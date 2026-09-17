Силы обороны Украины поразили две пусковые установки ЗРК С-400 на территории рф

16 сентября и в ночь на 17 сентября 2026 года подразделения Сил обороны Украины поразили ряд важных военных объектов российского агрессора. Об этом сообщает Генштаб ВСУ, пишет УНН.

В районе Выгоничей Брянской области рф поражены две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-400 - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в районе города Донецка поражено место хранения, подготовки и запуска ударных БпЛА противника.

В Кураховке и Новой Марьевке в Донецкой области, а также в Луганске Луганской области поражены склады материально-технических средств оккупантов.

В Стрелковом Херсонской области и Дружном в Луганской области поражены районы сосредоточения живой силы противника.

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