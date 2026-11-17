россия экспортировала наибольшее количество нефти с конца июля на фоне усиления ударов по нефтеперерабатывающим заводам страны, что вынуждает производителей перенаправлять нефть, предназначенную для этих заводов, на экспорт. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

По данным Bloomberg, объемы российских поставок за рубеж за четыре недели до 15 ноября выросли до 3,9 млн баррелей в сутки. Это на 280 000 баррелей в сутки больше, чем за аналогичный период до 8 ноября.

По данным Bloomberg, по состоянию на вторник 13 российских нефтеперерабатывающих заводов подверглись ударам с начала ноября, включая удары по заводу "ТАИФ-НК" в Нижнекамске и Ильскому НПЗ в Краснодарском крае. В результате этой кампании Украина вывела из строя более 55% российских нефтеперерабатывающих мощностей, заявил Президент Владимир Зеленский в воскресенье в видеоролике, опубликованном в X.

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Увеличение экспорта дополняет рост поставок из Персидского залива, что побудило некоторых рыночных аналитиков прогнозировать возвращение к глобальному избытку нефти, что потенциально может привести к снижению цен.

Удары по нефтеперерабатывающим заводам, как отмечается, вынуждают москву перенаправлять нефть, которую она не может переработать, в экспортный поток, увеличивая продажи нефти за рубеж. Затишье в этих атаках обычно позволяет проводить ремонтные работы, повышая объемы переработки и возвращая нефть на отечественные нефтеперерабатывающие заводы.

Отдельно, соглашение президента США Дональда Трампа с москвой об импорте российского дизельного топлива в США столкнулось с трудностями: не удалось найти покупателей ни на одну из партий, которые теперь предлагаются бразильским дистрибьюторам топлива.

За неделю до 15 ноября около 39 танкеров загрузили 30,27 млн ​​баррелей российской нефти, как показывают данные отслеживания судов и отраслевые отчеты. Для сравнения, на предыдущей неделе было загружено 23,6 млн баррелей на 31 судно.

Поставки выросли на 950 000 баррелей в день на прошлой неделе, достигнув в среднем 4,32 млн баррелей в день, что является самым высоким показателем с июня.

Поставки за неделю, как указано, могут быть нестабильными, на них влияют погода, ремонтные работы, санкции, военная активность и время отправления.

В течение недели из Новороссийска были осуществлены две поставки казахстанской нефти марки Kebco. С начала сентября москва перенаправляет все поставки казахстанской нефти через черноморский порт, высвобождая тем самым дополнительные мощности для собственных запасов в Усть-Луге на Балтике, которая считается более безопасной.

В среднем за четыре недели валовая стоимость поставок нефти москвой снизилась до семинедельного минимума — 2,45 млрд долларов в неделю за 28 дней до 15 ноября. Увеличение общего объема поставок было более чем компенсировано пятым подряд падением цен на ключевую российскую нефть марки Urals, указывает издание.

В недельном выражении стоимость экспорта подскочила примерно до 2,29 млрд долларов, компенсировав около 40% падения предыдущей недели. Снижение цен на нефть марок Urals и ESPO почти на 10 долларов за баррель было более чем компенсировано увеличением объемов поставок, отмечает издание.

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