto29 серпня, 13:11 • 110836 перегляди
Біля берегів Коста-Ріки рибалки зловили акулу з унікальним забарвленнямPhoto27 серпня, 15:52 • 243407 перегляди
Старший син Майкла Джексона Прінс оголосив про заручини після восьми років стосунків27 серпня, 12:36 • 266495 перегляди
Капсулу часу принцеси Діани відкрили у Лондоні: всередині був диск Кайлі Міноуг і кишеньковий телевізорPhoto27 серпня, 09:48 • 263522 перегляди
Фанати у захваті від новини про заручини Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі27 серпня, 09:12 • 243273 перегляди
Фейкові новини
Financial Times
MIM-104 Patriot
Ракетна система С-400
Bild

Екс-мер Нью-Йорка та колишній адвокат Трампа потрапив у лікарню після аварії

Київ • УНН

 • 20 перегляди

Екс-мер Нью-Йорка Руді Джуліані потрапив до лікарні після ДТП, отримавши перелом грудних хребців та інші травми. Аварія сталася після того, як він допомагав жертві домашнього насильства.

Екс-мер Нью-Йорка та колишній адвокат Трампа потрапив у лікарню після аварії

Екс-мер Нью-Йорка та колишній адвокат Трампа Руді Джуліані потрапив у лікарню після аварії. Про це інформує УНН з посиланням на CBS News, Bloomberg.

Деталі

CBS News з посиланням на речника Джуліані Майкла Рагузу повідомляє, що автомобіль політика на великій швидкості вдарили ззаду.

За його словами, у Джуліані діагностували перелом грудних хребців, численні порізи та забої, а також травми лівої руки й ноги. Аварія сталася ввечері в суботу.

Зазначається, що перед ДТП Джуліані зупинився допомогти жінці, яка стала жертвою домашнього насильства. Він викликав поліцію та залишався з нею до приїзду офіцерів. Як цей інцидент пов’язаний із самою аварією, поки невідомо. Водночас речник наголосив, що це не був цілеспрямований напад.

Доповнення

Джуліані здобув популярність у 1980–1990-х у Нью-Йорку як прокурор, згодом двічі обирався мером міста. У 2008 році він брав участь у президентських перегонах. Пізніше став близьким радником Дональда Трампа під час його першого терміну та поширював безпідставні заяви про фальсифікації на виборах 2020 року. Через це його позбавили ліцензії адвоката в Нью-Йорку і Вашингтоні, а після рішення суду про компенсацію 146 млн доларів виборчим працівникам у Джорджії він оголосив банкрутство.

Смертельна ДТП у США: туристичний автобус перекинувся дорогою з Ніагарського водоспаду до Нью-Йорка23.08.25, 04:22 • 5435 переглядiв

Віта Зеленецька

