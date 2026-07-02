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Генштаб подтвердил поражение задействованного оккупантами железнодорожного моста и НПЗ в кстово

Киев • УНН

 • 2562 просмотра

Силы обороны Украины нанесли удар по НПЗ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" в Кстово и железнодорожному мосту в Луганской области. Зафиксирован пожар на территории предприятия и поражение других объектов противника.

Генштаб подтвердил поражение задействованного оккупантами железнодорожного моста и НПЗ в кстово

Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение НПЗ в Кстово, железнодорожного моста и других объектов противника, пишет УНН.

В ночь на 2 июля в рамках снижения военно-экономического потенциала российского агрессора подразделения Сил обороны Украины нанесли поражение нефтеперерабатывающему заводу "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" в Кстово (Нижегородская обл., рф). Зафиксировано попадание в объект с последующим пожаром на территории предприятия. По предварительной информации, поражена установка первичной переработки нефти АВТ-6

- сообщили в Генштабе.

Степень нанесенного ущерба уточняется.

НПЗ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез", как указано, является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий российской федерации. Проектная мощность завода составляет около 17 млн тонн нефти в год.

Предприятие производит автомобильные бензины, дизельное и авиационное топливо, смазочные материалы и другую продукцию, которая используется, в частности, для обеспечения потребностей вооруженных сил государства-агрессора.

"Кроме того, поражен железнодорожный мост через реку Северский Донец в районе Станицы Луганской. Объект используется противником для военной логистики и переброски личного состава, вооружения и материально-технических средств", - указали в Генштабе.

По данным Генштаба, "также поражен склад беспилотных летательных аппаратов противника в районе Каменки Запорожской области", "командно-наблюдательный пункт противника в районе Ольшаной Харьковской области".

В июне Украина поразила 11 НПЗ и 8 военных заводов рф - итоги deep strike за месяц01.07.26, 16:10 • 2944 просмотра

Добавим

В июне Силы обороны Украины нанесли более 20 дальнобойных ударов по объектам на территории россии, в частности по семи нефтеперерабатывающим заводам, двум нефтебазам, танкеру теневого флота, двум портам и двум центрам космической связи. Кроме того, ракетами были поражены два предприятия военно-промышленного комплекса рф в воронеже и волгограде.

Одна из таких атак произошла в ночь на 18 июня. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил удары по московскому НПЗ и объектам в ростовской области. Он поблагодарил военных ССО ВСУ за операции в глубине территории рф с применением модернизированных дронов FP-1 и заявил, что "план дальнобойных санкций выполняется", детали заявления президента.

В сети появлялись кадры украинских дронов FP-1 над российской столицей, которые, по сообщениям, пыталась сбить система ПВО "Панцирь". Это уже второй удар по московскому НПЗ. До этого, 16 июня, в московской области и краснодарском крае рф фиксировались атаки беспилотников на нефтяные объекты дроновые удары по российским нефтяным объектам. В сети также публиковали видео полета ударных дронов FP-1 над москвой.

Аналитики отмечают, что пораженный НПЗ расположен примерно в 15 километрах от кремля. После атак предприятие, по оценкам, может не работать как минимум полгода московский НПЗ не будет работать как минимум полгода.

Также в рф сообщали об атаке дронов на тюменский НПЗ дроны атаковали тюменский НПЗ. Украинские беспилотники нанесли удар и по инфраструктуре морского порта "Кавказ" в Краснодарском крае удар по порту "Кавказ" и нефтебазе.

Кроме того, нижегородский НПЗ (завод NORSI) приостановил работу на неопределенный срок после украинской атаки остановка НПЗ NORSI.

После серии ударов по российским НПЗ в россии начали обостряться проблемы с топливом, в частности расширяются ограничения на продажу бензина в отдельных регионах топливный кризис в рф.

Юлия Шрамко

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