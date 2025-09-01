Экс-мэр Нью-Йорка и бывший адвокат Трампа попал в больницу после аварии

Экс-мэр Нью-Йорка и бывший адвокат Трампа Руди Джулиани попал в больницу после аварии. Об этом информирует УНН со ссылкой на CBS News, Bloomberg.

Детали

CBS News со ссылкой на представителя Джулиани Майкла Рагузу сообщает, что автомобиль политика на большой скорости ударили сзади.

По его словам, у Джулиани диагностировали перелом грудных позвонков, многочисленные порезы и ушибы, а также травмы левой руки и ноги. Авария произошла вечером в субботу.

Отмечается, что перед ДТП Джулиани остановился помочь женщине, ставшей жертвой домашнего насилия. Он вызвал полицию и оставался с ней до приезда офицеров. Как этот инцидент связан с самой аварией, пока неизвестно. В то же время представитель подчеркнул, что это не было целенаправленным нападением.

Дополнение

Джулиани получил известность в 1980–1990-х в Нью-Йорке как прокурор, впоследствии дважды избирался мэром города. В 2008 году он участвовал в президентской гонке. Позже стал близким советником Дональда Трампа во время его первого срока и распространял безосновательные заявления о фальсификациях на выборах 2020 года. Из-за этого его лишили лицензии адвоката в Нью-Йорке и Вашингтоне, а после решения суда о компенсации 146 млн долларов избирательным работникам в Джорджии он объявил банкротство.

