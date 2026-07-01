В июне Украина поразила 11 НПЗ и 8 военных заводов рф - итоги deep strike за месяц

В течение июня 2026 года было поражено 11 российских нефтеперерабатывающих заводов, 7 объектов топливной логистики, 8 военных заводов, центры космической связи, корабли и паромы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Детали

Удары наносились по территории от оккупированного Крыма и краснодарского края до западной сибири. В частности, были поражены:

тюменский НПЗ ("Антипинский"), 2 000 км от Украины - его мощность составляет 7,5–9 млн тонн нефти в год. Предприятие производит нефтепродукты для нужд российской армии;

московский НПЗ, 500 км от Украины - НПЗ прекратил переработку нефти на неопределенный срок;

уфимские НПЗ "Башнефть-Уфанефтехим" и "Башнефть-Новойл", Уфа, ~ 1 500 км от Украины. Эти заводы не только обеспечивают топливом значительную часть Поволжья, но и осуществляют поставки в другие регионы россии. Также они поддерживают нужды российской оккупационной армии в Украине;

оренбургский газоперерабатывающий завод, > 1 200 км от Украины - этот завод отбирает газ для получения гелия и этана, которые являются критическими для ракетных технологий и авиации;

НПЗ "ТАНЕКО" и "ТАИФ-НК", нижнекамск, татарстан, ~ 1 200 км от Украины. Были поражены крупнейшие нефтеперерабатывающие комплексы региона с проектной мощностью свыше 16 млн тонн нефти в год.

Деградация нефтеперерабатывающей отрасли и военно-промышленного комплекса рф напрямую снижает военно-экономический потенциал агрессора. Системное разрушение стратегических объектов россии является эффективным инструментом давления на ее военную машину - говорится в сообщении Минобороны.

От Крыма до Москвы: как украинские удары меняют логику войны и усиливают переговорные позиции Киева