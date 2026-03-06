Литовские прокуроры предъявили обвинения в терроризме пяти лицам, связанным с рф

Литовские прокуроры предъявили обвинения пяти лицам в организации и совершении террористических актов от имени российской военной разведки после попытки заложить зажигательные устройства на самолетах. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Как сообщили прокуроры в Вильнюсе в пятницу, гражданин Литвы вместе с сообщниками в 2024 году использовал службы доставки DHL и DPD для отправки четырех посылок с самодельными зажигательными устройствами.

Одна из отправлений взорвалась в аэропорту Лейпцига, другая загорелась в грузовике в Польше. Третья посылка прибыла в Великобританию и загорелась на складе. Четвертая не взорвалась из-за неисправности и была перехвачена правоохранителями, сообщили прокуроры.

Власти Вильнюса продолжают разыскивать еще двух человек, отметили прокуроры.

Международное расследование, проведенное совместно с Польшей, Германией, Нидерландами и Великобританией, показало, что преступления были организованы и скоординированы лицами, связанными с российской разведкой, говорится в заявлении литовских прокуроров.

Международная команда следователей выявила 22 человека, которые планировали и совершили эти преступления, указано в заявлении.

Правительства Европы бьют тревогу по поводу растущей угрозы актов саботажа и дестабилизации, поддерживаемых Россией, с начала полномасштабного вторжения Кремля в Украину.

Литовская разведка в пятницу предупредила, что российская военная разведка, ГРУ, "стремится улучшить выполнение своих операций и устранить их хаотичное проведение", что может увеличить угрозу для общественной безопасности. Россия неоднократно отрицала свою причастность к таким действиям.

В Германии предъявили обвинения украинцу из-за диверсий с посылками

Прокуроры отметили, что организованная группа нанимала социально уязвимых людей из России, Латвии, Эстонии, Литвы и Украины через Telegram для выполнения отдельных задач подготовки к террористическим актам.

Например, электронные таймеры были установлены в массажных подушках. Использовался термит, который производит тепло до 3000 градусов и применяется в промышленных и военных целях.

Расследование также показало, что еще две тестовые посылки были отправлены в США и Канаду, а две аналогичные посылки обнаружены в Амстердаме.

В Польше фигурантам дела о взрывных посылках грозит пожизненное заключение