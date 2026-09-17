Сили оборони України уразили дві пускові установки ЗРК С-400 на території рф

16 вересня та в ніч на 17 вересня 2026 року підрозділи Сил оборони України уразили низку важливих військових об’єктів російського агресора. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, пише УНН.

У районі Вигоничів Брянської області рф уражено дві пускові установки зенітного ракетного комплексу С-400 - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що у районі міста Донецьк уражено місце зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА противника.

У Курахівці та Новій Мар’ївці на Донеччині, а також у Луганську Луганської області уражено склади матеріально-технічних засобів окупантів.

У Стрілковому Херсонської області та Дружному на Луганщині уражено райони зосередження живої сили противника.

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