Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение Ильского и Афипского НПЗ на Кубани, а также еще одного используемого оккупантами моста — через Северский Донец, и повреждение трех самолетов противника, пишет УНН.

"Нефтяной дубль на Кубани: поражены Ильский и Афипский НПЗ. 17-го и в ночь на 18 ноября Краснодарский край проснулся от взрывов сразу возле двух нефтеперерабатывающих заводов. Силы обороны Украины атаковали с воздуха Ильский и Афипский НПЗ — двух ключевых поставщиков топлива на юге россии — сообщили в Генштабе.

По данным Генштаба, "в районе Ильского НПЗ зафиксированы взрывы и задымление. Поражены резервуары".

Ильский НПЗ, как отмечается, — один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов юга рф, способный перерабатывать около 6,6 млн тонн нефти в год. Его продукция используется, в частности, для обеспечения потребностей вооруженных сил агрессора.

"Почти одновременно воздушную тревогу объявили и в Афипском. По предварительной информации, на Афипском НПЗ поражена установка переработки нефти", — указали в Генштабе.

Годовые мощности этого завода, как сообщается, составляют 6,25 млн тонн нефти — более 2% всей нефтепереработки россии.

Почему это важно

"Вместе эти два завода способны перерабатывать около 13 млн тонн нефти в год. Расположенные на юге, они имеют кратчайший путь поставки топлива российским группировкам на фронте. Поэтому каждый пожар на них — это меньше дизеля и бензина для армии рф и меньше нефтедолларов, за которые российский агрессор покупает ракеты и шахеды", — указали в Генштабе.

"Силы обороны Украины, реализуя право на самооборону, гарантированное статьей 51 Устава ООН, продолжают системно принимать меры по принуждению РФ к прекращению вооруженной агрессии против Украины", — отметили в Генштабе.

Не только НПЗ

Еще один мост и три самолета: Силы обороны поразили переправу через Северский Донец и повредили три самолета. 17-го и в ночь на 18 ноября подразделения Сил обороны Украины продолжили наносить удары по логистике армии рф — сообщили в Генштабе.

По данным Генштаба, "в районе Станицы Луганской поражен автомобильный мост через Северский Донец — одну из переправ, по которой противник подвозит на фронт боеприпасы, топливо и технику. После Керченского моста оккупантам приходится привыкать к тому, что мосты у них теперь ломаются чаще, чем их успевают ремонтировать".

"В ту же ночь в Курской области, в районе Хомутовки, поражена ремонтная база подразделения противника — место, откуда поврежденная российская техника должна была возвращаться на фронт", — сообщили в Генштабе.

Подтверждены и результаты некоторых предыдущих ударов. "Во время поражения "123-го авиаремонтного завода" в Старой Руссе Новгородской области 10 ноября повреждены три военно-транспортных самолета (один из них, Ил-76, получил очень значительные повреждения). Это те средства, которыми армия рф перебрасывает войска, технику и боеприпасы. Самолеты на определенное время выведены из строя", — отметили в Генштабе.

"Работа по ключевым военным целям противника будет продолжаться, пока россия полностью не прекратит вооруженную агрессию против Украины", — подчеркнули в Генштабе.

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