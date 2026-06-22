От Крыма до Москвы: как украинские удары меняют логику войны и усиливают переговорные позиции Киева

Операции военных по нанесению ударов по логистическим маршрутам во временно оккупированном Крыму и серия атак по целям в москве и других регионах россии могут стать одним из важнейших переломных моментов нынешней войны. Если раньше основной акцент делался на сдерживании российского наступления на фронте, то сейчас Украина все активнее переносит войну в тыл противника, разрушая его логистику, уничтожая НПЗ и военную инфраструктуру. Эксперты, опрошенные УНН, убеждены: такие удары не только ослабляют военные возможности России, но и формируют для Киева значительно более сильные позиции на случай будущих переговоров.

"Отрезание" Крыма разрушает одну из главных целей Путина

Военные с помощью middle-strike БПЛА украинского производства нанесли поражение по ключевым крымским мостам у Чонгара и Армянска. Удары осуществили с помощью беспилотников FP-2 и "Бегемот". По мосту, соединяющему Херсонскую область с Крымом в Чонгаре, били дважды – в ночь с 6 на 7 июня, а также в ночь на 9 июня.

Кроме того, 8 июня под ударом оказался мост, ведущий из Геническа на Арабатскую стрелку. Еще два моста через Северо-Крымский канал – в районе населенных пунктов Преображенка и Мирное возле Армянска – были атакованы 11 июня.

Кроме того, в ночь на 13 июня были поражены КПП "Джанкой", железнодорожный мост и понтонная переправа. На видеозаписях ударов, которые показали в 1-м отдельном штурмовом полку имени Дмитрия Коцюбайла, вместо традиционного прицела – зеленое сердце, которое характерно для ударных дронов, производимых компанией Fire Point.

Серия ударов по мостам и логистическим маршрутам, соединяющим временно оккупированный Крым с материковой частью Украины, стала очередным этапом украинской стратегии изоляции российской группировки на юге.

Атакованный украинскими БпЛА мост из Геническа на Арабатскую стрелку

Военный эксперт Олег Жданов считает, что именно полуостров остается самым уязвимым звеном российской оккупационной системы.

Мы всегда с самого начала говорили, что легче всего будет освободить Крым, а не территорию материковой Украины. Почему? Потому что материковая часть примыкает к российской федерации, и там очень мощная логистика. А Крым – это территория, которую захватить можно, но удержать чрезвычайно сложно Олег Жданов в комментарии УНН.

По мнению эксперта, нынешние удары имеют не только военный эффект по отрезанию логистики российских войск, но и политический.

"Создание условий для освобождения Крыма сводит на нет все цели, которые Путин ставил перед этой войной. Я имею в виду еще 2014 год, когда он говорил о "возвращении в родную гавань" и обещал сделать из Крыма "непотопляемый авианосец". А теперь этот авианосец идет ко дну. Ломается главная политическая цель захвата чужих территорий и уничтожения Украины как государства", – объяснил Жданов.

Удары по крымской логистике ставят россию перед выбором: либо перебрасывать все больше ресурсов на защиту оккупированного полуострова, либо рисковать постепенной потерей контроля над Крымом.

Москва под прицелом

Не менее важными стали регулярные удары украинских дальнобойных беспилотников по целям, в частности в московском и других регионах россии. Июнь в этом плане оказался очень насыщенным.

В частности, в пятницу, 5 июня, а также в ночь на субботу, 6 июня, Силы обороны Украины нанесли поражение по ряду важных военных и логистических объектов российских войск в ленинградской области и краснодарском крае рф.

Позже в ночь на 10 июня 2026 года с помощью ракет FP-5 Flamingo, производства украинской компании Fire Point, были поражены предприятия "ВНИИР-Прогресс" по производству навигационных систем для ракет и БпЛА, а также НПЗ и танкер "теневого флота" рф.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил поражение военного завода в чебоксарах ракетами Flamingo. Расстояние от ближайшего участка активного боевого соприкосновения в Украине до объекта, как указали в Генштабе, составляет более 900 км.

Пораженное предприятие является одним из ключевых производителей навигационного оборудования для высокоточного вооружения российской федерации. Завод производит приемники спутниковой навигации и антенны типа "Комета", которые используются в ударных БпЛА типа Shahed (Герань-2), крылатых ракетах "Калибр", оперативно-тактических ракетных комплексах "Искандер-М", а также унифицированных модулях планирования и коррекции авиационных бомб.

16 июня в московской области и краснодарском крае рф были зафиксированы украинские дальнобойные БПЛА FP-1, которые атаковали нефтяные объекты. Аналитики указывают, что пораженный НПЗ расположен примерно в 15 километрах от кремля. Речь шла о поражении московского НПЗ. Во второй раз он был атакован через два дня – 18 июня и прекратил свою работу.

Также 20 июня в рф сообщили об атаке дронов на Тюменский НПЗ (бывший Антипинский НПЗ).

Дым после попадания по НПЗ в Тюмени

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил удары по московскому НПЗ и в Ростовской области. Поражения произошли, в частности, ударными беспилотниками FP-1, производства украинской компании Fire Point. Российская система ПВО "Панцирь" оказалась неспособной эффективно противодействовать дронам.

"Наши дальнобойные санкции достигли Тюменского региона в России, это тоже нефтепереработка. Более двух тысяч километров от нашей государственной границы. Эффективно. Отработали новые модернизированные дроны FP: теперь они могут достигать целей на дистанции 3 тысячи километров. Благодарен инженерам Fire Point. Вполне справедливые ответы на российские удары против нашего государства. План украинских дальнобойных санкций выполняется", - отметил Зеленский

Кроме того, 22 июня стало известно об атаке на завод в российском Воронеже. По предварительным данным, там изготавливались детали для ракет "Искандер-К" и "Х-101".

Как объясняют военные аналитики, главный эффект таких атак заключается не только в физическом уничтожении объектов. Они демонстрируют россиянам, что война больше не может оставаться где-то далеко от их мегаполисов.

Кроме того, удары заставляют Россию тратить огромные ресурсы на защиту тыловых районов, перебрасывать системы ПВО с фронта и распылять военные резервы, что ослабляет их наступательные возможности.

Переговоры с позиции силы

Эксперт-международник Станислав Желиховский убежден, что такие активные украинские deep-strike удары уже сегодня непосредственно влияют на будущую архитектуру переговоров по завершению войны.

"Я считаю, что да. Это усиливает переговорные позиции Украины. Конечно, тогда, когда эти переговоры возобновятся. Но все зависит от того, насколько эффективными и систематическими будут удары Украины по целям как на оккупированных территориях, так и в глубине Российской Федерации", – отметил он в комментарии УНН.

По словам эксперта, если Украина продолжит масштабировать дальнобойные атаки, Кремль рано или поздно будет вынужден пересмотреть собственную позицию.

Если таких атак, скажем так, будет все больше и Украина будет масштабировать, так, как об этом говорят представители украинской власти, то, очевидно, рано или поздно российский диктатор Владимир Путин будет вынужден сесть за стол переговоров и говорить не только о том, откуда Украина должна выйти, если мы говорим о территориях, а уже отойдет от принципа выставления максималистских требований Украине к поиску компромиссных вариантов завершения активных боевых действий, потому что он будет понимать, что с усилением таких атак Россия будет терять считает Станислав Желиховский.

По его мнению, российское руководство уже сталкивается с проблемами, которые все сложнее скрывать.

"На самом деле Украина действительно усиливает свои возможности, а Россия теряет, она уже не является эффективной на поле боя, и так же она не может ничего поделать с теми ударами, которые мы наносим. То есть видим, что есть очень большие проблемы в России с ПВО", – отметил Желиховский.

Баллистика может стать новым фактором сдерживания

Еще более серьезным аргументом в пользу Украины может стать запуск в серийное производство собственных баллистических ракет.

Как сообщил Президент Владимир Зеленский, Украина уже имеет компанию, которая приближается к освоению производства баллистических ракет.

"В Украине у нас есть компания, которая способна производить баллистические ракеты. Fire Point движется к этому", – отметил глава государства.

В украинской компании Fire Point сообщили, что запуск дальнобойной баллистической ракеты FP-9 ожидается до конца года

"Мы уже сертифицируем нашу баллистическую ракету FP-7 для боевого применения, а FP-7.х как ракету, о которой вчера упоминал Денис Штилерман, (она - ред.) уже почти готова. Запуск FP-9 мы ожидаем до конца этого года", - отметила CEO и CTO Fire Point Ирина Терех.

Если сегодня основное давление на Россию создают deep-strike и middle-strike беспилотные системы, то появление баллистических ракет способно кардинально изменить баланс сил.

В отличие от дронов, баллистические ракеты имеют значительно большую скорость полета и гораздо сложнее перехватываются системами противовоздушной обороны. Это означает, что под угрозой могут оказаться не только логистические узлы или нефтеперерабатывающие заводы, но и ключевые центры управления, военные аэродромы и предприятия оборонно-промышленного комплекса России.

Желиховский убежден, что чем сильнее будет становиться Украина в военном измерении, тем сильнее будут ее позиции за столом переговоров.

"Он (Путин – ред.) будет вынужден сесть за стол переговоров, потому что чем эффективнее, чем сильнее Украина в военном, в милитарном аспекте, тем она будет мощнее, тем переговорные позиции Украины будут сильнее во время переговоров со страной-агрессором, когда бы они там не возобновились", - отметил эксперт-международник.

По его словам, Украине стоит нарастить давление во время избирательного процесса в России, ведь там запланированы парламентские выборы.

Так что сегодня Украина уже не только обороняется. Удары по крымской логистике, атаки на объекты в Москве и других регионах России демонстрируют появление новой стратегии, направленной на системное истощение противника далеко от линии фронта.

Если к ударам БПЛА вглубь России добавится массовое производство украинских баллистических ракет, Киев получит еще более мощный механизм влияния на Россию. Это позволит Киеву участвовать в переговорах не в условиях, когда Кремль выдвигает ультиматумы, а в ситуации, когда цена продолжения войны для России станет слишком высокой.

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