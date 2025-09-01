Екс-мер Нью-Йорка та колишній адвокат Трампа потрапив у лікарню після аварії

Екс-мер Нью-Йорка та колишній адвокат Трампа Руді Джуліані потрапив у лікарню після аварії. Про це інформує УНН з посиланням на CBS News, Bloomberg.

Деталі

CBS News з посиланням на речника Джуліані Майкла Рагузу повідомляє, що автомобіль політика на великій швидкості вдарили ззаду.

За його словами, у Джуліані діагностували перелом грудних хребців, численні порізи та забої, а також травми лівої руки й ноги. Аварія сталася ввечері в суботу.

Зазначається, що перед ДТП Джуліані зупинився допомогти жінці, яка стала жертвою домашнього насильства. Він викликав поліцію та залишався з нею до приїзду офіцерів. Як цей інцидент пов’язаний із самою аварією, поки невідомо. Водночас речник наголосив, що це не був цілеспрямований напад.

Доповнення

Джуліані здобув популярність у 1980–1990-х у Нью-Йорку як прокурор, згодом двічі обирався мером міста. У 2008 році він брав участь у президентських перегонах. Пізніше став близьким радником Дональда Трампа під час його першого терміну та поширював безпідставні заяви про фальсифікації на виборах 2020 року. Через це його позбавили ліцензії адвоката в Нью-Йорку і Вашингтоні, а після рішення суду про компенсацію 146 млн доларів виборчим працівникам у Джорджії він оголосив банкрутство.

