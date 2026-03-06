Литовские прокуроры предъявили обвинения в терроризме пяти лицам, связанным с рф

$43.810.09
15:35
ЕС рассматривает финансовую помощь для возобновления поставок нефти через "Дружбу"
15:23
россия весной готовит наступление на Донетчине - ЗеленскийVideo
13:05
Переговоры Украина-США-рф продолжаются, и в ближайшие недели ожидается дополнительный прогресс - Уиткофф
12:50
Безумные цены на топливо в Европе - что происходит с рынком из-за войны в Иране
12:20
Правительство занялось вопросом подорожания на рынке горючего - Свириденко назвала шаги
11:26
Politico: в ЕС "потопили" модель для ускоренного вступления Украины
10:48
Зеленский сообщил о втором этапе обмена - из российского плена возвращаются еще 300 украинских защитниковPhoto
6 марта, 09:57
Украинцам не стоит ехать в Венгрию - МИД выпустил рекомендации после задержания инкассаторских авто
6 марта, 09:32
Международные резервы Украины "похудели" на 5% - НБУ говорит, из-за продажи валюты и выплаты долга
Эксклюзив
6 марта, 09:22
Цены на гречку и хватит ли запасов, чтобы дождаться нового урожая – прогноз
Популярные новости
Еврокомиссия предлагает изменить правила расширения для ускоренного вступления Украины6 марта, 06:05 • 11047 просмотра
В Венгрии заявили, что задержали украинцев с инкассаторскими авто по делу об "отмывании денег"6 марта, 09:52 • 15477 просмотра
Куда пойти в Киеве на выходных - анонсы мероприятий6 марта, 09:52 • 25270 просмотра
Сайт StopOdrex с историями пациентов скандальной клиники Odrex возобновил работу11:16 • 16374 просмотра
Заказные уголовные производства вредят репутации украинских компаний на международной арене13:09 • 11478 просмотра
публикации
Как война вокруг Ирана угрожает продовольственной безопасности – в Дубае заканчиваются запасы продуктов14:46 • 5292 просмотра
Заказные уголовные производства вредят репутации украинских компаний на международной арене13:09 • 11760 просмотра
Безумные цены на топливо в Европе - что происходит с рынком из-за войны в Иране12:50 • 23629 просмотра
Сайт StopOdrex с историями пациентов скандальной клиники Odrex возобновил работу11:16 • 16652 просмотра
Куда пойти в Киеве на выходных - анонсы мероприятий6 марта, 09:52 • 25558 просмотра
УНН Lite
Джамала поразила новым треком "Замовкни" - песня войдет в альбом "Рух мій"Video15:48 • 328 просмотра
Бритни Спирс арестовали в Калифорнии по подозрению в вождении в нетрезвом виде6 марта, 02:40 • 24925 просмотра
Меган Фокс вернулась в Instagram после почти двухлетнего перерыва и сразу показала откровенные фотоPhoto5 марта, 18:11 • 22037 просмотра
MILA NITICH шокировала признанием - почему песню "Каюсь" ей запрещали петь в 18 летPhotoVideo5 марта, 15:38 • 24102 просмотра
Ирина Федишин получила от Зеленского награду "Золотое сердце" за волонтерствоPhoto5 марта, 11:40 • 45296 просмотра
Truth Social

Литовские прокуроры предъявили обвинения в терроризме пяти лицам, связанным с рф

Киев • УНН

 • 542 просмотра

Литовские прокуроры обвинили пятерых человек в терроризме от имени российской разведки после попытки заложить зажигательные устройства на самолетах. Международное расследование выявило 22 человека, причастных к преступлениям, организованным российской разведкой.

Литовские прокуроры предъявили обвинения в терроризме пяти лицам, связанным с рф

Литовские прокуроры предъявили обвинения пяти лицам в организации и совершении террористических актов от имени российской военной разведки после попытки заложить зажигательные устройства на самолетах. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Как сообщили прокуроры в Вильнюсе в пятницу, гражданин Литвы вместе с сообщниками в 2024 году использовал службы доставки DHL и DPD для отправки четырех посылок с самодельными зажигательными устройствами.

Одна из отправлений взорвалась в аэропорту Лейпцига, другая загорелась в грузовике в Польше. Третья посылка прибыла в Великобританию и загорелась на складе. Четвертая не взорвалась из-за неисправности и была перехвачена правоохранителями, сообщили прокуроры.

Власти Вильнюса продолжают разыскивать еще двух человек, отметили прокуроры.

Международное расследование, проведенное совместно с Польшей, Германией, Нидерландами и Великобританией, показало, что преступления были организованы и скоординированы лицами, связанными с российской разведкой, говорится в заявлении литовских прокуроров.

Международная команда следователей выявила 22 человека, которые планировали и совершили эти преступления, указано в заявлении.

Правительства Европы бьют тревогу по поводу растущей угрозы актов саботажа и дестабилизации, поддерживаемых Россией, с начала полномасштабного вторжения Кремля в Украину.

Литовская разведка в пятницу предупредила, что российская военная разведка, ГРУ, "стремится улучшить выполнение своих операций и устранить их хаотичное проведение", что может увеличить угрозу для общественной безопасности. Россия неоднократно отрицала свою причастность к таким действиям.

В Германии предъявили обвинения украинцу из-за диверсий с посылками09.02.26, 19:36 • 5820 просмотров

Прокуроры отметили, что организованная группа нанимала социально уязвимых людей из России, Латвии, Эстонии, Литвы и Украины через Telegram для выполнения отдельных задач подготовки к террористическим актам.

Например, электронные таймеры были установлены в массажных подушках. Использовался термит, который производит тепло до 3000 градусов и применяется в промышленных и военных целях.

Расследование также показало, что еще две тестовые посылки были отправлены в США и Канаду, а две аналогичные посылки обнаружены в Амстердаме.

В Польше фигурантам дела о взрывных посылках грозит пожизненное заключение16.01.26, 22:39 • 4201 просмотр

Ольга Розгон

